Redmi Note 13 in arrivo in Europa: ecco la data

Nel mese di settembre Xiaomi ha svelato la sua serie Redmi Note 13 in Cina e fin dal momento del lancio si è parlato dell’arrivo di questi telefoni anche nei mercati europei più o meno per gennaio. I rumors si sono rivelati esatti: proprio qualche ora fa Xiaomi ha comunicato ufficialmente un evento della serie Redmi Note 13 previsto per il 4 gennaio 2024.

E’ quindi iniziato il conto alla rovescia per lo sbarco in Europa di Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+: molto probabilmente l’evento di lancio verrà trasmesso in live streaming.

Venendo alle caratteristiche principali di questi nuovi telefoni di Xiaomi, i modelli Pro sono quelli dotati di una scheda tecnica davvero impressionante. Spiccano infatti la fotocamera principale da 200 MP da 1/1,4 pollici e un display AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz con risoluzione 1220×2712.

Redmi Pro+ arriverà anche con un certificato di resistenza all’acqua IP68 e un processore Dimensity 7200 Ultra, mentre il Pro risulterà equipaggiato con un chip Snapdragon 7 Gen 2 e potrà contare su una batteria leggermente più grande da 5.100 mAh. Tutti e tre i telefoni avranno Android 13 come sistema operativo con personalizzazione MIUI 14.

Grazie ad alcune recenti indiscrezioni sono già trapelati i prezzi europei per il Redmi Note 13 Pro e il Redmi Note 13 Pro+ sono già finiti alla ribalta. Il primo dovrebbe costare all’incirca 450 euro, mentre il Redmi Note 13 Pro+ verrà venduto al prezzo di 500 euro, anche se le cifre potrebbero variare in base alle aliquote IVA locali.

Per quanto riguarda le colorazioni, entrambi i telefoni dovrebbero arrivare in Europa nelle varianti nero, blu e bianco. Poche, invece, le informazioni sulla capacità di memoria: finora è emerso solo un singolo modello con 12 GB di RAM e 512 GB di storage.