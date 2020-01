Serie Samsung Galaxy S20, indiscrezioni sulle possibili specifiche tecniche

Come già sappiamo Samsung lancerà la serie di smartphone Samsung Galaxy S20 l’11 febbraio all’evento Unpacked assieme alla presentazione del suo nuovo pieghevole Galaxy Z Flip. Finora, abbiamo ricevuto diverse indiscrezioni relative alle specifiche dei dispositivi della serie Galaxy S20, in questi giorni, però, è stato reso noto un rapporto esclusivo con tutte le specifiche del Samsung Galaxy S20, del Samsung Galaxy S20 + e degli smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra.

Serie Samsung Galaxy S20

Le nuove informazioni arrivano da Ishan Agarwal e MySmartPrice che presentano la scheda tecnica completa della serie Galaxy S20 con dettagli che vanno a colmare alcune lacune riguardo i dispositivi.

Guardando le informazioni condivise, prima di tutto, sembrano confermati i nomi degli smartphone: Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, ma, dettaglio molto più importante, sembra che ogni modello abbia una variante con connettività 5G.

Quali altri dettagli hanno in comune o di diverso le tre varianti della serie Galaxy S20?

Samsung utilizza per la serie Samsung Galaxy S20 uno schermo con foro centrale centrato con display AMOLED 20: 9, e refresh rate da 120Hz.Tutte e tre le varianti condividono anche Android 10 preinstallato, 128 GB di memoria di base con microSD e, almeno con queste varianti, un chipset Exynos 990.

Questa scheda tecnica non menziona la RAM, ma le voci precedenti collocano l’Ultra con un massimo di 16 GB.

Le tre versioni presentano, però, anche alcune differenze tecniche, prima tra tutte nel comparto fotografico.

Solo Galaxy S20 Ultra avrà una fotocamera principale da 108MP e una frontale da 40MP, gli altri modelli avranno una camera principale da 12MP e una frontale da 10MP.

Un’altra grande differenza risiede nella batteria: solo il modello S20 Ultra sarà dotato di una batteria da 5000 mAh, gli altri modelli avranno una batteria da 4500 mAh per S20+ e 4000 mAh per S20.

Fonte 9to5google