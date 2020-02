Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: ufficiali in Cina ecco caratteristiche e prezzi

Come vi avevamo già comunicato Xiaomi ha annunciato ufficialmente tramite un evento solo online due nuovi smartphone di punta in Cina: Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Quest’anno, l’azienda mira a entrare nel segmento delle categorie premium con specifiche di fascia alta e un design accattivante. Entrambi i questi telefoni sono alimentati da Snapdragon 865 e sono dotati di un display AMOLED curvo, simile a OnePlus 7T Pro.

Xiaomi Mi 10 and Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro hanno design molto simile con display curvo e fotocamera frontale nell’angolo in alto a sinistra. Sia Xiaomi Mi 10 che Mi 10 Pro, infatti, sono dotati di un display AMOLED curvo da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Al fine di migliorare la regolazione automatica della luminosità su entrambi i dispositivi, l’azienda li ha dotati di doppi sensori di luce anteriore e posteriore.

Le differenze tra i due modelli al momento sembrano risiedere nelle colorazioni disponibili, nelle colorazione dello schermo (JNCD < 0,55, DeltaE < 1,1), nel comparto fotografico e nella batteria.

Xiaomi Mi 10: specifiche tecniche

Xiaomi Mi 10 è dotato di un display AMOLED curvo da 6,67 pollici con un JNCD (appena evidente differenza di colore) inferiore a 0,55 e frequenza di aggiornamento a 90Hz . Lo schermo ospita anche una fotocamera frontale da 20MP, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore troviamo ben quattro sensori: 108MP, 13MP, 2MP, 2MP con la possibilità di girare video anche in 8k.

Come processore abbiamo Snapdragon 865 e la possibilità di avere 8 o 12GB di RAM con 128 o 256GB di memoria di archiviazione.

La batteria sarà da 4780 mAh con ricarica rapida a 30W e ricarica wireless anche a 30W.

Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni: Titanium Silver Black, Peach Gold, Ice Blue.

Processore: Snapdragon 865

Snapdragon 865 Sistema operativo Android 10 con interfaccia MIUI 11

Android 10 con interfaccia MIUI 11 Display : 6,67″ AMOLED, FHD+ 2340 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 90Hz

: 6,67″ AMOLED, FHD+ 2340 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 90Hz Memoria : RAM LPDDR5 con 8 o 12GB di RAM 128 o 256GB di memoria di archiviazione (a seconda delle configurazioni)

: RAM LPDDR5 con 8 o 12GB di RAM Fotocamera posteriore : 108MP, 1/1,33″, f/1,69, OIS, 7P 13MP, f/2.4 Wide 123° 2MP, f/2.4 2MP, f/2.4 Registrazione video 8k

: Fotocamera anteriore: 20MP

20MP Connettività . 5G SA/NSA WiFi 6 Bluetooth 5.1

. Audio : Hi-Res Audio, dual speaker

: Hi-Res Audio, dual speaker Batteria : 4780 mAh ricarica rapida a 30W ricarica wireless a 30W ricarica inversa a 10W

: 4780 mAh Colorazioni: Titanium Silver Black, Peach Gold, Ice Blue

Xiaomi Mi 10 Pro: specifiche tecniche

Xiaomi Mi 10 Pro è dotato di un display AMOLED curvo da 6,67 pollici con Gorilla Glass 5 e frequenza di aggiornamento a 90Hz . Lo schermo ospita anche una fotocamera frontale da 20MP, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore troviamo ben quattro sensori: 108MP, 20MP, 12MP, 8MP con la possibilità di girare video anche in 8k.

DxOMark ha già esaminato il comparto fotocamera del Mi 10 Pro e gli ha assegnato un punteggio di 124 punti, caratteristica che lo fa salire in testa alla classifica sulle migliori fotocamere smartphone (1° posto assoluto per MI 10 Pro, 2°posto c’è Huawei Mate 30 Pro 5G).

Il dispositivo sarà dotato di Snapdragon 865 octa-core con fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e 512GB di memoria di archiviazione. La batteria in dotazione al telefono sarà da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 50W, supporto alla ricarica wireless a 30We supporto alla ricarica inversa a 10W.

Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni: blu e bianco.

Processore: Snapdragon 865

Snapdragon 865 Sistema operativo Android 10 con interfaccia MIUI 11

Android 10 con interfaccia MIUI 11 Display : 6,67″ AMOLED, FHD+ 2340 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 90Hz, JNCD < 5,5 e Delta E < 1,1, Corning Gorilla Glass 5

: 6,67″ AMOLED, FHD+ 2340 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 90Hz, JNCD < 5,5 e Delta E < 1,1, Corning Gorilla Glass 5 Memoria : RAM LPDDR5 con 12GB di RAM 512GB di memoria di archiviazione UFS 3.0

: RAM LPDDR5 con 12GB di RAM Fotocamera posteriore : 108MP, 1/1,33″, f/1,69, OIS, 8P 20MP grandangolare, angolo di visione 117°, 1/2,8″, f/2 2MP, f/2.412MP, 1/2,6″, f/2.0, ottico 2x, pixel da 1,4um 8MP, 1/4,4″, ottico ibrido 10x, f/2.0, OIS, pixel da 1um Registrazione video 8k, 30fps

: Fotocamera anteriore: 20MP

20MP Connettività : 5G SA/NSA WiFi 6 Bluetooth 5.1 ​ GPS, NFC

:

Audio : Hi-Res Audio, dual speaker

: Hi-Res Audio, dual speaker Batteria : 4500 mAh supporto alla ricarica rapida a 50W supporto alla ricarica wireless a 30W supporto alla ricarica inversa a 10W

: 4500 mAh Colorazioni: ​ Starry Blue Pearl White



Prezzi e disponibilità Da oggi venerdì 14 febbraio il dispositivo Mi 10 si può ordinare nel mercato cinese, mentre Mi 10 Pro sarà disponibile dal 18 febbraio. A causa della cancellazione del Mobile World Congress 2020 di Barcellona che si doveva tenere a fine febbraio e che avrebbe ufficializzato l’arrivo di Xiami Mi 10 e Mi 10 Pro nel mercato europeo, l’azienda ha annunciato che ci terrà informati riguardo un nuovo evento di lancio.

Per quanto riguarda i prezzi Xiaomi Mi 10 parte da 3.999 yuan (circa 526€ al cambio), mentre Xiaomi mi 10 Pro parte da 4.999 yuan (circa 658€ al cambio).

Fonte gizmochina