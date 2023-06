Il trackpad del MacBook non funziona? Ecco come risolvere

Il trackpad è uno dei “segreti” del successo dei MacBook. Questo componente, infatti, garantisce, in molti casi, una marcia in più, rendendo i portatili di Apple facili da usare anche senza mouse. Nonostante l’elevata qualità dei prodotti della casa di Cupertino (sia lato hardware che lato software), è possibile imbattersi in problemi legati al trackpad del MacBook Air o Pro che non funziona come dovrebbe.

In questo caso, le cause potrebbero essere diverse. Potrebbe esserci, infatti, un problema hardware (ad esempio un difetto di costruzione) o, più probabilmente, un bug del software che impedisce il corretto funzionamento del trackpad. In altre situazioni, inoltre, il malfunzionamento del trackpad del MacBook potrebbe essere legato esclusivamente a impostazioni non corrette di questo componente. Basteranno, quindi, pochi clic per risolvere il tutto.

Piccoli o grandi malfunzionamenti per i MacBook possono capitare (frequenti sono anche i problemi con la USB-C del MacBook) ma agendo con verifiche passo dopo passo è possibile isolare e risolvere la causa del problema, senza dover ricorrere all’assistenza. Vediamo, quindi, punto per punto, cosa fare se il trackpad del MacBook non funziona come dovrebbe e quali sono le possibili soluzioni da apportare per ripristinare le funzionalità complete di questo componente.

Pulisci il trackpad

La prima cosa da fare nel caso in cui si verificasse il problema del trackpad del MacBook che non funziona correttamente è una pulizia minuziosa della superfice del trackpad stesso. I problemi di funzionamento, in molti casi, potrebbero essere legati proprio ad una superfice non perfettamente pulita. Prima di avviare la pulizia, è consigliabile spegnere il MacBook (andando in menu Apple > Spegni).

La pulizia può essere effettuata con un panno in microfibra e acqua, facendo attenzione a non far entrare gocce all’interno della scocca del dispositivo. Evitare, in tutti i casi, di utilizzare prodotti a base di acqua ossigenata e candeggina per la pulizia del trackpad del MacBook che potrebbero causare danni non indifferenti sia alla scocca che, in caso di infiltrazione, ai componenti interni.

Rimuovere tutte le periferiche collegate al MacBook

Una delle cause alla base del mancato funzionamento del trackpad, anche solo parziale, potrebbe essere legato ad un qualche bug software che coinvolge le periferiche collegate al MacBook. Mouse, tastiere esterne e altri accessori potrebbero entrare in conflitto con il trackpad (soprattutto se è stato appena effettuato un aggiornato di macOS). Per questo motivo, è consigliabile, al fine di provare a risolvere il problema del MacBook che non funziona, scollegare tutte le periferiche. A questo punto, è utile riavviare il Mac (menu Apple > Riavvia) e poi verificare se il trackpad funziona in modo corretto.

Verificare la presenza di aggiornamenti software

I problemi legati al funzionamento del trackpad del MacBook potrebbero essere dovuti ad un bug software. In questi casi, è molto probabile che un aggiornamento riesca a eliminare il bug, risolvendo alla fonte il problema. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti di macOS e per avviarne l’installazione è sufficiente andare in menu Apple > Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software. La verifica della disponibilità di un aggiornamento è sempre un passaggio da mettere in conto per tentare di risolvere un problema con il proprio computer. Il caso del trackpad del MacBook che non funziona non fa eccezione.

Reimpostare l’SMC del MacBook

Una delle possibili soluzioni al problema del trackpad che non funziona passa per la reimpostazione dell’SMC del proprio Mac. L’SMC (System Management Controller) è il controller di gestione del sistema. Si tratta di un componente che ha il compito di gestire il corretto funzionamento di alcuni elementi del computer. Reimpostandolo è possibile, in molti casi, eliminare alcuni problemi del MacBook.

Ecco come fare:

MacBook con chip T2 : una volta spento il Mac, tenere premuti insieme i tasti Ctrl, Opzione (Alt) e Shift per circa 7 secondi . Successivamente, tenere premuto anche il pulsante d’accensione e poi avviare il computer

: una volta spento il Mac, tenere premuti insieme i tasti . Successivamente, tenere premuto anche il e poi avviare il computer MacBook con batteria rimovibile: spegnere il Mac, rimuovere la batteria e tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi. Riposizionare la batteria e accendere il Mac normalmente

MacBook privi di chip T2: spegnere il Mac e tenere premuto Shift, Control e Option a sinistra della tastiera e premere il pulsante di accensione per 10 secondi

Questa procedura è utile anche nel caso in cui la batteria del MacBook non si ricarichi correttamente.

