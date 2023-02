Messaggi effimeri su WhatsApp, ora si possono tenere: ecco come

WhatsApp è senza dubbio la piattaforma di messaggistica preferita dagli utenti di tutto il mondo. Il servizio è utilizzato ogni giorno da persone di tutte le fasce di età: anche i meno avvezzi alla tecnologia hanno imparato ad usare WhatsApp, che si è rivelata uno strumento fondamentale nel periodo più duro della pandemia, favorendo i contatti (anche tramite videochiamate) con parenti, amici, partner, colleghi di lavoro e via dicendo.

Nel corso del tempo WhatsApp si è arricchita di numerosissime funzionalità ed è anche per questo che la platea di utenti della piattaforma di messaggistica è sempre più vasta. Tra le funzioni che gli utenti hanno apprezzato maggiormente negli ultimi tempi vale la pena sottolineare i messaggi effimeri, ovvero quei messaggi che vengono eliminati in automatico poco dopo l'invio. Nelle chat di WhatsApp in cui è abilitata questa funzione i messaggi spariscono passato un po' di tempo dal momento in cui sono stati inviati. Per i fan dei messaggi effimeri è in arrivo un'interessante novità.

Stando a quanto emerso tramite alcuni screenshot online, pare proprio che WhatsApp consenta di tenere uno specifico messaggio all'interno di una chat dove è abilitata la funzione dei messaggi effimeri. Anche in queste chat, infatti, può accadere che l'utente voglia mantenere un determinato messaggio, senza farlo sparire: basterà effettuare una pressione prolungata sul messaggio che si vuole mantenere per far apparire l'opzione.

I messaggi per i quali è stata abilitata la nuova funzione non spariranno dalle chat effimere nemmeno dopo il lasso di tempo necessario per farli eliminare in automatico. Quando viene rimossa la scadenza temporale compare la piccola icona di un segnalibro, che gli utenti possono facilmente trovare in corrispondenza di ogni messaggio. Chiaramente è possibile anche ripristinare la scadenza, annullando di fatto questa nuova opzione di WhatsApp. Al momento la novità riguarda la versione beta di WhatsApp (sia per Android che per iOS), ma nel giro di poco tempo dovrebbe arrivare anche per la versione stabile.