Xiaomi 13T e 13T Pro ufficiali: dettagli e prezzi dei due telefoni

Xiaomi ha appena presentato la sua ultima serie Xiaomi 13T durante l’evento che si è tenuto a Berlino. Questa serie comprende due smartphone, Xiaomi 13T e 13T Pro, realizzati in collaborazione con Leica: questa collaborazione ha ovviamente portato a un netto miglioramento della fotocamera, come riportato anche dalla stessa azienda cinese.

Sia il 13T che il 13T Pro possono infatti contare su un obiettivo grandangolare da 50 MP con stabilizzazione OIS di Leica, un teleobiettivo Leica 2x da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare Leica da 12 MP e una fotocamera frontale da 20 MP. La serie 13T di Xiaomi offre due stili fotografici distinti: il Leica Authentic Look per un aspetto naturale e il Leica Vybrant Look, che aggiunge colori vivaci. Inoltre, Xiaomi introduce gli stili fotografici personalizzati di Leica, consentendo agli utenti di creare il proprio stile fotografico unico.

In termini di design, la serie Xiaomi 13T presenta una finitura similpelle (anche se solo per la variante blu) e bordi curvi, con particolare attenzione ai materiali ecologici nella sua costruzione. Tra le opzioni di colore troviamo anche nero, verde prato e blu alpino. Sia Xiaomi 13T che 13T Pro hanno un grado di protezione IP68, che accerta l’elevata resistenza alla polvere e all’immersione in acqua fino ad una certa profondità.

I telefoni sono dotati di un display CrystalRes da 6,7 pollici con cornici sottili, che offre fino a 2600 di luminosità di picco per una visibilità esterna ottimale. I dispositivi supportano una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Dal punto di vista delle prestazioni, Xiaomi 13T è alimentato con il chipset MediaTek 8200-Ultra; il telefono Xiaomi 13T Pro può invece contare sul chipset Dimensity 9200+, che potrebbe essere considerato un aggiornamento dal chipset Snapdragon 8+ Gen 1 dello Xiaomi 12T Pro. La serie 13T offre fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione per il modello Pro.

Entrambi i telefoni sono poi dotati di batterie da 5000 mAh. Xiaomi 13T supporta la ricarica rapida da 67 W, mentre la versione Pro arriva sul mercato con una ricarica rapida da 120 W, consentendo alla batteria del Pro di passare dallo 0 al 100% in soli 19 minuti.

La serie 13T viene fornita con Android 13 pronto all’uso: Xiaomi si impegna a fornire 4 anni di aggiornamenti Android, 5 anni di aggiornamenti di sicurezza e una riparazione gratuita dello schermo entro 6 mesi dall’acquisto.

Il prezzo per Xiaomi 13T parte da 649 euro per la configurazione da 8 GB/256 GB, mentre il 13T Pro parte da 799 euro per 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.