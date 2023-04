USB-C su MacBook non funziona? Ecco come risolvere!

In alcune circostanze, potrebbe capitare che le porte Thunderbolt / USB-C MacBook smettano di funzionare improvvisamente. Questo potrebbe manifestarsi come mancata risposta del Mac durante la fase di caricamento o come malfunzionamento di una periferica o di un display esterno collegato. In tale evenienza, è possibile effettuare una serie di operazioni per individuare e risolvere il problema, al fine di far funzionare le porte USB-C.

Come risolvere i problemi USB-C su MacBook Pro e Air

Ecco di seguito una serie di passaggi che puoi seguire per risolvere eventuali problemi relativi alle porte USB-C MacBook:

Controlla la connessione fisica: assicurati che il cavo USB-C sia collegato saldamente al Mac e al dispositivo che stai tentando di connettere. A volte i cavi USB-C di terze parti richiedono un po’ di forza in più per essere inseriti correttamente.

Verifica eventuali danni al cavo: un cavo USB-C danneggiato può causare problemi di connettività. Controlla il cavo per verificare eventuali danni o piegature.

Riavvia il Mac: spesso il semplice riavvio di un Mac può risolvere problemi casuali come problemi inspiegabili con hardware o software. Prova a riavviare il Mac e verifica se il problema si risolve.

Prova una porta USB-C diversa: la maggior parte dei Mac dispone di più porte Thunderbolt/USB-C, quindi se un dispositivo non funziona su una porta, potrebbe funzionare quando è collegato a un’altra.

Prova diversi cavi o adattatori USB-C: a volte si verificano problemi con i cavi stessi. Prova a utilizzare diversi cavi o adattatori USB-C per vedere se il problema persiste.

Scollega eventuali hub USB-C: se stai utilizzando un hub USB-C, prova a connetterti direttamente al Mac e a scollegare l’hub, il dongle o l’adattatore USB-C.

Prova a utilizzare la stessa porta USB-C con un dispositivo diverso: questo ti aiuterà ad escludere che il problema non sia specifico del dispositivo o della periferica.

Controlla il numero di dispositivi collegati: se visualizzi il messaggio “Accessori USB disabilitati”, potresti avere troppi dispositivi collegati al Mac. Prova a scollegare alcuni dispositivi e vedi se il problema si risolve.

Contatta l’assistenza Apple: se tutto il resto fallisce, contatta l’assistenza Apple, vai in un Apple Store o rivolgiti a un fornitore di servizi autorizzato per far esaminare il tuo Mac da un tecnico per determinare se c’è qualche problema hardware.

Seguendo questi passaggi, dovresti essere in grado di risolvere la maggior parte dei problemi relativi alle porte USB-C MacBook. Tieni presente che i problemi di connettività possono essere causati da una serie di fattori, quindi potrebbe essere necessario provare diverse soluzioni prima di risolvere il problema.