WhatsApp, in arrivo i messaggi vocali effimeri: come funzionano?

WhatsApp è senza dubbio la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, in grado di estendere ulteriormente la sua platea di utenti anche grazie alle tante novità proposte con una certa frequenza. Il team di sviluppo di WhatsApp sa bene che è sempre necessario migliorare l’app per rispondere alle esigenze di un’utenza che è diventata via via sempre più vasta e che abbraccia un po’ tutte le fasce di età.

Proprio nei giorni scorsi è trapelata la notizia di un’importante novità che vedremo molto presto su WhatsApp. Il famoso sito WABetaInfo ha infatti annunciato che sta per arrivare una funzione molto importante: si tratta dei messaggi vocali effimeri, ovvero la possibilità di inviare messaggi vocali che potranno essere ascoltati una volta sola. Il funzionamento è praticamente identico a quello che caratterizza già i messaggi effimeri, che spariscono dopo un certo lasso di tempo, e quello di foto e video effimeri, che si cancellano dopo averli visti una volta sola.

Sui dettagli di questa novità, emersa grazie alla beta 2.22.25.20 di Whatsapp per Android, non si sa ancora molto. Già lo scorso dicembre erano emersi dettagli significativi su questa nuova funzione, che andrà quindi ad estendere un approccio che WhatsApp ha voluto adottare già da un po’ di tempo. Con i messaggi vocali effimeri, infatti, la piattaforma di messaggistica eleva il livello della privacy e la sicurezza delle comunicazioni, dato che una volta ascoltati questi messaggi non potranno più essere riprodotti.

Ma quando vedremo arrivare i messaggi vocali effimeri su WhatsApp? Al momento non c’è una data precisa, anche se l’introduzione della novità sembra davvero imminente.