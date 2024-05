Sostituzione HDD con SSD, ecco come fare

Anche se può sembrare destabilizzante per chi non ha sufficiente esperienza in questa materia, in realtà la sostituzione di un disco rigido HDD con un SSD è relativamente semplice.

Di seguito ti riportiamo i passaggi da seguire in ordine per arrivare alla conclusione della procedura senza intoppi.

Fai il backup

La prima cosa che ti consigliamo di fare è il backup. Salva i dati da trasferire in qualche parte (un hard disk esterno o una pendrive USB), oppure una un servizio cloud. In questo modo, qualora le cose dovessero andare storte, potrai pur sempre recuperare i dati in un secondo momento.

Collega l’SSD con l’adattatore SATA

Ora che i tuoi dati sono al sicuro, usa il cavo di trasferimento SATA – USB per collegare fisicamente l’SSD al computer. La procedura è semplice, considerato che il supporto per l’archiviazione presenta un apposito connettore che non ammette errori. Basterà pertanto collegare l’adattatore mediante tale connettore e sfruttare una delle porte USB del PC per permettere all’SSD di ricevere l’alimentazione da quest’ultima.

Formatta e partiziona il nuovo SSD

A questo punto l’SSD sarà riconosciuto come una periferica esterna dal computer. Clicca sul pulsante di Windows -> Pannello di controllo -> Sistema e sicurezza e poi seleziona Strumenti amministrativi -> Gestione del computer -> Gestione disco.

Clicca quindi con il tasto destro sul disco che vuoi formattare e seleziona Formatta.

A questo punto seleziona il File di sistema (NTFS) e inserisci le dimensioni di allogazione dell’unità. Metti il segno di spunta su Esegui una formattazione rapida e clicca su OK.

I migliori software per clonare il contenuto di un HDD

Come abbiamo visto, la procedura è davvero molto semplice. Abbiamo però individuato tre software che renderanno il clone dl contenuto di un HDD ancora più immediato e affidabile: