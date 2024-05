toner stampanti

Come clonare una scheda SD

Se desideri clonare una scheda SD o una micro SD su una scheda SD più grande, sappi due cose: la prima è che non sei certamente solo in questo compito, e la seconda è che la procedura non è troppo complessa, permettendo così anche a chi non è particolarmente esperto di tale procedura di poterla seguire con le brevi istruzioni che seguiranno nelle prossime righe.

Come clonare la scheda SD in Windows 11/10/8/7

Cerchiamo prima di tutto di capire come clonare la scheda SD nei sistemi operativi più diffusi, ovvero quelli Windows 11/10/8/7.

La prima cosa che devi fare è naturalmente preparare la scheda SD. Prepara una nuova unità di archiviazione, assicurandoti che la capacità sia uguale o superiore allo spazio usato nella scheda SD originale.

Quindi, se i dati sono stati salvati nella scheda SD, nel dispositivo USB o in un disco rigido esterno di destinazione, esegui il backup di questi file in un’altra posizione in anticipo.

A questo punto, terminate le fasi preparatorie, procurati un programma utile per la clonazione delle schede SD. Tra i software più affidabili ci sono sicuramente EaseUS Partition Master, che permette di clonare tutti i dispositivi di archiviazione e supporta ogni sistema operativo Windows recente.

Fatto ciò, collega la tua nuova scheda SD al computer e segui questi passaggi:

apri il software e vai alla scheda Clona. Fai poi clic su Clona disco e Avanti;

seleziona il disco di origine che vuoi clonare e seleziona Avanti. Seleziona il disco come destinazione e clicca Avanti;

conferma l’intenzione di clonare cliccando sul pulsante di avvio della procedura.

Terminata la clonazione della scheda SD potrai inserire la nuova e più grande scheda SD nel tuo smartphone, lettore multimediale o fotocamera, conseguendo così una immediata maggiore capacità di archiviare i dati sul devie e migliori prestazioni.

Perché clonare la scheda SD

A questo punto potresti anche domandarti per quale motivo potrebbe essere conveniente clonare la scheda SD su una scheda SD più grande o più piccola, a seconda di quelle che sono le tue esigenze.

Sebbene i benefici di una simile operazione siano difficilmente riassumibili, possiamo certamente ricordare come una delle principali motivazioni che spinge gli utenti a compiere questo tipo di attività sia la necessità di espandere e aggiornare la capacità SD o magari quella di effettuare il backup dei file per una questione di sicurezza delle informazioni più preziose (in un modo che è peraltro molto più veloce e efficace del copia e incolla).

Al di là dei motivi per cui sia necessario clonare una scheda SD, ricorda che puoi eseguire le operazioni da solo, in pochi minuti e seguendo le indicazioni sopra menzionate.

Se non vuoi utilizzare il software che ti abbiamo indicato, ma una delle tante alternative che puoi trovare sul mercato, non preoccuparti: la procedura è infatti simile e ti permetterà di ottenere gli stessi risultati.

Se poi vuoi saperne di più, ricorda che abbiamo recentemente parlato di qual è la differenza tra scheda SD e SDD, mentre trovi anche un altro articolo sui migliori microSD per smartphone e fotocamera!