I Redmi Note 13 Pro arrivano in Europa: dettagli e prezzi

Ottime notizie per tutti i fan italiani di Xiaomi, che dopo aver apprezzato Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro attendevano con ansia anche l’arrivo dei nuovi telefoni del colosso cinese.

La serie Redmi Note 13 Pro, già presentata ufficialmente in Cina lo scorso settembre, è ormai pronta a sbarcare anche in Europa. La conferma è arrivata proprio da Xiaomi, che ha sottolineato come Redmi Note 13 Pro verrà lanciato in tutto il mondo nel gennaio 2024. Non è stata ancora fornita una data precisa: probabilmente sarà l’India uno dei primi paesi a ricevere almeno uno dei tre Redmi Note 13 Pro, ovvero il Redmi Note 13 Pro+.

Tuttavia, proprio in queste ore sono trapelati i prezzi dei telefoni Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+ per i mercati europei. Il prezzo del Redmi Note 13 Pro sarà di 450 euro, mentre il Redmi Note 13 Pro+ costerà 500 euro: chiaramente si tratta di cifre che possono leggermente cambiare in base alle imposte e alle tasse differenti per ogni Paese dell’UE.

Entrambi i telefoni dovrebbero essere disponibili in Europa in tre diversi colori, vale a dire nero, blu e bianco. Per quanto riguarda la quantità di memoria, l’unico modello trapelato è quello con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Una scelta piuttosto strana, se si tiene conto che in Cina sono state lanciate almeno otto diverse configurazioni di memoria per i due telefoni della serie Redmi Note 13 Pro.

Per quanto riguarda le specifiche principali, entrambi i telefoni dovrebbero arrivare con un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione 2.712 x 1.220 pixel (446 ppi) e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il processore che alimenta il Redmi Note 13 Pro è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, mentre il Redmi Note 13 Pro+ potrà contare su un chip MediaTek Dimensity 7200-Ultra.

Sul retro i due telefoni avranno una fotocamera principale da 200 MP, un secondo sensore ultrawide da 8 MP e un terzo sensore macro da 2 MP; sul davanti, invece, troveremo una fotocamera da 16 MP. La batteria del Redmi Note 13 Pro+ sarà da 5.000 mAh con ricarica rapida via cavo da 120W (100% in 19 minuti), mentre quella da 5.100 mAh del Redmi Note 13 Pro avrà una ricarica rapida via cavo da 67W (100% in 44 minuti).

​