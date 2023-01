5 motivi per acquistare uno smartphone nuovo

Al giorno d’oggi, la tecnologia avanza a passo incessante, lasciandoci sempre col dubbio di aver bisogno di avere sempre il meglio che il mercato può offrire. Per quanto riguarda gli smartphone, la tecnologia si evolve talmente velocemente che, una volta acquistato un telefono nuovo, ne uscirà sicuramente uno ancora più tecnologico dopo appena un mese. Questo significa che abbiamo bisogno di acquistare uno smartphone nuovo ogni mese? Assolutamente no. Solo perché il mercato offre un modello più avanzato non significa che sia necessario acquistarlo. Infatti, al giorno d’oggi è possibile ottenere ottime prestazioni anche utilizzando telefoni meno recenti. Quali sono invece i campanelli d’allarme che ti fanno capire che è arrivato il momento di acquistare uno smartphone nuovo? Vediamoli insieme. Eccoti anche una classifica dei migliori smartphone venduti a gennaio 2023.

Se le tue app non vengono più aggiornatE

Gli smartphone moderni sono utili grazie alle app installate su di essi. Senza applicazioni, il telefono diventa praticamente inutile. Purtroppo, dopo un po’ di tempo, se il tuo telefono esegue un sistema operativo datato, il produttore del tuo telefono smetterà di offrire gli aggiornamenti dei programmi e delle applicazioni. Questo significa semplicemente che le app, per funzionare correttamente, hanno bisogno di una versione del sistema operativo successiva a quella supportata dal telefono. Se hai un telefono datato che non riceve aggiornamenti da tempo, le app potrebbero funzionare male o addirittura non funzionare affatto. Questo rientra sicuramente tra i buoni motivi per acquistare uno smartphone nuovo.

Se non ricevi più aggiornamenti di sicurezza

Un altro segnale del fatto che sia ora di acquistare uno smartphone nuovo, è la mancanza di aggiornamenti di sicurezza disponibili per il tuo telefono. Questi ultimi sono di fondamentale importanza per la sicurezza del dispositivo, dei dati al suo interno e di conseguenza della tua privacy. Infatti, molte delle minacce informatiche moderne sono decisamente più pericolose per i dispositivi datati e non protetti adeguatamente. Questo succede perchè gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati dai produttori servono proprio a correggere falle ed exploit che potrebbero essere utilizzate dagli hacker per effettuare il furto di dati o dell’identità. Utilizzare un sistema operativo non aggiornato è molto rischioso. Ecco perché, non appena ti accorgi di non essere più protetto dagli aggiornamenti, dovresti acquistare uno smartphone nuovo.

Se le prestazioni delle app sono scarse

Con l’avanzare degli anni e della tecnologia, le prestazioni degli smartphone hanno fatto passi da gigante. La maggior parte dei telefoni moderni può essere accoppiata con una vasta gamma di dispositivi e tornare utile in tantissime situazioni, sia nella vita di tutti i giorni che professionalmente. Per esempio, se hai un telefono datato e ami i giochi mobile di fascia alta o se utilizzi app professionali di editing video o creazione di contenuti, potresti sperimentare alcuni rallentamenti o malfunzionamenti. Allo stesso tempo, il telefono potrebbe non essere compatibile con alcuni dispositivi più moderni. In questo caso, l’unica soluzione è quella di dire addio al telefono vecchio e acquistarne uno nuovo.

La batteria non mantiene la carica o ha una capacità ridotta

La batteria di uno smartphone è l'unico componente che, col passare del tempo, finisce per deteriorarsi e per offrire prestazioni peggiori. Nella maggior parte degli smartphone moderni inoltre, la batteria non è removibile. Il peggioramento delle prestazioni purtroppo è un processo totalmente naturale e che non ha alcun tipo di rimedio, se non quello di inviare il telefono all’assistenza specializzata. Questo procedimento però è spesso costoso e presenta tempistiche molto lunghe, che finiscono per scoraggiare l’utente e per spingerlo ad acquistare un modello più recente. Quando la batteria del telefono inizia a durare poche ore, è probabilmente arrivato il momento di acquistare uno smartphone nuovo. Inoltre, i dispositivi moderni offrono un’autonomia molto più soddisfacente dei modelli più datati.

Conclusioni

Se alla fine di questo articolo sei giunto alla conclusione che è ora di cambiare telefono, ti consigliamo di leggere la nostra guida all'acquisto degli smartphone che ti guida nella scelta del modello perfetto per le tue esigenze e per il tuo portafoglio.