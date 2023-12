Samsung vuole vendere 35 milioni di Galaxy S24!

Samsung presenterà ufficialmente i nuovi Galaxy S24 a gennaio (molto probabilmente l’evento Unpacked verrà fissato per il 17, ndr) e i piani del colosso di Seul sono già molto chiari. Samsung ha venduto oltre 25 milioni di Galaxy S23 a livello globale ma l’obiettivo dell’azienda sudcoreana è fare ancora meglio con i nuovi telefoni. Nel 2024, infatti, il celebre produttore di smartphone vuole arrivare a vendere 35,2 milioni di unità di Galaxy S24 in tutto il mondo.

Secondo il sito TheElec (tramite SamMobile), Samsung spera di vendere 13,5 milioni di unità del Galaxy S24, 5,8 milioni di telefoni Galaxy S24+ e ben 15,9 milioni di unità del Galaxy S24 Ultra. Tutti e tre i telefoni dovrebbero essere dotati di display più luminosi: il pannello del Galaxy S24 Ultra dovrebbe arrivare a garantire fino a 2600 nit di luminosità di picco.

Non a caso le attenzioni maggiori sono proprio per il Galaxy S24 Ultra, che arriverà sul mercato con una nuova struttura in titanio, una fotocamera posteriore migliorata da 200 MP e la capacità di girare video 8K utilizzando lo zoom ottico 5x. Il top di gamma del 2024 disporrà anche di una batteria da 5.000 mAh: un salto in avanti significativo rispetto alla batteria da 4.000 mAh del Galaxy S24 e alla batteria da 4.900 mAh del Galaxy S24+.

Il Galaxy S24 e Galaxy S24+ dovrebbero essere alimentati dal chipset deca-core Exynos 2400 in tutti i mercati (tranne Stati Uniti e Cina, dove avranno Snapdragon 8 Gen 3, ndr). Il Galaxy S24 Ultra potrà invece contare sul chip Snapdragon 8 Gen 3 in tutto il mondo.

Samsung ha deciso di anticipare l’uscita dei nuovi Galaxy S24 di un mesetto circa per evitare di lasciare troppo terreno ad Apple, che ha già lanciato da qualche mese sul mercato i nuovi iPhone 15.

