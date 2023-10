WhatsApp, in arrivo il codice segreto per trovare le chat bloccate

Gli utenti di WhatsApp sanno bene che la piattaforma di messaggistica consente di bloccare una chat utilizzando un passcode o dati biometrici. Una volta bloccata la chat, l’app la sposta dalla sezione Chat alla cartella Chat bloccate garantendo così una maggiore privacy. Per accedere a questa cartella basta scorrere verso il basso nella schermata Chat, fare clic su Chat bloccate e autenticarsi fornendo il passcode o i dati biometrici.

Stando a quanto trapelato nelle scorse ore, sembra che WhatsApp permetterà presto di trovare le chat bloccate digitando un codice segreto nella barra di ricerca dell’app.

La nuova funzionalità è stata individuata da WABetaInfo nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android (v2.23.21.9). Nel report è comparso anche uno screenshot della funzione del codice segreto, in modo tale da capire come dovrebbe funzionare. Il codice segreto, infatti, può essere una parola o anche un emoji. Una volta creato il codice gli utenti potranno digitarlo nella barra di ricerca dell’app per avere davanti tutte le chat bloccate.

Ma digitando il codice segreto le chat bloccate verranno solo mostrate o sarà possibile accedervi? Al momento WhatsApp non ha ancora chiarito questo aspetto, ma l’impressione è che gli utenti che cercheranno le chat con il codice potranno poi anche accedere alle conversazioni. Gli utilizzatori abituali di WhatsApp – che presto verrà introdotta anche sugli iPad, ndr – attendono informazioni anche su cosa accadrà alla cartella Chat bloccate una volta creato un codice segreto.

In particolare, resta da capire se la cartella Chat Bloccate verrà disabilitata, permettendo agli utenti di accedere alle chat bloccate solo digitando il codice segreto nella barra di ricerca, o se sarà ancora accessibile, in modo tale da trovare le chat bloccate e sbloccarle utilizzando il passcode e i dati biometrici.