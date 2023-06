WhatsApp testa la funzione di sblocco automatico dei messaggi

Meta è sempre al lavoro per garantire miglioramenti a WhatsApp. Le nuove idee vengono testate tramite le versioni beta implementate con il programma Beta di Google Play. Queste build consentono di dare uno sguardo alle funzionalità che l’app stabile di WhatsApp potrebbe ottenere in futuro.

La versione beta 2.23.13.11 di WhatsApp è stata recentemente distribuita tramite il programma Google Play Beta e gli utenti che stanno ricevendo questa versione hanno individuato una nuova funzionalità molto interessante. Questa novità consente infatti di scegliere per quanto tempo i messaggi rimangono bloccati all’interno di chat e gruppi.

L’aggiornamento beta 2.23.13.11 offre tre opzioni per lo sblocco automatico dei messaggi: 24 ore, 7 giorni e 30 giorni. Questa funzione di blocco e sblocco automatico consente agli utenti di WhatsApp di fare annunci importanti che rimangono in cima alle conversazioni fino alla scadenza o alla rimozione manuale. Gli utenti possono sbloccare manualmente i messaggi in qualsiasi momento, anche dopo aver impostato un parametro di sblocco automatico.

Non è stata ancora comunicata alcuna data di rilascio ufficiale per la nuova funzionalità di blocco e sblocco per WhatsApp. Dato che lo sviluppo è in corso, la novità potrebbe essere disponibili nelle build pubbliche di WhatsApp da un momento all’altro.

Come sanno bene gli utilizzatori abituali della piattaforma di messaggistica più famosa al mondo, gli sviluppatori di WhatsApp hanno anche realizzato una funzione che consente agli utenti di bloccare le chiamate da numeri sconosciuti. La funzione è stata rilasciata tramite un aggiornamento dell’app lanciato all’inizio di questa settimana.