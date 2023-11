Samsung Galaxy S24 Ultra: le nuove immagini svelano il design

Il possibile design del Galaxy S24 Ultra è stato rivelato alcuni giorni fa grazie ad alcuni render basati su CAD. Nelle scorse ore sono state invece pubblicate le immagini concettuali del prossimo smartphone di punta di Samsung, che permettono di dare uno sguardo ancora più approfondito al design del dispositivo grazie alla risoluzione 8K e ad alcune informazioni aggiuntive fin qui non ancora svelate.

I render concept del Galaxy S24 Ultra, creati da @technizoconcept in collaborazione con @RoderSuper, mettono in evidenza come il prossimo top di gamma di Samsung sia molto simile al suo predecessore, il Galaxy S23 Ultra, anche se la struttura in metallo dovrebbe utilizzare materiale in titanio. Nelle ultime immagini la montatura in titanio sembra avere una finitura in metallo spazzolato.

Inoltre, i pulsanti e la parte superiore della S Pen – che ha lo stesso colore del telefono, ndr – hanno una forma meno arrotondata. Il dispositivo ha uno schermo piatto con un lieve accenno di curve nel punto in cui il vetro incontra la struttura metallica del telefono.

Il Galaxy S24 Ultra, stando a queste immagini, avrà quattro fotocamere sul retro, incluso un obiettivo in stile periscopio per il teleobiettivo.

Stando alle indiscrezioni trapelate finora, il prossimo top di gamma – che Samsung sta pensando di presentare ufficialmente a gennaio 2024 assieme agli altri telefoni della serie – potrebbe avere un telaio in titanio e un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Molto probabilmente potrà contare su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz.

Lo smartphone sarà alimentato con l’eccellente chip Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, abbinato a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. In più, il Galaxy S24 Ultra arriverà con una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione OIS, una fotocamera ultrawide da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x, mentre sul davanti troveremo una fotocamera da 12 MP.

Infine, il Galaxy S24 Ultra avrà una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo da 45 W, la ricarica wireless rapida da 15 W e la ricarica wireless inversa da 4,5 W.