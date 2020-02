Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra ufficiali: caratteristiche e prezzi

ieri sera si è svolto il tanto atteso evento di Samsung Unpacked durante il quale sono stati presentati i nuovi modelli Samsung Galaxy S20 e il famoso pieghevole Samsung Galaxy Z Flip.

Le indiscrezioni che si erano susseguite in queste ultime settimane riguardo la serie Galaxy si sono rivelate vere e questa nuova famiglia della Samsung si è presentata come: “Tre smartphone progettati per farti vivere un’esperienza fotografica rivoluzionaria”.

Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra

Samsung quest’anno non ha portato particolari sconvolgimenti al design della nuova nuova linea S ma ha fatto enormi passi in avanti nel comparto tecnico: grazie alla capacità di girare video in 8K, un processore potente, nuove memorie RAM LPDDR5 e connettività 5G.

Ci saranno 5 modelli di Galaxy S20: S20 ed S20+ saranno, infatti, disponibili sia in versione 4G che 5G, con differenti tagli di RAM tra i due, mentre S20 Ultra è solo 5G.

Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra hanno delle fotocamere incredibili e delle avanzate funzioni di scatto, è per questo che sono dotati di un enorme spazio di archiviazione che può essere ampliato grazie allo spazio a disposizione per una microSD.

Ma ora vediamo nel dettaglio i tre nuovi membri della famiglia Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20

La variante ″e″ che l’anno scorso aveva spopolato per le sue dimensioni contenute pare che quest’anno non ci sarà, e il modello più piccolo sarà il Galaxy S20.

Lo schermo sarà Dynamic AMOLED da 6,2 pollici a 120Hz e sensore delle impronte digitali integrato nel display. Il telefono sarà dotato di tre fotocamere: una principale da 64MP con zoom ottico ibrido 3x e altre due da 12MP. Come già accennato la grande novità risiede a livello dei video che potranno essere girati fino all’8K a 30fps.

La batteria sarà da 4.000 mAh con ricarica wireless 2.0.

I colori disponibili saranno Gray, Blue e White e il telefono si presenterà in due configurazioni: Galaxy S20 4G con 8GB + 128GB oppure Galaxy S20 5G con 12GB + 128GB.

Il telefono partirà da un prezzo di € 929,00 per il modello 4G e di 1029€ per il modello 5G.

Schermo : Dynamic AMOLED 2X 6,2″ QHD+ Infinity-O, 563ppi, HDR10+, refresh rate 120Hz

: Dynamic AMOLED 2X 6,2″ QHD+ Infinity-O, 563ppi, HDR10+, refresh rate 120Hz Peso : 163 grammi

: 163 grammi OS : Android 10 con OneUI 2.0

: Android 10 con OneUI 2.0 Processore : Exynos 990

: Exynos 990 RAM : LPDDR5 da 8GB (per il modello 4G) e 12GB (per il modello 5G)

: LPDDR5 da 8GB (per il modello 4G) e 12GB (per il modello 5G) Memoria interna : 128 GB UFS 3.1 espandibile (con microSD fino a 1 TB)

: 128 GB UFS 3.1 espandibile (con microSD fino a 1 TB) Fotocamera posteriore : Principale : 12MP, f/1.8, 1,8 μm Grandangolo : 12MP, f/2.2, 1,4 μm Zoom 3x ibrido (30x digitale): 64MP, f/2.0, 0,8 μm

: Fotocamera frontale : 10 megapixel con foro nel display, Dual Pixel AF, f/2.2

: 10 megapixel con foro nel display, Dual Pixel AF, f/2.2 Connettività : 5G (opzionale), LTE Cat. 20, Wi-Fi ax dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, no jack audio

: 5G (opzionale), LTE Cat. 20, Wi-Fi ax dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, no jack audio Batteria: 4.000 mAh con Wireless Charging 2.0

Samsung Galaxy S20+

Il Galaxy S20+ si presenta con un display AMOLED da 6,7 pollici, frequenza di aggiornamento da 120Hz e un sensore delle impronte digitali integrato nel display. Aumenterà anche la capienza della batteria che sarà di 4.500mAh. Novità anche nel comparto fotografico che vedrà la presenza delle stesse fotocamere del Galaxy S20 ma con l’aggiunta di un sensore per la misurazione della profondità di campo, il DepthVision.

Prenotando entro l’8 marzo 2020 nel sito ufficiale il nuovo Galaxy S20+ potete ricevere in regalo i nuovi auricolari Galaxy Buds+.

I colori disponibili Black, Blue, Gray e White, e il telefono si presenterà in tre configurazioni: Galaxy S20+ 4G con 8GB + 128GB oppure Galaxy S20+ 5G con 12GB + 128GB oppure Galaxy S20+ 5G con 12GB + 512GB .

