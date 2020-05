Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro ufficiali con quad-camera

Dopo aver presentato in India, il mese scorso, il Redmi Note 9 Pro e Note 9 Pro Max, Xiaomi ieri ha tenuto un evento per presentare anche la versione globale dei dispositivi. Con una diretta avvenuta nel pomeriggio l’azienda cinese ha svelato Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro insieme a Xiaomi Mi Note 10 Lite. Entrambi i dispositivi Redmi si presentano come smartphone di fascia medio-bassa, ma comunque dotati di un ottimo comparto fotografico e di una serie di caratteristiche tecniche davvero notevoli.

Redmi Note 9

Il nuovo Redmi Note 9 dispone di un display IPS da 6,53 pollici con risoluzione FHD + e un foro nell’angolo in alto a sinistra dove si trova la selfie cam da 13 MP. Sul retro, abbiamo un sensore principale Samsung da 48 MP, insieme a un ultra-wide da 8 MP e due spara-tutto da 2 MP, uno per le foto macro e l’altro per i dati di profondità. Lo scanner di impronte digitali si trova nel retro del telefono sotto le telecamere. Il dispositivo esegue Android 10 ed è dotato di SoC MediaTek Helio G85 (il primo al mondo). Si presenta in due modelli con 3 o 4 GB di RAM e con opzione da 64 / 128GB di memoria. La batteria sarà da 5.020 mAh con ricarica rapida fino a 18 W. Il prezzo per il nuovo Redmi Note 9 parte da € 183 per il modello 3 GB RAM / 64GB, mentre il modello con 4 GB RAM / 128GB verrà € 230. Il telefono sarà disponibile nei colori verde, grigio e bianco. Le vendite sono previste dalla metà di maggio.

Processore : MediaTek Helio G85 octa-core fino a 2 GHz, 12 nm

: MediaTek Helio G85 octa-core fino a 2 GHz, 12 nm RAM: 3 / 4 GB

3 / 4 GB Memoria interna : 64 / 128 GB espandibili tramite microSD (fino a 512 GB)

: 64 / 128 GB espandibili tramite microSD (fino a 512 GB) Batteria: 5.020 mAh, supporto ricarica rapida 18W

5.020 mAh, supporto ricarica rapida 18W Schermo : 6,53″ DotDisplay, full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), Gorilla Glass 5

: 6,53″ DotDisplay, full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), Gorilla Glass 5 Fotocamera posteriore : 48 MP, 8 MP ultra wide-angle, 2 MP, 2 MP

: 48 MP, 8 MP ultra wide-angle, 2 MP, 2 MP Fotocamera frontale : 13 MP

: 13 MP Colori: verde, grigio e bianco

Redmi Note 9 Pro

Il Redmi Note 9 Pro internazionale è in realtà identico a quello che nel mercato indiano si presenta come Note 9 Pro Max. Rispetto alla versione ”base” appena vista, qui troviamo un processore più potente, più RAM e fotocamere migliori. Il telefono si presenta con un display 6,67 FHD + IPS, quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 64 MP insieme a un ultra-wide da 8 MP e a due spara-tutto da 2 MP. Il dispositivo è dotato di chipset Snapdragon 720G e batteria da 5.020 mAh con supporto a ricarica rapida 30W. Il sensore di impronte digitali si trova sul lato destro. La fotocamera frontale è da 16 MP e, in questo caso, si presenta in un foro centrale. Il telefono verrà offerto con opzioni da 6/64 GB e 6/128 GB. È disponibile nei colori verde, bianco e grigio. Il prezzo di partenza per l’opzione 6 / 64GB è € 247 mentre quello 6 / 128GB è di € 275.

Processore : Qualcomm Snapdragon 720G octa-core fino a 2.3 GHz, 8 nm

: Qualcomm Snapdragon 720G octa-core fino a 2.3 GHz, 8 nm RAM: 6 GB

6 GB Memoria interna : 64 / 128 GB espandibili tramite microSD (fino a 512 GB)

: 64 / 128 GB espandibili tramite microSD (fino a 512 GB) Batteria : 5.020 mAh, supporto ricarica rapida 30W

: 5.020 mAh, supporto ricarica rapida 30W Schermo : 6,67″ DotDisplay, full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), Gorilla Glass 5

: 6,67″ DotDisplay, full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), Gorilla Glass 5 Fotocamera posteriore : 64 MP, 8 MP ultra wide, 2 MP, 2 MP

: 64 MP, 8 MP ultra wide, 2 MP, 2 MP Fotocamera frontale : 16 MP

: 16 MP Colori: verde, grigio e bianco

Fonte gsmarena