9 cose da considerare prima di acquistare un tablet

I tablet hanno ripreso a crescere in popolarità grazie a dispositivi tecnologicamente pregevoli come iPad Pro e Galaxy Tab S8. Questi prodotti continuano a ricordarci che i tablet sono dispositivi altamente versatili, utili per la fruizione di contenuti multimediali, giochi o anche per il lavoro in determinati contesti.

Se sei alla ricerca di un nuovo device di questo tipo, potresti essere confuso dalle tante opzioni disponibili. Oltre a dare uno sguardo ai migliori tablet attualmente sul mercato, ti consigliamo di dare uno sguardo alle caratteristiche da considerare per valutare la bontà o meno di tali dispositivi.

Sistema operativo

Pariamo subito con decisione e, un po’ a sorpresa, tralasciando il comparto hardware. Quale sistema operativo prediligere su un tablet?

Android e iOS sono la scelta più logica in questo contesto. Tuttavia, puoi anche ottenere tablet con Windows, ChromeOS o FireOS di Amazon.

Optare per un iPad ti darà i vantaggi tipici dell'ecosistema Apple e l'accesso a app eccellenti come Procreate. Otterrai anche animazioni fluide, supporto per Apple Pencil e aggiornamenti che cambiano il modo di utilizzare un tablet.

D'altra parte, Android è più aperto e incoraggia una maggiore personalizzazione. Puoi personalizzare la schermata iniziale, caricare lateralmente le app non disponibili dal Play Store e altro ancora. Se ti interessa il retrogaming, puoi anche installare facilmente emulatori direttamente da Play Store.

Per quanto riguarda Windows e ChromeOS, potrebbero essere soluzioni migliori se desideri una sensazione più simile a un desktop dal tuo tablet. Infine, FireOS è il più limitato di tutti, ma comportan anche dei vantaggi: si tratta di dispositivi economici e risultano un’ottima scelta per gli utenti più giovani.

Budget

I tablet possono variare notevolmente in termini di prezzo. Ad esempio, l'iPad più economico (iPad di nona generazione) attualmente parte da circa 330 euro, mentre l'iPad di fascia più alta (iPad Pro da 12,9 pollici) parte da più di 1.000 euro. Il mercato Android è ancora più vario, con opzioni che vanno da un minimo di 60 fino a più di 1.2000 euro.

Quindi, per impostare il budget giusto, devi sapere esattamente che tipo di esperienza stai cercando. Decidi per cosa utilizzerai il tablet, quanto tempo lo utilizzerai al giorno e quanto sei disposto a pagare per tale utilizzo nel suo complesso.

Funzionalità extra, come un display ad alta frequenza di aggiornamento, sono utili ma potrebbero non valerne la pena se devi fare i conti con un budget non elevato.

Dimensioni

Le dimensioni sono importanti in quanto potresti portare con te il tablet molto spesso. Un tablet più grande potrebbe essere migliore grazie al display più grande, ma anche perché ciò comporta probabilmente anche migliori prestazioni e forse agli altoparlanti di qualità.

Tuttavia, più grande non è sempre meglio in questo caso. L'iPad Mini potrebbe essere il miglior iPad di Apple grazie alla sua eccellente portabilità, prestazioni impressionanti e lunga durata della batteria. Ciò dimostra che la dimensione del tablet non è direttamente proporzionale alla sua qualità.

Devi dunque capire quale può essere la dimensione più adatta alle tue esigenze. Ancora una volta, dipende dalle preferenze personali, poiché alcuni preferiranno l'esperienza dello schermo più grande, mentre altri potrebbero preferire la portabilità di un prodotto più piccolo.

Specifiche tecniche interne

I tuoi requisiti per le specifiche in un tablet dipendono molto da ciò per cui vuoi usarlo. Ad esempio, se desideri un prodotto per un utilizzo occasionale, con la sola fruizione di contenuti multimediali, potresti non preoccuparti di avere più RAM o il processore più recente sul mercato.

