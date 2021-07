Recensione tastiera meccanica Ajazz K870T

Nelle ultime due settimane ho lavorato e giocato utilizzando la tastiera meccanica Ajazz K870T. Questa tastiera mi attirava grazie alla interessante scheda tecnica ed al design old school che si adatta bene al mio attuale setup. L’ho usata per due intere settimane in abbinata col mio PC fisso con Windows 10, vi racconto tutti i segreti di questa tastiera meccanica nella recensione di Ajazz K870T che trovate in vendita su TomTop a soli 49 euro utilizzando il coupon OOB01.

Videorecensione



Confezione

La scatola è mediamente curata, ma il contenuto è buono e si compone di cavo USB Type C da 1 metro e mezzo, estrattore e tasti aggiuntivi colorati. I tasti aggiuntivi colorati sono una piacevole aggiunta e permettono di rompere la monotonia del bianco con inseriti vivaci e brillanti. Li ho sostituiti praticamente fin dal primo utilizzo e lo stile della tastiera ne ha guadagnato notevolmente.

L’estrattore è di bassa qualità, non è ben rifinito e rischia di graffiare i tasti se usato in maniera maldestra. Il mio consiglio è quello di evitare di usarlo e di sostituirlo con uno di qualità migliore. Se non ne avete altri usatelo con attenzione per non rigare e strisciare i keycaps in ABS.

Design e costruzione

La meccanica Ajazz K870T si presenta con un layout americano ad 87 tasti ed un design completamente bianco, modificabile con i keypcas colorati, davvero piacevole e molto ben realizzato.

Lo stile della tastiera è quello di una meccanica classica, ma si caratterizza per alcuni elementi che la differenziano dalla massa. Sul lato destro infatti troviamo due pulsanti aggiunti, uno per la gestione del Bluetooth, e l’altro che permette di modificare il funzionamento del N-Key Rollover facendo passare da gestore del volume a regolatore della luminosità. L’N-Key Rollover è una rotella, molto simile a quella della Razer Blackwidow V3, che permette di regolare molto agevolmente il volume o la luminosità del PC. Il suo funzionamento è molto preciso con un buon feedback tattile in fase di rotazione, dopo qualche giorno di utilizzo, torna davvero molto comodo da sfruttare mentre si lavora.

La struttura è molto robusta e resistente a pressioni e torsioni, confermata anche dal peso di 880 grammi. La realizzazione è buona e l’intera struttura è in plastica con keycaps in ABS retroilluminati e di buona qualità. La qualità dei pulsanti in ABS è buona, ma non eccezionale, e regala un feeling discreto al tatto che ci fa capire di avere una tastiera abbastanza economica fra le mani. Va però sottolineato che i tasti fisici sono standard e quindi potete facilmente sostituirli con altri di qualità superiore. Piacevole la retroilluminazione con 18 effetti preset gestibili con una combinazione di tasti che permettono di ottenere un buon livello di differenziazione.

Sul retro della tastiera è presente una porta USB-C mal centrata e che non permette un collegamento preciso del cavo, quest’ultimo si riesce a collegare ma serve fare un minimo di pressione per riuscire ad infilarlo correttamente.

Nella parte interna troviamo i classici piedini, con pad antiscivolo, che permettono di regolare l’inclinazione della tastiera solamente fra due livelli differenti. Oltre a questo trova posto un piccolo tasto per l’attivazione della connessione Bluetooth.

La costruzione è quindi buona e molto robusta, la qualità dei materiali non è sublime ma più che sufficiente.

Hardware e switch

La porta USB-C sul retro permette di sfruttare il collegamento via cavo col PC, alternativamente ci consente di ricaricare la batteria interna da 2.000 mAh che vanta un’autonomia di 8 ore utilizzando la retroilluminazione RGB, autonomia che sale a 100 ore senza illuminazione.

In alternativa alla connessione via cavo, è possibile collegare la tastiera a PC, Mac e tablet sfruttando la connettività Bluetooth in versione 3.0. La connessione senza fili non è moderna, lo standard 3.0 è abbondantemente superato, ma ci consente di scrivere e lavorare senza problemi anche se di tanto in tanto si nota qualche lag e c’è sempre un po’ di latenza. Grazie alla connessione Bluetooth è possibile sincronizzare fino a 3 dispositivi, la compatibilità è garantita con Windows e Mac, ma la potete usare senza problemi anche con tablet Android ed iPad. Il mio consiglio è quello di usarla sempre connessa col cavo, in questo modo si eliminalo lag e ritardi in fase di input.

Gli switch sono gli Huano Switch Black. Mai sentiti nominare? Sono una versione cinese dei classici Gatheron e sono molto simili ai Gatheron Yello come caratteristiche. Gli switch sono lineari e richiedono una pressione media e risultano precisi e poco rumorosi. Non ho avuto problemi a livello di precisione e devo dire che ne sono rimasto abbastanza soddisfatto. I tasti più grandi hanno anche degli stabilizzatori che si comportano bene. Gli switch sono saldati alla board e quindi non potrete sostituirli in maniera agevole.

Prestazioni per lavoro ed ufficio

L’ho usata per lavorare al PC per un paio di settimane e devo dire che, dopo dopo un paio di ore di adattamento, il funzionamento è davvero buono e tutto scorre senza alcun problema.

I tasti sono molto precisi in fase di input e sono fra loro ben distanziati. Gli switch funzionano bene e risultano ben tarati per chi deve utilizzare la tastiera per scrivere.

Si comporta bene quindi per il lavoro, va però valutato il layout a 87 tasti che taglia il tastierino numero che potrebbe tornare utile in varie occasioni.

Prestazioni in gaming

Premetto che per il gaming è indispensabile utilizzare la Ajazz K870T in modalità cablata per evitare lag o ritardi. Le prestazioni sono davvero molto buone e, dopo averla testata con Warzone e Leauge of Legends, mi ritengo soddisfatto dei risultati. I tasti si comportano bene, la precisione è molto buona e non si sono lag o ritardi. Nel complesso quindi le performance sono ottime e la Ajazz K870T si conferma essere una buona tastiera da gaming economica.

Prezzo

La tastiera meccanica Ajazz K870T viene venduta su Amazon a 76 euro, prezzo leggermente troppo elevato visto la qualità complessiva. Molto più interessante invece è il prezzo offerto da TomTop che la propone a soli 49 euro utilizzando il coupon OOB01.

Conclusioni – A chi la consiglio

La Ajazz K870T si è rivelata essere una valida tastiera meccanica economica in grado di garantire prestazioni sufficienti, sia in gaming che per il lavoro, e capace di contare su una costruzione solida che ci permetterà di utilizzarla per lungo tempo. Complessivamente la Ajazz K870T non ha dei veri punti di forza, ma non ha nemmeno difetti degni di nota.

Se state cercando una tastiera meccanica economica potrebbe essere un prodotto interessante da provare.

Immagini e foto della tastiera meccanica Ajazz K870T