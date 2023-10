Scary Fast, cosa aspettarci dall’evento Apple: tutte le novità

L’evento Scary Fast di Apple si terrà il 30 ottobre e i fan della Mela sperano di poter assistere alla presentazione di tante novità interessanti. Il reporter di Bloomberg, Mark Gurman, ha provato a fare un riepilogo di tutto ciò che verrà probabilmente annunciato nel corso di questo appuntamento così atteso.

Le novità principali, ovviamente, dovrebbero riguardare i nuovi modelli di MacBook Pro con chip M3 Pro e M3 Max. I due nuovi prodotti, individuati con i nomi in codice J514 e J516, potranno contare quindi sui chip M3 Pro e M3 Max: questi nuovi processori potranno garantire prestazioni davvero di alto livello.

La versione di base dell’M3 Pro dovrebbe essere caratterizzata da 12 core principali, composti da sei blocchi ad alte prestazioni e sei core ad alta efficienza. Il prodotto dispone inoltre di 18 core per l’elaborazione grafica. Tuttavia, un altro chip M3 Pro visto nei test dagli sviluppatori ha 14 core di elaborazione principali, di cui 10 per prestazioni elevate e quattro per efficienza, e 30 core grafici.

Per quanto riguarda invece l’M3 Max, Gurman riporta solo la versione top di gamma testata, ovvero quella con 16 core di elaborazione principali – 12 per prestazioni elevate e quattro per efficienza – e 40 core grafici.

Le nuove opzioni di memoria testate includono configurazioni da 24 GB e 48 GB. Infine, il reporter di Bloomberg afferma che i nuovi chip permetteranno di godere di prestazioni di gioco migliorate, un po’ come accaduto con il chip A17 Pro dell’iPhone 15 Pro.

Secondo Bloomberg nell’evento del 30 ottobre Apple dovrebbe presentare anche un paio di nuovi modelli iMac alimentati con un chip M3. Il design esterno rimarrà sostanzialmente invariato e le opzioni di colore saranno simili al modello con chip M1. Stando ai rumors, il chip M3 dovrebbe avere quattro core ad alta efficienza e 10 core grafici.

La brutta notizia è che molto probabilmente la società del CEO Tim Cook non svelerà anche un MacBook Pro da 13 pollici con il chip M3 durante l’evento ‘Scary Fast’. Bloomberg ha precisato che il dispositivo è attualmente in lavorazione e al momento la data di presentazione ufficiale non è nota.