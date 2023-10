Nuovo iMac di Apple, confermato il chip M3: tutti i dettagli

Il prossimo aggiornamento dell’iMac di Apple potrebbe avere tra le novità principali un nuovo chip, un supporto internamente ridisegnato e una gamma di opzioni di colore simile a quella del modello attuale. E’ quanto sostiene Mark Gurman di Bloomberg dopo l’annuncio di Apple dell’evento “Scary Fast” previsto per lunedì 30 ottobre che conferma le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi.

Nella sua ultima newsletter Power On, Gurman spiega che il cambiamento principale che vedremo con il nuovo iMac‌ sembra essere proprio il suo processore: il nuovo dispositivo potrà infatti contare sul chip M3 di Apple. Il modello attuale ha il chip M1 e Gurman ha ripetutamente affermato che ‌iMac‌ salterà completamente il chip M2.

Gurman ha poi fatto riferimento al supporto riprogettato internamente del nuovo ‌iMac‌, spiegando che “il computer vedrà alcuni dei suoi componenti interni spostati e ridisegnati: inoltre il processo di produzione per collegare il supporto di ‌iMac‌ è diverso”.

L’attuale ‌iMac‌ basato su M1 è disponibile nelle varianti di colore verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. Già lo scorso marzo era stata sempre Mark Gurman a rivelare che il nuovo ‌iMac‌ era stato testato con finiture arancione, rosa, blu e argento. Il reporter ha ripreso proprio quell’indiscrezione, sottolineando che le opzioni di colore del nuovo prodotto rimarranno “simili”: molto probabilmente vedremo arrivare il nuovo iMac con quelle colorazioni.

Per il resto, si prevede che l’‌iMac‌ di prossima generazione avrà più o meno le stesse caratteristiche dell’attuale modello da 24 pollici. Le informazioni di Gurman indicano che il nuovo ‌iMac‌ è entrato in produzione di massa tra giugno e agosto, pertanto è ormai pronto per il lancio.