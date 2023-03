I 10 migliori giochi di realtà aumentata su Android

Una delle applicazioni più interessanti della realtà aumentata è, senza ombra di dubbio, il gaming.

Negli ultimi anni questa tecnologia ha proposto titoli più che degni d’attenzione come Pokémon Go e Ingress che hanno costituito i primi veri due successi di questa nicchia videoludica.

Nonostante l’attenzione rispetto all’AR, i videogiochi proposti in questo contesto non sono moltissimi e, spesso, si tratta di pure e semplici dimostrazioni di abilità degli sviluppatori. Ciò non significa che siano del tutto assenti software di intrattenimento che sfruttano questa soluzione per divertire i videogiocatori.

In questo articolo specifico ci siamo focalizzati sui migliori giochi di realtà aumentata legati all’ambiente Android. Vediamo di seguito i migliori 10 titoli di questo contesto.

Angry Birds AR: Isle of Pigs

Angry Birds AR: Isle of Pigs è ciò che ti aspetteresti per un gioco AR sul famoso franchise per l’ambiente mobile. L’app in questione propone le sfide del gioco riproponendole, tramite telecamera, nell’ambiente che circonda il giocatore.

Puoi dunque scegliere un tavolo (o una superficie piana) quindi dovrai usare una fionda per lanciare gli uccelli sulla struttura per cercare di eliminare tutti i maiali presenti. Il gioco prevede 70 livelli, alcuni dei classici personaggi di Angry Birds e altre caratteristiche che piaceranno di sicuro agli amanti del franchise.

Draconius GO

Draconius Go è simile al già citato Pokémon Go, ma sostituisce dei draghi rispetto ai famosi mostriciattoli suddetti. I giocatori vagano nel mondo reale, trovando draghi e catturandoli per poi usarli in combattimenti con altri giocatori.

Tra grafica e meccaniche, possiamo definire Draconius Go come un clone. Attenzione: quanto appena detto non è da intendersi in tono negativo. Il prodotto finale, di per sé, risulta comunque godibile. Detto ciò, coloro che ne hanno giocato a Pokémon Go, avranno una certa familiarità con questo tipo di titolo.

Egg, Inc

Egg, Inc è uno dei migliori giochi a tema “agricolo” su piattaforma mobile, anche visto il suo uso della realtà aumentata (seppur in maniera minore rispetto ad altri titoli della lista). Tocca lo schermo per generare polli: questi, a sua volta, generano entrate, che puoi usare per costruire la tua fattoria.

Il concept di base è semplice, ma risulta comunque efficace. Egg, Inc è un gioco rilassante in cui trascorri la maggior parte del tuo tempo ad aspettare per acquistare l’aggiornamento successivo della tua fattoria.

La maggior parte dell'interfaccia utente del gioco sfrutta il display del dispositivo. Tuttavia, vi sono alcuni elementi AR all'interno del gameplay molto interessanti. Alcuni potrebbero non considerarlo un gioco AR vero e proprio ma, vista la presenza (anche marginale) di questa tecnologia, l’abbiamo incluso in questo elenco.

Five Nights at Freddy’s AR

Five Nights at Freddy’s AR è l’incarnazione su mobile del celebre horror-indie, reso popolare qualche anno fa dai gameplay di molti youtuber.

Il gioco non è complicato come meccaniche: devi tenere sotto controllo dei pupazzi posseduti e, durante le cinque notti che costituiscono il gioco, questi potrebbero spuntare da qualunque parte intorno a te.

Una vera e propria “fabbrica” di jumpscare che può essere molto apprezzata dagli amanti del genere. Il gioco non ha una vera fine o limiti temporali, quindi puoi giocare ovunque e in qualsiasi momento. Ci sono anche alcuni oggetti da collezione che, una volta ottenuti, ti permettono di costruire i tuoi spaventosi pupazzi personalizzati.

Nonostante Five Nights at Freddy’s AR non venga aggiornato da un anno, sembra girare senza problemi anche sugli smartphone più moderni.

Ingress Prime

Ingress Prime è stato uno dei primi giochi con realtà aumentata ad aver fatto faville su piattaforma Android.

