5 migliori cover Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Torniamo a parlare del nuovissimo Samsung Galaxy Note 20 Ultra andando a trovare le migliori cover da utilizzare per proteggere questo device. Dopo aver visto nel dettaglio le caratteristiche tecniche, le prestazioni, il software e la batteria nella nostra recensione completa, e come fare per aggiungere il LED di notifica, cerchiamo oggi di comprendere come proteggere al meglio questo smartphone sfruttando cover e custodie. Tecnicamente lo smartphone non dovrebbe aver bisogno di protezioni per graffi e cadute, a livello teorico il Gorilla Glass Victus utilizzato per fronte e retro dovrebbe essere praticamente indistruttibile, ma visto il prezzo di vendita la prudenza non è mai abbastanza.

Cover in silicone trasparente

La soluzione più semplice, anche per non inficiare lo splendido aspetto estetico del Note 20 Ultra, è sicuramente la custodia Spigen in silicone trasparente. Parliamo di una soluzione perfetta per riparare la superficie posteriore e gli angoli dello smartphone, migliorando il grip ed evitando l’accumulo della polvere ed in grado di proteggere efficacemente lo smartphone, senza intaccarne l’aspetto e la colorazione.

Cover ultrasottile

Per gli amanti della leggerezza, tra le migliori cover per il Samsung Galaxy Note 20 Ultra, la custodia ultrasottile TopACE è tra quelle da prendere in considerazione. La caratteristica di questa cover è quella di avere uno spessore di 0.66mm, garantendo allo stesso tempo la protezione dai graffi e l’assorbimento dei colpi e delle cadute. Ottima anche la rifinitura opaca della superficie posteriore che evita il formarsi delle impronte digitali.

Cover classica ma con stile

Questa è la cover preferita dallo staff di OutOfBit, è in grado di combinare design e resistenza. Sia dal punto di vista tecnico che estetico questa custodia classica della Spigen si rivela essere un prodotto ottimo. La caratteristica principale è quella della presenza della tecnologia Air Cushion che permette alla custodia di assorbire gli urti e i colpi, anche quelli provenienti dagli angoli. La trama posteriore, oltre a enfatizzare lo stile, evita il formarsi delle impronte digitali e migliora il grip.

Cover a libro con stand e tasche

Con la custodia a libro Terrapin si uniscono protezione e funzionalità. In questo caso, infatti, abbiamo una cover con sportello anteriore e chiusura magnetica, con rivestimento in vera pelle. Nella parte interna dello sportello anteriore è possibile conservare fogli, documenti, banconote e carte plastificate grazie alla presenza di cinque tasche (quattro piccole e una grande). Inoltre, la custodia può essere piegata e utilizzata come supporto per tenere lo smartphone in posizione orizzontale.

Cover protettiva completa

Tra le migliori cover per il Samsung Galaxy Note 20 Ultra non poteva mancare la custodia Supcase anti caduta. È un piccolo concentrato di tecnologia e sicurezza che, grazie al rivestimento realizzato in TPU e policarbonato, riesce ad assicurare una protezione di altissimo livello. Disponibile in quattro differenti colorazioni questa cover prevede un cavalletto estraibile che consente sia di fissare lo smartphone a una cinghia che di tenerlo in posizione verticale.