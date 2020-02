Il Mobile World Congress 2020 cancellato per paura del Coronavirus

Il Mobile World Congress 2020 non si farà. La decisione è stata presa nelle scorse ore dalla GSMA, l’associazione mondiale degli operatori delle telecomunicazioni che organizza l’evento in programma a Barcellona.

Quest’anno il MWC avrebbe dovuto tenersi nella meravigliosa città spagnola dal 24 al 27 febbraio, ma dopo una lunga riunione gli organizzatori hanno constatato che ormai le condizioni non permettevano più un regolare svolgimento dell’evento. Nei giorni scorsi, infatti, molte tra le aziende che avrebbero dovuto essere protagoniste sul palco del Mobile World Congress hanno deciso di non prendere parte all’evento a causa della diffusione del coronavirus.

LG, NVIDIA, Amazon, Sony, Ericsson, tanto per citarne alcune. Defezioni importanti, dovute alla paura di poter far insorgere focolai del virus che sta preoccupando il mondo intero. Nelle ultime ore si sono aggiunte anche tante altre aziende di grandissimo livello, come Facebook, Vodafone e HMD Global, produttrice dei telefoni a marchio Nokia. Per tutti questi brand, l’obiettivo principale è quello di salvaguardare la salute e il benessere dei propri dipendenti e anche di tutto il pubblico che sarebbe accorso a Barcellona per partecipare alla grande fiera della tecnologia.

In un primo momento la GSMA ostentava una certa sicurezza sul fatto che il MWC si sarebbe svolto regolarmente. Nonostante i primi “forfait”, gli organizzatori tenevano a precisare che la fiera avrebbe ospitato decine di migliaia di partecipanti e che non ci sarebbe stato nulla da temere. Evidentemente nelle ultime ore qualcosa è cambiato, anche perchè l’elenco degli assenti è diventato davvero troppo lungo.

A questo punto si attendono dettagli ulteriori da parte degli organizzatori. In particolare, si sta cercando di capire se il Mobile World Congress 2020 verrà soltanto rimandato a data da destinarsi o se per quest’anno verrà cancellato definitivamente. Nelle prossime ore ne sapremo certamente di più.

Fonte La Repubblica