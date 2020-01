Samsung Galaxy Chromebook presentato al CES 2020: tutti i dettagli e il prezzo

Tutti i riflettori sono puntati sul CES 2020, la grande fiera della tecnologia che ha aperto i battenti proprio nelle scorse ore a Las Vegas. Anche quest’anno le aziende principali sono pronte a sfruttare questa enorme vetrina per mostrare al pubblico gli ultimissimi prodotti, rivelando anche alcune “chicche”.

Tra le protagoniste del CES 2020 c’è ovviamente Samsung, che in questo primo giorno ha voluto deliziare la platea presentando il nuovo Chromebook Samsung Galaxy. Si tratta di un convertibile 2 in 1 che si caratterizza per una straordinaria leggerezza (pesa solo 1,04 kg) e per uno spessore davvero minimo.

Il nuovo dispositivo presentato dall’azienda di Seul funziona con Chrome OS come sistema operativo e garantisce anche il supporto a Google Assistant. Il convertibile ha una cerniera a 360 gradi che gli consente di “flettersi” in quattro modalità: tenda, piatto, laptop e tablet. È pubblicizzato come il Chromebook più sottile mai realizzato da Samsung – con uno spessore di soli 9,9 mm, ndr – ed è anche il primo Chromebook dell’azienda sudcoreana a sfoggiare un display AMOLED 4K. Il Chromebook è dotato di utili funzioni come il backup di Google Drive che consente la sincronizzazione tra i dispositivi Android e il Chromebook Samsung Galaxy.

Il nuovo Chromebook del gigante di Seul viene venduto ad un prezzo di 999,99 dollari (circa 900 euro) e sarà in commercio nel primo trimestre del 2020. Il convertibile 2 in 1, realizzato con un alluminio decisamente resistente, sarà disponibile nelle opzioni di colore Fiesta Red e Mercury Grey.

Venendo alle specifiche, il nuovo Chromebook di Samsung è dotato di un display touchscreen AMOLED 4K da 13,3 pollici (3840×2160), ed è inoltre alimentato con un processore Intel 10th Generation Core abbinato alla grafica Intel UHD e fino a 16 GB di RAM LPDDR3. Inoltre, il prodotto ha 1 TB di spazio di archiviazione SSD, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali e una tastiera retroilluminata. Le opzioni di connettività includono Wi-Fi 6 (802.11ax), due porte USB Type-C, combinazione UFS / microSD, microfono interno dual array digitale e microfono mono.

Il Chromebook Galaxy è infine dotato di due fotocamere: una fotocamera da 1 megapixel sopra lo schermo del display e un’altra fotocamera da 8 megapixel sulla tastiera.

Fonte Gadgets360