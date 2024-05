Velocità Starlink, a quanto arriva?

Anche in Italia è disponibile da qualche tempo Starlink, il servizio di Internet via satellite riconducibile a SpaceX, la società di Elon Musk. Un servizio che promette di rivoluzionare l’accesso al web, dimenticandosi le consuete connessioni Adsl o le fibre ottiche, e garantendo a un costo paragonabile a quelli dei servizi tradizionali la possibilità di accedere a Internet anche nei luoghi in cui la tecnologia con la banda larga tradizionale non può arrivare.

Ma qual è la velocità di Starlink? A quanto ammonta la celerità di questo servizio?

Quanto è veloce Starlink

Per comprenderlo, ricordiamo in primo luogo che i satelliti di Musk sono posti in costellazione a bassa quota, tra i 1.100 e i 1.300 chilometri. Una disposizione che permette di ridurre il tempo di latenza (il tempo di connessione dal satellite alla terra) in soli 25-60 millisecondi, a seconda dei casi.

Si tratta di una latenza molto più contenuta rispetto a quella che è invece tipica dei satelliti tradizionali, che sono mandati in cielo a distanza maggiore, in orbita geostazionaria.

Tutto ciò premesso, anche grazie a tale caratteristica Starlink afferma di poter assicurare una tecnologia stabile con una velocità di 50 – 100 Mbps nella tariffa a bassa priorità, che costa 29 euro al mese ed espone però l’utente al rischio che nelle ore di punta possa esservi un calo considerevole della velocità.

C’è però anche un’altra tariffa, a cui probabilmente vorranno puntare quasi tutti gli utenti, che si chiama Starlink Standard: costa 40 euro al mese e può garantire una velocità di 130-255 Mbps.

Per quanto concerne poi il costo del kit satellitare, necessario da comprare per connettersi a Starlink, il prezzo è di 225 euro.

A queste offerte bisogna poi aggiungere quelle per le aziende, che hanno un costo maggiore (da 93 euro al mese di canone e 2.355 euro per il kit satellitare). La velocità massima è la stessa del piano residenziale, mentre a cambiare è la priorità, che con i piani business sarà più alta.

Insomma, con un piano aziendale sarà sicuramente più facile arrivare a toccare la velocità di punta, pari a 255 Mbps.

Ricordiamo anche che secondo uno studio Ookla, la velocità media degli utenti Starlink italiani è di poco sopra i 100 Mbps, paragonabile dunque alla velocità delle connessioni fibra ottica misto rame.

Infine, condividiamo con tutti i nostri lettori il fatto che, in caso di dubbi e incertezze, Starlink propone pur sempre un servizio di prova con recesso gratuito della durata di ben 30 giorni.

Dunque, potrai testare con tutta serenità il sevizio di questo operatore e se non sarai convinto, entro un mese potrai pur sempre disdirlo senza alcun tipo di penalità.