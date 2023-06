7 trucchi per ottenere il massimo dalla PlayStation 5

Se come molti di noi amate esplorare le profondità della potenzialità della vostra PlayStation 5, nelle prossime righe troverete pane per i vostri denti. Abbiamo infatti condiviso un insieme di trucchi che vi permetteranno di ottenere il massimo dalla vostra amata PS5. Cominciamo subito!

Usare il telecomando del televisore per navigare nella PS5

Se non vi piace usare il controller DualSense per navigare nella PS5, allora probabilmente avete pensato di acquistare il telecomando PS5 Media. Ma perché spendere altri soldi per questo accessorio quando si può usare il telecomando del televisore per navigare nella PlayStation?

Per attivare questa funzione, andate su Impostazioni > Sistema > HDMI > Attiva collegamento dispositivo HDMI. Fatto ciò, sarà possibile utilizzare il telecomando del televisore per controllare la PS5.

Sotto la voce Abilita collegamento dispositivo HDMI troverete anche altre opzioni che potrete attivare per accendere contemporaneamente la PS5 e il televisore, commutando automaticamente l’ingresso alla console premendo il pulsante PS sul controller DualSense. Tutto ciò che dovete fare è selezionare Enable One-Touch Play. Inoltre, è possibile attivare l’opzione Abilita Power Link per spegnere il televisore e mettere la PS5 in modalità di riposo utilizzando il pulsante di accensione sul telecomando del televisore. Non male, no?

Abilitare il comando vocale, la trascrizione della chat e la dettatura dei messaggi sulla PS5

Questo trucco probabilmente vi piacerà se avete l’abitudine di usare gli assistenti vocali come Siri, Google Assistant o Alexa per eseguire delle operazioni comuni. Con la funzione di comando vocale attivata sulla PS5, infatti, è possibile parlare nel microfono integrato del controller DualSense per aprire giochi, applicazioni o impostazioni.

Per attivare questa funzione, andare su Impostazioni > Comando vocale (Anteprima) > Attiva comando vocale. Inoltre, se preferite leggere le conversazioni di testo piuttosto che ascoltarle, potete attivare la trascrizione delle chat: si tratta di una pratica funzione che converte le conversazioni vocali in testo e le visualizza sullo schermo. Per attivare la trascrizione delle chat, andare su Impostazioni > Accessibilità > Trascrizione chat > Attiva trascrizione chat.

Digitare più velocemente con il touchpad del controller DualSense

Digitare sulla PlayStation 5 può essere molto fastidioso e richiedere molto tempo. Se, per qualche motivo, non volete dettare il vostro messaggio parlando nel microfono del controller, potete usare il touchpad per digitare più velocemente.

Per farlo è sufficiente far scorrere un dito sul touchpad, che rifletterà il movimento sulla tastiera a schermo, proprio come un cursore del mouse. In alternativa, è possibile premere contemporaneamente L3 e R3 per utilizzare i sensori di movimento del controller per spostare il puntatore sulla tastiera a schermo.

Accedere al browser segreto sulla PS5

Se avete mai provato ad accedere al web dalla vostra PS5 e vi siete sentiti frustrati dopo aver navigato attraverso l’interfaccia utente e non aver trovato un’applicazione dedicata al browser web? Anche se non ci sono molti motivi per utilizzare il browser web della console, non fa male sapere che esiste e come accedervi!

Per accedere al browser web nascosto sulla PS5, toccate il pulsante PS sul controller DualSense per accedere al Centro di controllo. Selezionate Game Base, andate su Messaggi, scegliete un amico (chat), digitate google.com e premete Invia. Utilizzare lo stick analogico sinistro per passare sopra il link Google.com nella chat e premere X per accedere a Google. Da qui è possibile effettuare ricerche e navigare sul web.

Usare la funzione di condivisione della console della PS5

Uno dei vantaggi di possedere copie fisiche dei giochi è quello di poterli condividere facilmente con i propri amici. Tuttavia, sapevate che potete anche condividere i vostri giochi digitali con i vostri amici senza costi aggiuntivi per voi o per loro?

Per farlo bisognerà lavorare con la funzione Console Sharing della PS5 che, appunto, vi permette di condividere la vostra collezione di giochi digitali con altri utenti della PS5. Tutto ciò che dovete fare è attivare la funzione di condivisione dei giochi sulla vostra PlayStation 5 per condividere i vostri giochi con gli amici più stretti e i membri della famiglia per giocare sulle loro console.

Modificare le schermate della PS5

È probabile che sappiate già come catturare schermate sulla vostra PS5 utilizzando il pulsante Crea del controller DualSense. Ma forse non sapete che è disponibile una serie di strumenti di modifica delle immagini per aiutarvi a dare un tocco personale alle vostre schermate!

Ad esempio, è possibile inserire del testo nelle schermate per facilitarne l’identificazione. A tale scopo, accedere alla Libreria multimediale nella schermata iniziale, passare il mouse sullo screenshot desiderato e premere X per accedere all’opzione Modifica. Da qui è possibile selezionare lo strumento Aggiungi testo e iniziare a modificare lo screenshot. Inoltre, è possibile ritagliare l’immagine e modificare il colore, la posizione, la scala e il formato del testo.

Utilizzare la modalità provvisoria e cancellare la cache per risolvere i problemi della PS5

Uno dei modi più semplici ed efficaci per risolvere alcuni dei problemi più comuni della PS5, come i problemi di connettività o gli arresti anomali dei giochi, è avviare la console in modalità provvisoria e cancellare la cache.

Per entrare in modalità provvisoria, assicuratevi che la PS5 sia spenta e tenete premuto il pulsante di accensione fino a quando non si sentono due bip. Quindi, utilizzate il controller DualSense per selezionare Cancella cache e ricostruisci database > Cancella cache software di sistema. Questo trucco per l’alimentazione della PS5 potrebbe non risolvere sempre tutti i problemi, ma è un ottimo punto di partenza se si desidera risolvere qualsiasi problema legato al software.

Speriamo che questi suggerimenti vi siano stati d’aiuto!