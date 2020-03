Samsung Galaxy M21 è ufficiale: fotocamera da 48MP e batteria da 6000mAh

Il Samsung Galaxy M21 è diventato ufficiale oggi in India. Inizialmente la sua presentazione era prevista per il 16 marzo ma imprevisti, pensiamo legati al Coronavirus, avevano fatto spostare la presentazione ad oggi. Il dispositivo sostituisce lo smartphone Galaxy M20 uscito l’anno scorso. Il Galaxy M21 di cui vi abbiamo parlato molto recentemente ha alcune interessanti funzionalità come una tripla fotocamera posteriore. Per quanto riguarda l’obiettivo frontale, invece, il telefono si presenta con un sensore da 20 MP. Il dispositivo sarà in concorrenza, nel mercato indiano, con i telefoni Redmi e Realme dato che uscirà con lo stesso prezzo di circa Rs. 13.000.

Specifiche Samsung Galaxy M21

Lo smartphone è dotato di uno schermo Infinity-U Super AMOLED da 6,4 pollici che offre proporzioni 19,5: 9 e risoluzione Full HD +.

Il telefono è alimentato da una batteria da 6000 mAh e all’interno della confezione si trova anche un caricabatterie rapido da 15 W.

Il chipset Exynos 9611 che alimenta il Galaxy M30 dal 2019 alimenta il Galaxy M21 insieme a un massimo di 6 GB di RAM LPDDR4x. La memoria interna massima disponibile sul Galaxy M21 è di 128 GB. C’è uno slot per schede microSD dedicato per espandere la sua memoria. Il dispositivo eseguirà sin dall’inizio il sistema operativo Android 10 basato su One UI 2.0.

Per quanto riguarda il comparto fotografico l’M21 offre agli utenti una tripla configurazione della fotocamera posteriore che comprende: un obiettivo principale da 48 MP, un obiettivo grandangolare da 8 a 123 gradi e un obiettivo di assistenza alla profondità da 5 MP. Come già avevamo preannunciato il sensore frontale sarà da 20 MP.

Il Galaxy M21 è dotato di un sensore di impronte digitali e anche di un sistema di sblocco facciale. Sull’M21 sono disponibili le solite funzionalità di connettività come supporto per doppia SIM, VoG 4G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, GPS, jack audio da 3,5 mm e porta USB-C.

Per ora il telefono è uscito nel mercato indiano, tuttavia, esiste la possibilità che possa arrivare anche in mercati europei selezionati, così come accaduto per il Samsung Galaxy M20.

Secondo indiscrezioni non confermate il telefono potrebbe approdare nei mercati di Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Scandinavia e Paesi Bassi.

Fonte gizmochina