Redmi Note 9 Pro Max: camera da 64 MP e batteria da 5.020 mAh

Lo stavamo attendendo da giorni: Xiaomi India ha tenuto oggi un evento di lancio per annunciare gli smartphone Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max. Il Note 9 Pro Max è il più grande telefono Redmi messo nel mercato dalla compagnia. Il nuovo telefono “Max” è, a tutti gli effetti, il successore della serie di Xiaomi Mi Max che ora è fuori produzione e che presentava telefoni di fascia media con display di grandi dimensioni e batterie enormi. L’eccezionale modello Max si posiziona in un segmento di prezzo di fascia media ed è progettato per offrire le massime prestazioni e un’esperienza fotografica eccezionale.

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro Max arriva con interessanti funzionalità per quanto riguarda il comparto fotografico. Le quattro fotocamere di punta sono alloggiate all’interno in un nuovo modulo quadrato. È dotato di una fotocamera principale da 64 MP, un obiettivo con angolo ultrawide che va da 8 a 119 gradi, un obiettivo macro da 5 MP con una distanza focale da 2 cm a 10 cm e un sensore di assistenza alla profondità da 2 MP. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, il nuovo Redmi è dotato di obiettivo selfie da 32 MP. Pro Max, inoltre, supporta riprese video grandangolari 21: 9, riprese video 4K e video slo-mo a 120 fps 1080p.

I lati anteriore e posteriore sono protetti da Gorilla Glass 5, incluse le quadruple fotocamere nel retro. Lo smartphone è dotato di un enorme pannello LCD IPS da 6,67 pollici che presenta un foro posizionato al centro come il nuovo Samsung Galaxy S20. Lo schermo supporta la risoluzione Full HD + e offre proporzioni 20: 9.

Il dispositivo ha in dotazione lo Snapdragon 720G 8nm, abbinato a un massimo di 8 GB di RAM LPDDR4x. Viene fornito con 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.1. La batteria da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida, offre 20,5 giorni di tempo di standby, 26 ore di riproduzione video e 11 ore di gioco PUBG. All’interno della confezione si trova il telefono e un caricabatterie rapido da 33 W che carica metà della capacità della batteria in soli 30 minuti.

Fonte gizmochina