Come scansionare QR code da un'immagine su smartphone

Scansionare QR code con uno smartphone Android o un iPhone, al giorno d’oggi è un’operazione quasi scontata. Basta puntare la fotocamera verso un codice QR affinché il telefono possa rilevare lo stesso.

La situazione cambia radicalmente se il codice è appare sul display del dispositivo stesso. In questo caso, infatti, non puoi scansionarlo (a meno di non utilizzare un secondo smartphone, con una procedura un po’ goffa).

Che si tratti di un’immagine sul browser o di uno screenshot, in realtà esistono soluzioni che, con un po’ di impegno, ti permetteranno di scansionare il codice senza alcun tipo di problema.

Scansiona un QR code da un’immagine con Google Lens (Android e iOS)

Google Lens è uno strumento molto utile per analizzare le immagini. Questo viene utilizzato per copiare e tradurre testo da immagini, trovare fili simili online e tanto altro.

Tra le tante funzioni, Google Lens permette anche di analizzare i QR code, anche se questi sono presenti in immagini caricate sul dispositivo. Per sfruttare al meglio questo strumento esistono diverse vie che puoi percorrere.

1- Con l’app Google

L'app Google ti offre uno modi più semplici per utilizzare la funzione Google Lens per scansionare un codice QR da un'immagine sul tuo telefono. Per utilizzarla, come prima cosa, se sei il possessore di un iPhone dovrai scaricare l’app Google sul tuo dispositivo (su Android, ovviamente, è preinstallata).

Fatto ciò, prosegui in questo modo:

Apri l'app e tocca l'icona Lente nella barra di ricerca;

nella barra di ricerca; Verrà visualizzata la schermata di Google Lens che mostra le immagini sul tuo telefono (se non vedi le immagini, tocca l' icona Galleria nell'angolo in basso a sinistra);

(se non vedi le immagini, tocca l' nell'angolo in basso a sinistra); Ora seleziona l'immagine contenente il codice e attendi che Google Lens esegua la scansione del QR e mostri le informazioni inerenti.

2- Con il widget di ricerca dell'app Google

Google Lens è disponibile anche nel widget della barra di ricerca dell'app Google sui telefoni Android e iOS. Per utilizzarlo è necessario prima aggiungere il widget nella schermata iniziale in questo modo:

Seleziona con il dito e tieni premuto su uno spazio vuoto nella schermata iniziale del tuo dispositivo Android;

nella schermata iniziale del tuo dispositivo Android; Scegli la voce Aggiungi widget ;

; Vai sui widget di Google, dunque tocca e tieni premuto il widget Cerca , per poi trascinarlo nella schermata principale.

, per poi trascinarlo nella schermata principale. Ora puoi selezionare l’icona Google Lens dalla barra di ricerca, da qui cerca tra le immagini nella galleria per selezionare quella con il codice QR.

Google Lens eseguirà la scansione e rileverà le informazioni nel codice.

Se non trovi le immagini nella Galleria, tocca invece Cerca con la fotocamera e premi l'icona Galleria in basso. Seleziona l'immagine con il QR code.

Nota bene: l’utilizzo di un widget potrebbe esserti molto utile nel caso tu debba periodicamente scansionare codici di questo tipo. Una volta impostato, infatti, questo sarà a portata di dito per casi simili futuri.

3- Con il widget di ricerca di Google su iOS

Da iOS 14 in poi puoi aggiungere widget alla schermata principale dell'iPhone. Il widget dell'app Google ti mette a disposizione il pulsante Obiettivo, ben poco utile in questo caso. Ecco come agire se vuoi comunque raggiungere il tuo scopo:

Tocca e tieni premuta un'area vuota sulla schermata iniziale finché le icone non iniziano a vibrare;

Seleziona l'icona " + " in alto;

" in alto; Scorri verso il basso, cercando Google , quando trovi la relativa voce seleziona la stessa per vedere i widget disponibili;

, quando trovi la relativa voce seleziona la stessa per vedere i widget disponibili; Scorri verso sinistra e scegli la voce Aggiungi widget sotto il widget che mostra il pulsante Obiettivo : il widget verrà così aggiunto alla schermata principale;

sotto il widget che mostra il pulsante : il widget verrà così aggiunto alla schermata principale; Tocca un punto qualsiasi dello schermo per impedire alle icone di vibrare, dunque seleziona il pulsante Lens nel widget, selezionando poi l’immagine con il codice QR. Premi il pulsante Lens nel widget Google per aprire Google Lens. Seleziona l'immagine con il codice QR (in alternativa, premi il pulsante Cerca con la fotocamera e tocca l'icona Galleria nell'angolo in basso a sinistra).

4- Con Google Foto (Android e iOS)

Google Lens fa anche parte dell'app Google Foto sia per Android (dove è preinstallata) che su iPhone.

Per seguire questa strada agisci così:

Avvia l’app;

Seleziona l'opzione Libreria in basso per visualizzare gli album sul tuo dispositivo;

in basso per visualizzare gli album sul tuo dispositivo; Scansiona l'immagine dello screenshot con il QR code e premi il pulsante Obiettivo in basso: il codice QR verrà letto e mostrerà le informazioni relative al codice.

