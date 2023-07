Xiaomi 13T Pro compare su Geekbench: lancio vicino, tutti i dettagli

La variante globale di Xiaomi 13T Pro è stata testata dal sito di benchmarking Geekbench fornendoci alcune delle specifiche del nuovo telefono su cui sta lavorando il colosso di Pechino. Stando a quanto riportato dal sito MySmartPrice, Xiaomi 13T Pro dovrebbe essere presentato a livello globale il 1° settembre e il test di benchmark rivela che il dispositivo sarà alimentato con un processore MediaTek Dimensity 9200+.

Questo chip presenta un core CPU Prime Cortex-X3 in esecuzione a una velocità di clock fino a 3,35 GHz, quattro core CPU Performance Cortex-A715 in esecuzione a una velocità di clock fino a 3 GHz e tre core CPU Efficiency Cortex-A510 in esecuzione a una velocità di clock fino a 2 GHz. Il chipset presenta inoltre una GPU Arm Immortalis-G715 MC11. Xiaomi 13T Pro sarà inoltre dotato di un massimo di 12 GB di RAM. Molto probabilmente il dispositivo arriverà sul mercato con due opzioni di storage UFS, vale a dire 256 GB e 512 GB.

Xiaomi 13T Pro ha ottenuto rispettivamente 1289 e 3921 punti nei test Geekbench 6 single-core e multi-core. Il telefono avrà Android 13 preinstallato, con la personalizzazione MIUI 14 di Xiaomi. Le voci riportano che il telefono sarà equipaggiato con una batteria da 5000 mAh che supporterà la ricarica rapida da 67 W. Molto probabilmente il telefono potrà contare su un display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una risoluzione FHD + 1080 x 2400. Infine, il nuovo telefono di Xiaomi avrà una tripla fotocamera sul retro, con una fotocamera principale da 200 MP.

La versione globale di Xiaomi 13T Pro con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione dovrebbe arrivare sul mercato al prezzo di 799 sterline, pari a circa 936 euro.