Tuttavia, se vuoi fare lavorare intensamente con il device o giocare a giochi che richiedono molte risorse, vorrai una migliore potenza di elaborazione, più RAM e una buona quantità di spazio di archiviazione. Pertanto, prima di acquistare un tablet, dovresti sempre controllare le specifiche e capire se sono adatte all’utilizzo che hai previsto.

In ogni caso, possiamo darti indicazioni su dei requisiti minimi per un utilizzo decente: parti da un processore da 2 GHz e 4 GB di RAM come minimo.

Qualità dello schermo

La qualità del display non è qualcosa che ti puoi permettere di sottovalutare. Che tu stia giocando, lavorando o semplicemente guardando video, passerai molto tempo a fissare lo schermo: se la qualità del display è pessima, probabilmente sarai costretto ben presto a smettere di usare il tablet in questione.

Tuttavia, considera che uno schermo di alta qualità e ad alta risoluzione costerà di più. Un display OLED ad alta frequenza di aggiornamento suona bene, ma i tablet con uno schermo del genere possono essere costosi. Mai come in questo caso devo trovare un punto d’incontro tra qualità e costi.

Produttore

Ci sono molti marchi tra cui scegliere quando si tratta di tablet. Se desideri il miglior supporto tecnico, aggiornamenti software a lungo termine e l'esperienza più fluida su un tablet, allora forse dovresti optare per Apple.

D'altra parte, anche Samsung è una valida alternativa. Il Galaxy Tab S8 Plus è un buon esempio, in quanto è uno dei migliori tablet per i giochi. Samsung utilizza la sua skin One UI su Android, per un'esperienza è diventata paragonabile a iPadOS nel corso degli anni.

Allo stesso modo, ci sono vantaggi nell'andare con diversi produttori anche per quanto riguarda tablet Windows. Come appare logico, per esempio, Microsoft ha sempre design migliori rispetto alla concorrenza in questo contesto, ma fornitori come ASUS o Acer possono offrire comunque dispositivi più che apprezzabili.

Memoria disponibile

La necessità di archiviazione, ancora una volta, dipende dal tipo di utilizzo che intendi fare del dispositivo. Per le persone che desiderano utilizzare i propri tablet per navigare sul Web, riprodurre video in streaming e giocare occasionalmente, lo spazio di archiviazione inferiore non sarà un problema.

Se invece tendi a scaricare molti contenuti o comunque a lavorare su file voluminosi, questo tipo di parametro ha un peso specifico molto più accentuato. Naturalmente, anche un tablet con una memoria maggiore di solito ti costerà di più.

Nota bene: una cosa a cui dovresti prestare attenzione è il confronto tra i supporti eMMC e le unità SSD NVMe. Mentre un tablet con memoria eMMC sarà più economico, uno con un'unità SSD NVMe sarà molto più veloce: scegli in base anche a quanto vuoi spendere.

Longevità

A parità di utilizzo, un tablet tende a patire maggiore usura rispetto a un laptop.

Questo perché potresti voler usare il tablet mentre sei sdraiato a letto, rilassandoti sul divano o addirittura appoggiandolo sul bancone della cucina mentre mangi: tutte situazioni a rischio rottura o danneggiamento.

Inoltre, i tablet sono più fragili dei laptop, quindi la longevità è un parametro da tenere in grande considerazione. Non solo: la produzione di protezioni per lo schermo, custodie e altri accessori possono essere essenziali in questo contesto.

Dunque, prima di acquistare un dispositivo, dai un’occhiata sul mercato se sono facilmente reperibili protezioni con le misure adatte.

Design

La bontà o meno di un design dipende dai gusti personali. Tuttavia, non si tratta solo di aspetto estetico: i tablet differiscono in termini di cornici dello schermo, ergonomia e, naturalmente, le già citate dimensioni.

Certo, vorrai comprare qualcosa che abbia un bell'aspetto, ma è meglio puntare sulla forma piuttosto che sulla funzione. Tieni presente che dovrai impugnarlo a lungo, dunque prediligi una presa sicura e piacevole.