5- Dall'app Galleria del telefono (Android)

Alcuni telefoni come gli OnePlus includono la funzione Google Lens nell'app Galleria. Se vuoi adottare questo approccio, procedi così:

Apri la foto con il codice QR nell' app Galleria ;

; Seleziona l'icona di Google Lens e scansiona il QR code dell’immagine.

Il risultato di tale operazione dovrebbe essere subito visibile.

6- Utilizza l’app Google Lens

Se hai qualche difficoltà a utilizzare i suddetti metodi, puoi provare direttamente a utilizzare l’app di Google Lens per la scansione di codici QR.

A tal proposito ti basta scaricare la stessa dal Play Store e procedere in questo modo:

Seleziona la foto contenente il codice che ti interessa scansionare;

contenente il codice che ti interessa scansionare; Scansiona l'immagine ;

; Attendi che Google Lens vada a decifrare il codice e ti mostri i risultati.

Utilizza la funzione Testo attivo (iOS)

In ambiente iOS esiste una funzione chiamata Testo attivo, disponibile a partire dalla versione 15 del sistema operativo di Apple.

Questa, tra le varie utilità, può risultare anche un ottimo modo per scansionare i QR code da immagini salvate sull'iPhone. Per utilizzare Testo attivo segui questi passaggi:

Avvia l' app Foto sul tuo iPhone;

sul tuo iPhone; Apri l'immagine con il codice QR che intendi scansionare;

Seleziona l' icona Testo attivo presente nell'angolo in basso a destra dell'immagine;

presente nell'angolo in basso a destra dell'immagine; Tocca il QR code nell'immagine.

La funzione Testo attivo eseguirà la scansione del codice QR e mostrerà il risultato. A questo punto otterrai più opzioni disponibili. Ad esempio, puoi aprire il link in un browser, copiarlo o condividerlo con altri.

Scansiona il QR code da un'immagine su telefono Samsung

Finora abbiamo affrontato la scansione di codici QR su immagini presenti in ambiente iOS e Android. Ma se sei il possessore di uno smartphone Samsung? Oltre a Google Lens che, in molti casi, offre spazio di manovra sui dispositivi del produttore coreano, esistono altre vie percorribili.

1- Riquadro rapido del codice QR

Samsung offre un riquadro rapido che ti consente di scansionare codici QR tanto “esterni” quanto a immagini interne presenti sul telefono. Per accedere allo stesso:

Apri il pannello Quick Tile sul tuo telefono Samsung Galaxy (per farlo scorri due volte verso il basso dal bordo superiore del display);

sul tuo telefono Samsung Galaxy (per farlo scorri due volte verso il basso dal bordo superiore del display); Scorri verso sinistra: se vedi il riquadro Scan QR code sei già avvantaggiato, altrimenti scorri fino all'ultima pagina dei riquadri e premi il pulsante " + " e tieni il tasto su Scan QR code , trascinando tale voce sui Quick Tiles e conferma il tutto con Done ;

sei già avvantaggiato, altrimenti scorri fino all'ultima pagina dei riquadri e premi il pulsante " " e tieni il tasto su , trascinando tale voce sui Quick Tiles e conferma il tutto con ; Ora, ogni volta che desideri scansionare un codice QR in un'immagine, apri il pannello Quick Tiles e tocca il riquadro Scan QR code ;

; Seleziona l'icona Galleria nella schermata successiva e seleziona l'immagine da scansionare.

2- Samsung Internet

Se navighi abitualmente con il browser Samsung Internet, sappi che puoi usarlo anche per scansionare codici QR direttamente dalle immagini. Affinché ciò sia possibile, però, dovrai fornire al browser un apposito componente aggiuntivo. Procedi in questo modo:

Apri l'app sul tuo browser;

Seleziona l’icona a tre barre e seleziona Settings ;

; Vai su Layout and menu , proseguendo poi seguito da Customize menu ;

, proseguendo poi seguito da ; Trascina e rilascia lo scanner del codice QR dal pannello superiore a quello inferiore ;

; Torna alla schermata principale del browser e tocca l' icona con tre barre ;

; Ora seleziona il pulsante dello scanner del codice QR;

Tocca l'icona Galleria nella parte inferiore dello schermo dello scanner e arica l'immagine con il codice.

3- Bixby Vision

Sui dispositivi Samsung con One UI 3 e versioni precedenti, puoi utilizzare Bixby Vision nell'app Galleria per scansionare i codici QR dalle immagini. Questa funzionalità, rimossa rimossa con One UI 4 è infatti presente nelle versioni precedenti.

Nel caso volessi seguire questa via, ecco come fare:

Avvia l'app Samsung Gallery ;

; Apri la foto contenente un codice QR;

Seleziona l'icona dell'occhio in alto per scansionare il codice dall'immagine.

Applicazioni di terze parti

Infine, tieni anche conto che esistono delle applicazioni che ti permettono di scansionare il QR code direttamente da un’immagine.

Tra le tante, per esempio, possiamo citare QR & Barcode Scanner e QR & Barcode Reader per Android oppure QR Code Reader & QR Scanner e QR Reader for iPhone per iOS.

Se vuoi invece ad affidarti a servizi accessibili via browser Web da Desktp, due soluzioni utili potrebbero essere webqr.com oppure qrcodescan.in. In tutti i casi parliamo di tool molto semplici da utilizzare.