Il telefono partirà da un prezzo di €1029 per il modello 4G e di €1129,00 per il modello 5G.

Schermo : 6,7” Dynamic AMOLED WQHD+ (1.440 x 3.200 pixel, 20:9, 525ppi) a 120Hz (solo in full HD), HDR10+

: 6,7” Dynamic AMOLED WQHD+ (1.440 x 3.200 pixel, 20:9, 525ppi) a 120Hz (solo in full HD), HDR10+ Peso : 186 grammi

: 186 grammi OS : Android 10 con OneUI 2.0

: Android 10 con OneUI 2.0 Processore : Exynos 990

: Exynos 990 RAM : LPDDR5 da 8GB (per il modello 4G) e 12GB

: LPDDR5 da 8GB (per il modello 4G) e 12GB Memoria interna : da 128GB e da 512GB (per il modello 5G). Espandibile con microSD fino a 1 TB

: da 128GB e da 512GB (per il modello 5G). Espandibile con microSD fino a 1 TB Fotocamera posteriore : Principale : 12MP, f/1.8, 1,8 μm, Grandangolo : 12MP, f/2.2, 1,4 μm Zoom 3x ibrido (30x digitale): 64MP, f/2.0, 0,8 μm ToF : VGA, f/1.0

: Fotocamera frontale : 10MP con foro nel display, f/2.2

: 10MP con foro nel display, f/2.2 Connettività : 5G (opzionale), LTE , Wi-Fi ax dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, no jack audio

: 5G (opzionale), LTE , Wi-Fi ax dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, no jack audio Batteria: 4.500 mAh con Wireless Charging 2.0

Samsung Galaxy S20 Ultra

La novità più attesa di questa nuova serie Galaxy S20 è senza dubbio il Galaxy S20 Ultra 5G. Lo smartphone si presenta con un display da 6,9 pollici e frequenza di aggiornamento a 120Hzsolo in full HD, passando in WQHD la frequenza di aggiornamento scenderà a 60Hz. Il lettore di impronte digitali rimane sotto al display.

Il telefono sarà disponibile solo in versione 5G, con una batteria da ben 5.000mAh e un notevole comparto fotografico.

Rimangono invariati il grandangolare da 12MP e il sensore di profondità DepthVision (in dotazione solo al GS20+). Cambia, invece, l’obiettivo tele che sarà da 48MP e, soprattutto, la fotocamera principale da 108MP con lo zoom ottico ibrido 10x (addirittura 100x in digitale).

Anche per quanto riguarda Samsung Galaxy S20 Ultra se prenotate il dispositivo entro l’8 marzo 2020 nel sito ufficiale potete ricevere in regalo i nuovi auricolari Galaxy Buds+.

I colori disponibili sono Black e Gray e il telefono si presenterà in due configurazioni: Galaxy S20 Ultra con 12GB di RAM + 128GB di memoria oppure Galaxy S20 Ultra 5G con 16GB di memoria RAM e 512GB di memoria. Il modello da 16GB di memoria RAM al momento non è ancora disponibile.

Il telefono partirà da un prezzo di € 1379,00 per il modello da 128GB.

Schermo : 6,9” Dynamic AMOLED WQHD+ a 120Hz (solo in full HD), HDR10+

: 6,9” Dynamic AMOLED WQHD+ a 120Hz (solo in full HD), HDR10+ Peso : 220 grammi

: 220 grammi OS : Android 10 con OneUI 2.0

: Android 10 con OneUI 2.0 Processore : Exynos 990

: Exynos 990 RAM : LPDDR5 da 12GB e 16GB

: LPDDR5 da 12GB e 16GB Memoria interna : 128GB oppure 512GB. Espandibile con microSD fino a 1 TB.

: 128GB oppure 512GB. Espandibile con microSD fino a 1 TB. Fotocamera posteriore : Principale : 108MP f/1.8, 0,8 μm (2,4 μm a 12MP), OIS Grandangolo : 12MP, f/2.2, 1,4 μm Zoom 10x ibrido (100x digitale): 48MP, f/3.5, 0,8 μm (1,6 μm a 12MP) ToF : VGA, FOV 72°, f/1.0

: Fotocamera frontale : 40MP con foro nel display, PDAF, f/2.2, 0,7μm

: 40MP con foro nel display, PDAF, f/2.2, 0,7μm Connettività : 5G Sub6, LTE , Wi-Fi ax dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, no jack audio

: 5G Sub6, LTE , Wi-Fi ax dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, no jack audio Batteria: 5.000 mAh con Wireless Charging 2.0

I dispositivi possono essere prenotati nel sito ufficiale della Samsung da oggi e fino all’8 marzo, mentre le vendite inizieranno in Itala il 13 marzo.