Galaxy S24 Ultra con Snapdragon 8 Gen 3: Samsung conferma

Nella giornata di ieri sono stati presentati ufficialmente Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, i primi telefoni equipaggiati con il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. La buona notizia per i fan di Samsung è che presto anche un top di gamma del colosso di Seul potrà contare su questo chip. Stiamo parlando del Galaxy S24 Ultra, vale a dire il telefono più prestante della serie che vedremo sul mercato all’inizio del prossimo anno.

Ma non è tutto, perché il gigante sudcoreano ha praticamente confermato che il Galaxy S24 Ultra verrà equipaggiato con questo potente processore in tutti i mercati, a differenza di quanto avverrà invece con Galaxy S24 ‘standard’ e Galaxy S24+ che saranno alimentati con Snapdragon in alcuni Paesi e con il chip Exynos in altri.

In un nuovo video pubblicato da Samsung viene spiegata la nuova tecnologia fotografica ISOCELL Zoom Anyplace dell’azienda. Questa innovazione funziona con le fotocamere ISOCELL da 200 MP dell’azienda, anche se Samsung ha confermato che la funzionalità è “accelerata dal motore AI di Qualcomm” mostrando il processore Snapdragon 8 Gen 3 nel video.

Poiché il Galaxy S23 Ultra utilizza un sensore da 200 MP ma è alimentato con il chip Snapdragon 8 Gen 2, la tecnologia Zoom Anyplace sembra essere stata sviluppata appositamente per il Galaxy S24 Ultra. E poiché ha bisogno di un chip Qualcomm, è praticamente confermato che il Galaxy S24 Ultra sarà dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3.

La tecnologia Zoom Anyplace funziona con i sensori della fotocamera ISOCELL da 200 MP ed è in grado di catturare contemporaneamente l’intero campo visivo e aree ingrandite su video con risoluzione 4K. Gli utenti possono selezionare il soggetto desiderato nell’inquadratura della fotocamera per farlo seguire automaticamente dalla fotocamera stessa, che lo manterrà a fuoco e lo filmerà. Sia l’angolo di visione completa che l’area ingrandita verranno registrati simultaneamente in alta risoluzione. Con Zoom Anyplace gli utenti possono registrare due visualizzazioni diverse utilizzando la stessa fotocamera.

Qualcomm non aveva menzionato Samsung nel suo evento principale per il lancio dello Snapdragon 8 Gen 3 all’inizio di questa settimana, ma questo nuovo video del colosso di Seul conferma di fatto la presenza del nuovo chip a bordo del Galaxy S24 Ultra.