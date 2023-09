WhatsApp lancia i Canali anche in Italia: tutto sulla nuova funzione

Dopo che Telegram ha offerto la funzionalità Canali ai suoi utenti, il suo principale rivale, WhatsApp, sta ora lanciando la funzionalità Canali in 150 paesi, Italia compresa. Una novità, quella della piattaforma di messaggistica, che non coglie impreparati gli utenti. Già da qualche settimana, infatti, le indiscrezioni davano per imminente il lancio dei canali.

Utilizzando i canali WhatsApp gli utenti possono condividere aggiornamenti o informazioni con molti altri utenti sulla piattaforma. Gli utenti possono anche cercare un canale specifico utilizzando la directory e utilizzare le reactions ai messaggi inviati dal proprietario del canale.

E’ stato il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ad annunciare il lancio dei canali WhatsApp. Gli utenti possono unirsi al canale WhatsApp ufficiale per conoscere gli ultimi aggiornamenti sulla piattaforma; inoltre è possibile filtrare i canali nella directory e unirsi a quelli con più follower o con gli utenti più attivi.

Va ricordato che gli utenti WhatsApp possono unirsi a un canale solo tramite un collegamento di invito valido. Il numero di telefono del proprietario del canale non verrà condiviso, in modo tale da proteggere la privacy dell’utente.

I messaggi inviati tramite i canali WhatsApp saranno disponibili per 30 giorni. I membri del canale possono utilizzare le reactions ai messaggi condivisi ma non possono rispondere ad essi. Inoltre, i messaggi trasmessi nel canale non possono godere della protezione end-to-end.

Per promuovere il più possibile questa nuova funzionalità WhatsApp ha scelto di collaborare con alcune celebrità che hanno già un canale su WhatsApp. La funzione Canali di WhatsApp verrà implementata gradualmente e sarà disponibile per tutti nei prossimi mesi.