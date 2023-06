WhatsApp consente di silenziare le chiamate da numeri sconosciuti

WhatsApp rilascia molto spesso aggiornamenti ricchi di nuove funzionalità, per la gioia della platea di utenti diventata sempre più vasta negli ultimi tempi. Specialmente dopo l’acquisizione da parte di Meta abbiamo visto arrivare molti importanti update, in particolare nei mesi più recenti. L’ultimo aggiornamento introduce un paio di funzionalità per la privacy che gli utenti troveranno certamente molto utili.

La novità più interessante è quella che consente di silenziare automaticamente le chiamate da numeri sconosciuti. La funzione, ora disponibile per gli utenti WhatsApp, è stata progettata per prevenire spam, truffe e chiamate da anonimi, assicurando così una maggiore protezione e tranquillità.

La nuova funzionalità può essere abilitata dalla scheda Privacy. Le chiamate da numeri sconosciuti verranno silenziate ma sarà comunque possibile visualizzarle nell’elenco delle chiamate nel caso in cui l’utente riconosca uno dei numeri o capisca che si tratti di una chiamata a cui bisogna assolutamente rispondere.

Ma non è tutto, perché WhatsApp ha annunciato anche l’arrivo di un’altra funzione che prende il nome di Privacy Checkup. Questa novità è stata pensata per guidare gli utenti attraverso importanti impostazioni sulla privacy, in modo tale da farli familiarizzare con i vari livelli di protezione. Gli utenti di WhatsApp possono ora selezionare “Avvia controllo” dalle loro impostazioni sulla privacy per conoscere i vari livelli di protezione: in questo modo è possibile aumentare la sicurezza di messaggi, chiamate e informazioni personali.

Queste due nuove funzionalità dovrebbero essere disponibili a livello globale per tutti gli utenti di WhatsApp: tutto ciò che occorre è procedere all’aggiornamento all’ultima versione dell’app.