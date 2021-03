Come utilizzare Google Maps su Apple Watch

Apple Maps è l’app di navigazione integrata nell’Apple Watch che permette di avere mappe dettagliate e informazioni su come raggiungere le destinazioni da noi scelte. Tuttavia, ora dopo una lunga attesa anche Google Maps è nuovamente disponibile per la navigazione anche sullo smartwatch della casa di Cupertino.

Puoi utilizzare Google Maps sia sull’iPhone che sull’Apple Watch per accedere alle tue destinazioni rapide (come casa, lavoro, ecc..), per ottenere indicazioni stradali dettagliate o per conoscere l’orario di arrivo stimato verso una località. L’attuale versione dell’app permette di ottenere non solo indicazioni stradali direttamente sull’orologio ma anche informazioni per il tragitto da fare a piedi o con i mezzi pubblici.

Ti ricordiamo che per utilizzare Google Maps sull’Apple Watch devi disporre di WatchOS 5 o versioni successive, iOS 10 o versioni successive e Bluetooth attivo.

Installa Google Maps

Il primo passo da fare per sfruttare Google Map sul Apple Watch è quello di installare l’app se non ce l’hai già sul tuo iPhone oppure di verificare che l’app sia aggiornata. Una volta scaricata l’applicazione dall’App Store, ti basterà aprire l’app Watch sul telefono e scorrere verso il basso fino alla schermata My Watch. Una volta lì vedrai le app disponibili e sarà sufficiente cliccare su Installa accanto a Google Maps. Fatto questo l’app si sposterà nella sezione “App Installate nel tuo Apple Watch” .

Attiva i servizi di geolocalizzazione

Bisogna assicurarsi che Google Maps sia in grado di localizzare la tua posizione per poter meglio fornire indicazioni. Sull’iPhone vai su Impostazioni > Privacy > Servizi di localizzazione> Google Maps e imposta l’opzione “Consenti accesso alla posizione”. Puoi scegliere se consentire la geolocalizzazione solo “Durante l’utilizzo dell’app” oppure “Sempre”.

Imposta le scorciatoie per casa, lavoro e altre destinazioni

Un altro step da fare è quello di impostare gli indirizzi di casa e di lavoro sempre nell’app Google Maps dell’iPhone. In questo modo potrai ottenere facilmente le indicazioni stradali per raggiungere una destinazione direttamente sull’orologio. Per fare ciò, apri l’app sul tuo telefono, tocca l’icona “Salvati” in basso e clicca su “Etichettati”.

Tocca il collegamento Casa e aggiungi il tuo indirizzo di casa digitandolo, selezionandolo su una mappa o scegliendolo dall’elenco dei contatti, e poi fai lo stesso con il tuo indirizzo di lavoro. È inoltre possibile aggiungere altri indirizzi alla sezione Preferiti come il medico, la scuola dei figli o l’indirizzo di un amico, per potervi accedere in modo rapido.

Imposta la modalità di viaggio

Si può anche impostare la modalità di viaggio preferita. Sull’Apple Watch apri l’app Google Maps, scorri verso il basso sullo schermo e tocca “Imposta modalità viaggio“. Qui puoi scegliere come intendi viaggiare se a piedi, in auto (impostazione predefinita), con i mezzi o in bicicletta. Una volta scelta la tua modalità, imposta la tua destinazione così otterrai indicazioni stradali in base al metodo di trasporto scelto.

La Navigazione su Apple Watch

Ora se apri l’app Google Maps sul tuo orologio dovresti vedere le destinazioni rapide che hai creato per casa, lavoro e qualsiasi altro posto. Tocca una di queste per ricevere indicazioni stradali dettagliate. Allo stesso tempo, puoi anche aprire il percorso sul telefono anche dopo aver iniziato la navigazione sull’Apple Watch, in modo da vedere le indicazioni stradali sia sul telefono che sull’orologio.

Per navigare verso una destinazione non salvata, però, dovrai prima impostare la destinazione su Google Maps nel tuo telefono. Prima di partire, quindi, apri l’app sull’iPhone e inserisci l’indirizzo per ottenere le indicazioni stradali, poi tocca il pulsante Start. Fatto questo apri l’app Google Maps sul tuo Apple Watch, dove vedrai l’orario di arrivo stimato sotto la voce “Corsa attuale”. È possibile toccare su questa scritta per visualizzare le indicazioni dettagliate per raggiungere la destinazione.