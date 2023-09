Redmi Note 12 in offerta su Amazon: occasione da non perdere

Il mercato degli smartphone mette a disposizione tanti top di gamma, in particolare quelli realizzati da Apple (che ha appena presentato i suoi nuovi iPhone 15) e Samsung. Tuttavia, sono molti gli utenti che non possono permettersi di spendere cifre troppo alte e vanno alla ricerca di prodotti di fascia media che possano comunque garantire una scheda tecnica di tutto rispetto.

In tanti scelgono quindi di affidarsi a Xiaomi, dato che il colosso di Pechino ha dimostrato nel corso degli anni di saper realizzare mid-range con ottime specifiche a un prezzo assolutamente accessibile. E’ il caso del Redmi Note 12, uno smartphone molto ricercato dai fan di Xiaomi e più in generale da tutti coloro che hanno bisogno di un buon telefono in chiave qualità-prezzo.

Proprio in queste ore il Redmi Note 12 è disponibile su Amazon a un prezzo scontato. L’offerta consente di acquistare il dispositivo a 154 euro, risparmiando così circa 25 euro sul prezzo di partenza. Lo sconto del 14%, quindi, abbassa ulteriormente il già ottimo prezzo di questo telefono: il modello proposto è quello con 128 GB di storage.

Come accennato, il Redmi Note 12 è un device di fascia media che si presenta con un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo prodotto è un chip Snapdragon 4 Gen 1, una scelta davvero ottima per questa fascia di prezzo. Il chip è abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Sul retro del Redmi Note 12 troviamo una tripla fotocamera, dove spicca un sensore principale da 50 MP. Infine, lo smartphone di Xiaomi può contare su una batteria da 5.000 mAh – con tanto di ricarica rapida da 33W – e su Android 13 come sistema operativo.