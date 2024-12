Telegram presenta l’aggiornamento di dicembre 2024: molte novità per gli utenti e i creator

Telegram continua a sorprendere gli utenti con il suo consueto aggiornamento mensile, e dicembre 2024 non fa eccezione. L’app di messaggistica, sempre in diretta competizione con WhatsApp, ha reso note diverse migliorie fruibili su diverse piattaforme. Alcune delle nuove funzionalità sono riservate esclusivamente agli abbonati a Telegram Premium, ma la maggior parte è accessibile a tutti. Andiamo a scoprire ulteriormente questi aggiornamenti.

Le novità principali di Telegram

Negli ultimi giorni, Telegram ha comunicato attraverso il proprio blog ufficiale le quattro novità più significative che caratterizzano l’aggiornamento di dicembre 2024. Il team di sviluppo ha anche preannunciato un “collage di nuove funzionalità” in arrivo, mirato a coinvolgere ancor di più i creatori di contenuti e gli sviluppatori di mini app. Questi ultimi, infatti, ora possono monetizzare i loro progetti in modo semplice, mentre gli utenti avranno la possibilità di esplorare sticker generati dall’Intelligenza Artificiale e di creare collage multimediali nelle storie.

La nuova funzionalità di monetizzazione rappresenta un passo importante per Telegram, permettendo ai creatori di contenuti di guadagnare direttamente dalle loro idee e dal loro impegno. Questa novità è affiancata dalla possibilità di esplorare sticker con ricerche avanzate, una caratteristica che introduce un modo più intuitivo di cercare contenuti visivi. In aggiunta, il collage di foto e video rappresenta una nuova dimensione di espressione per gli utenti, trasformando l’app in un vero e proprio canale social.

I programmi di affiliazione per utenti e sviluppatori

Una delle innovazioni più intriganti di questo aggiornamento è rappresentata dai Programmi di affiliazione. Tramite questa nuova funzionalità, utenti e canali possono guadagnare delle "stelle" legate ai prodotti di sviluppatori di mini app. Questa sezione, denominata “Guadagna stelle”, permette agli utenti di visualizzare i programmi attivi e di ordinarli in base a specifiche metriche di redditività e profitto.

Gli sviluppatori, da parte loro, possono creare diversi programmi di affiliazione, stabilendo una percentuale dei loro guadagni destinata agli utenti che invitano nuovi partecipanti. Questo approccio non solo stimola l'interazione all'interno della piattaforma, ma offre anche alle piccole iniziative la chance di prosperare attraverso forme di promozione virale.

Ricerca avanzata per stickers grazie all’IA

L'aggiornamento di dicembre ha notevolmente arricchito il repertorio di adesivi della piattaforma. Attraverso un modello di intelligenza artificiale avanzato, gli utenti possono ora effettuare ricerche più complesse e dettagliate per trovare gli adesivi desiderati. Questo sistema consente di utilizzare più parole chiave e di effettuare ricerche in più lingue, facilitando dunque l'accesso ai contenuti visivi e aumentando il coinvolgimento tra utenti.

Questa innovazione è una risposta diretta alla crescente richiesta da parte degli utenti per un metodo più efficiente per esplorare e utilizzare gli stickers nelle conversazioni quotidiane. Ma non si tratta solo di semplificare le ricerche; si tratta di rendere l'esperienza utente complessivamente più ricca e interattiva.

Creare collage nelle storie: una nuova dimensione creativa

A ulteriore conferma del piano di Telegram di evolversi in un social network, la nuova funzionalità Collage consente di unire fino a sei file multimediali in vari layout per le storie. Gli utenti possono selezionare, riorganizzare e modificare i propri video e immagini direttamente all'interno dell’app. Questa versatilità consente la personalizzazione dei contenuti visuali e offre molteplici opportunità per esprimere la propria creatività.

Per utilizzare questa funzionalità, basta accedere alla fotocamera integrata nell’app, selezionare il layout desiderato e aggiungere i media dalla galleria. Quest’operazione si presta benissimo a condividere momenti speciali o a comunicare un messaggio in modo più accattivante e diretto.

Didascalie sopra i file multimediali: un cambiamento semplice ma funzionale

L'aggiornamento introduce anche il miglioramento della posizione delle didascalie sui file condivisi, facilitando la loro visibilità. Precedentemente, le didascalie venivano posizionate al di sotto dei media; ora, grazie a un nuovo pulsante, gli utenti possono collocarle in alto. Questa modifica, sebbene semplice, offre un’ulteriore possibilità di personalizzazione e rende i messaggi più chiari e immediati.

Come aggiornare l’app di Telegram

Per coloro che desiderano dare uno sguardo a queste nuove feature, aggiornare l’app di Telegram è un’operazione facile. Gli utenti di sistema Android possono visitare il Google Play Store e selezionare “Installa” o “Aggiorna”. Anche gli utenti iPhone possono accedere all’App Store e seguire una procedura simile. Con questi aggiornamenti, Telegram si pone sempre più come un’app ricca di funzionalità, adatta a soddisfare i bisogni di una comunità in continua evoluzione.