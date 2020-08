Come aggiungere il LED di notifica su Galaxy S20 e Note 20

Gli ultimi device di casa Samsung non dispongono del classico LED di notifica molto caro ad alcuni utenti, compreso il sottoscritto. L’always-on display è in grado di mostrare chiaramente se ci sono notifiche ad attenderci, ma la presenza del LED ha un funzionamento di maggior impatto e può tornare utile in varie occasioni. In questa guida cerchiamo di capire come andare a sopperire alla mancanza del LED di notifica.

Sugli ultimi Galaxy S20 e Note 20, a proposito trovi qui la nostra recensione di Note 20 Ultra, non è presente il LED fisico ma è possibile simularne il funzionamento con due differenti metodi: utilizzando un’app per creare un cerchio colorato attorno al foro della fotocamera frontale o sfruttando l’illuminazione edge per le notifiche. Va precisato che in nessun modo si riuscirà ad ottenere il risultato di un vero LED di notifica, ma utilizzando questi metodi si riesce a colmare la sua mancanza.

Videoguida pratica

Come attivare l’Illuminazione del bordo dello schermo alla ricezione delle notifiche

Il metodo consigliato da Samsung, anche sul sito ufficiale, è quello di ricorrere all’illuminazione Edge dello schermo. Questa prevede l’accensione del bordo del display alla ricezione delle notifiche, naturalmente funziona solamente sui device con display Edge. Questa applicazione è attivata di default sul tuo Galaxy, ma potresti averla disattivata e potrebbe non essere attivata per tutte le applicazioni.

Per attivare questa funzionalità ti basta seguire questi semplici passaggi:

Apri le Impostazioni del tuo smartphone

Clicca sulla voce relativa allo Schermo

Scorri fino a trovare la voce Schermo curvo

Da questa pagina puoi attivare l’Illuminazione Edge semplicemente premendo sul pulsante a destra

Tappando sopra la voce Illuminazione Edge puoi personalizzare il metodo di funzionamento, le applicazioni con cui deve funzionare e l’aspetto. Ricordati di attivare il funzionamento per le applicazioni che ti interessano, altrimenti non avrai l’illuminazione del display. Ad esempio, Whatsapp non è attivo di default e va attivato manualmente.

Il limite di questa funzione è che l’accensione dei bordi dello schermo avviene solamente alla ricezione delle notifiche stesse ma poi lo schermo non rimane illuminato. La mancata illuminazione prolungata quindi diventa problematica e non ci permette di capire al volo se ci sono notifiche senza dover attivare manualmente l’intero schermo.

Utilizzare l’applicazione LED Me Know per creare un LED su schermo

L’alternativa è utilizzare l’applicazione LED Me Know, disponibile gratuitamente sul Play Store, per creare una parte di schermo colorata attorno al foro della fotocamera. Grazie a questa applicazione è possibile creare un cerchio illuminato, anche quando si utilizza l’always-on display, e che va a replicare il funzionamento di un classico LED di notifica.

Una volta installata l’app questa va aperta ed attivata. Vanno, anzitutto, concessi i vari permessi, e successivamente sarà necessario controllare le impostazioni. Tramite l’applicazione è possibile personalizzare la forma, il colore e le modalità di funzionamento permettendo di ottenere un profilo dedicato ad ogni app. Oltre alle impostazioni grafiche è possibile creare alcune varianti LED per la ricarica e la ricarica completa.

Il funzionamento del circolo illuminato attorno alla fotocamera frontale è molto piacevole e permette di replicare in maniera abbastanza fedele quello che ci si aspetterebbe da un LED fisico. L’applicazione prevede, inoltre, alcuni profili dedicati e calibrati su misura per vari device Samsung:

Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra

Galaxy S10, S10e e S10+

Galaxy Note 10 e Note10+

Galaxy A30 e A80

Non sono ancora disponibili i profili per Note 20 e Note 20 Ultra, ma in alternativa è possibile utilizzare quelli già presenti e personalizzarli per farli calzare alla perfezione con la fotocamera anteriore.