Effettuare il reset della PRAM

Un’altra “arma” per risolvere il problema del trackpad del MacBook che non funziona è rappresentato dal reset della PRAM (o NVRAM, dipende dal modello di MacBook che si sta utilizzando). Per effettuare quest’operazione è sufficiente spegnere il Mac e tenere premuti i tasti Option, Command, P e R per 20 secondi.

Nella maggior parte dei modelli di MacBook verrà riprodotto il suono di avviamento del computer come conferma per l’utente; a questo punto bisognerà rilasciare i tasti. In altri modelli, invece, sarà il logo Apple sullo schermo a confermare l’avvenuto reset. Completata l’operazione, sarà possibile riavviare il Mac per verificare il funzionamento del trackpad.

Cancellare il file Property List del trackpad

Un’altra soluzione da tentare per risolvere i problemi del trackpad che non funziona del proprio MacBook è rappresentata dalla cancellazione del file Plist (o Property List) di questo componente. Si tratta di un file che comprende la lista delle proprietà del trackpad.

Questi file possono essere recuperati nel Finder, andando in Libreria > Preferenze. Nell’elenco dei file Plist sarà possibile alcuni file che fanno riferimento al trackpad (uno di questi, ad esempio, sarà com.apple.preference.trackpad.plist).

Eliminando questi file e riavviando il MacBook, alcuni dei malfunzionamenti rilevanti potrebbero essere risolti.

Modificare le impostazioni del trackpad

Per provare a risolvere i problemi con il trackpad del Mac è possibile concentrarsi sulle impostazioni di sistema, modificandole per adattare il funzionamento di questo componente alle proprie esigenze e eliminando o attenuando eventuali problematiche.

Per modificare le impostazioni del trackpad del MacBook è possibile andare in menu Apple > Impostazioni di Sistema > Trackpad. In questa sezione è possibile regolare varie opzioni. Tra queste troviamo Velocità puntatore, Intensità clic e Clic deciso e feedback aptico.

Il problema con il trackpad potrebbe essere legato esclusivamente ad una di queste impostazioni. Potrebbe, quindi, non trattarsi di un bug software o di un malfunzionamento hardware ma, più semplicemente, potrebbe esserci un’impostazione che non si adatta al proprio modo di utilizzo del trackpad.

Navigando tra le opzioni e provando a regolarle diversamente sarà possibile tentare di modificare il funzionamento del trackpad, ottimizzandolo in base alle proprie esigenze. Basteranno pochi tentativi per trovare le giuste impostazioni.

Per i MacBook più recenti dotati di trackpad Force Touch ci sono funzionalità aggiuntive, legate al modo in cui si tocca il trackpad (un clic deciso, ad esempio, permette di accedere a funzionalità specifiche). Per evitare comportamenti non voluti del trackpad è possibile disattivare questa funzionalità.

Modifica la velocità del doppio clic e la velocità di scorrimento

Un altro sistema per ottimizzare il funzionamento del trackpad è rappresentato dalla modifica della velocità del doppio clic e della velocità di scorrimento del puntatore. Andando in menu Apple > Impostazioni di Sistema > Accessibilità e scegliendo Controllo puntatore è possibile:

regolare la velocità di clic con la quale il Mac riconosce un doppio clic

con la quale il Mac riconosce un doppio clic regolare la velocità del puntatore durante lo scorrimento

Modificando questi due parametri è possibile ottimizzare ulteriormente il comportamento del trackpad.

Il trackpad del MacBook non funziona? Cosa fare se c’è un problema hardware

Se le soluzioni proposte non hanno avuto effetto, bisognerà valutare la possibilità che alla base del problema del trackpad che non funziona ci sia un malfunzionamento di qualche componente hardware. Si tratta di una possibilità da non sottovalutare, soprattutto se ci sono stati urti o se è stata versata dell’acqua (anche poca) sulla scocca.

In questo caso, sarà necessario contattare il supporto Apple per verificare il da farsi, sia se il MacBook è in garanzia (magari con la protezione aggiuntiva garantita da Apple Care) che se il computer è fuori garanzia. Per capire cosa fare è possibile visitare il sito di supporto di Apple, con tutti i contatti disponibili, oppure chiamare al Numero Verde 800915904.

Una riparazione fuori garanzia potrebbe tradursi in una spesa significativa mentre se il danno è coperto dalla garanzia non ci saranno problemi. In questo caso, la riparazione dovrebbe avvenire in tempi rapidi e, soprattutto, non comportare alcuna spesa per l’utente. In ogni caso, è necessario agire subito per capire se alla base dei problemi del trackpad c’è davvero una causa hardware.