È stato sviluppato da Niantic, questa app ha catturato molte critiche al momento della sua uscita in quanto estraniante per il giocatore rispetto al mondo reale circostante. L’app in questione ti mostra dove sono alcuni portali nell’ambiente che ti circonda. Dunque puoi hackerarli e a tua volta costruirne altri in modo che la squadra avversaria non possa sbloccarli.

Il gioco, una volta noto semplicemente come Ingress, ha subito un enorme cambiamento a fine del 2018. Nonostante le meccaniche di base siano rimaste identiche, è possibile scegliere se giocare la nuova versione o quella vecchia.

Jurassic World Alive

Hai mai sognato di vedere passeggiare dei dinosauri per le strade della tua città? Con Jurassic World Alive tutto ciò è possibile.

Si tratta di un titolo con meccaniche AR simili a Pokémon Go o Harry Potter: Wizards Unite. I giocatori vagano nel mondo reale alla ricerca di vari dinosauri da collezionare e da far combattere contro quelli di altri giocatori. Con la modalità laboratorio, è possibile intervenire creando delle creature ibride per una meccanica molto interessante.

Jurassic World Alive aveva alcuni bug all'inizio del suo sviluppo e ciò a reso questa app non una delle più apprezzate dall’utenza. Nonostante ciò, recenti migliorie, hanno portato a una complessiva rivalutazione dello stesso.

Non solo: rispetto ai videogiochi finora citati, questo è l’unico che prevede (in via del tutto facoltativa) una forma di sottoscrizione mensile da 9,99 dollari. In alternativa, è possibile affidarsi all’onnipresente meccanica delle micro-transazioni per ottenere vantaggi di vario tipo.

NBA All-World

NBA All-World è l'ultimo gioco di Niantic, rilasciato nel gennaio del 2023.

Può sembrare abbastanza inusuale vedere applicata la realtà aumentata a un gioco sportivo ma, in realtà, le meccaniche vere e proprie sono di base simili a quelle di tanti altri titoli della lista.

Puoi esplorare per il mondo di gioco, raccogliere oggetti e sfidare altri giocatori in PVP. Questa app utilizza il basket invece di collezionare mostri: di base però, il principio è sempre quello di Pokémon Go.

L’enfasi di NBA All-World è incentrata sul PVP rispetto ad altre app della lista, dunque ideale per chi ama questa disciplina sportiva e si sente particolarmente competitivo.

Orna

In questa lista rientra di pieno diritto anche l’ottimo Orna.

Si tratta di un titolo che sfrutta alcune meccaniche dei GPS degli smartphone. Puoi dunque vagare per il mondo reale e il gioco trasformerà l’ambiente circostante in un una sorta di dungeon crawler.

Le battaglie sono a turni, come i vecchi JRPG degli anni '90. A rendere Orna particolarmente appetibile è la sua profondità: il titolo include oltre 1.000 oggetti in-game, 50 personaggi e la possibilità di dare vita ad avvincenti scontri PVP.

Se le prime fasi di gaming sono un po’ lente, non devi farti trarre in inganno: sul medio-lungo periodo è un titolo molto coinvolgente.

Pokémon Go

L’abbiamo nominato più volte: poteva dunque mancare in questa lista?

Pokémon Go ti permette di entrare nel mondo di questi simpatici mostriciattoli in maniera immersiva (forse anche troppo). Avrai a che fare con Pokémon da catturare e da far evolvere attraverso combattimenti.

Al tempo della sua uscita, questo gioco ha suscitato grande attenzione nel pubblico: oggi è fisiologicamente in calo per quanto concerne l’attenzione, ma resta una delle migliori applicazioni della realtà aumentata nel contesto di giochi mobile.

Zombies Run

Zombies, Run, anche se dal nome potrebbe non sembrare, è un gioco di fitness.

Di fatto, questo ti spinge a camminare o correre. Così facendo infatti, potrai sbloccare mano a mano una storia di zombie, una premessa simpatica per spingerti a fare attività fisica.

Puoi giocare le prime quattro missioni gratuitamente e puoi sbloccare nuove missioni ogni settimana. In alternativa, puoi pagare per il servizio di abbonamento per sbloccare subito tutto.