Recensione Soundcore Space Q45: le cuffie over-ear da comprare

Soundcore ha da poco lanciato sul mercato le nuove cuffie over-ear Space Q45 che riescono a raggiungere un elevato livello qualitativo sia sotto il punto di vista costruttivo che della resa sonora.

Grazie ad Anker abbiamo avuto la possibilità di utilizzarle per più di un mese per lavoro e nel tempo libero alternando musica, film e serieTV e video editing. I risultati sono molto interessanti grazie all’eccellente qualità audio, alla ottima riduzione del rumore ed al solido supporto dell’applicazione per smartphone.

Dotazione completa

All’interno della confezione di vendita delle Soundcore Space Q45 troviamo, oltre alle cuffie, un cavo audio con jack da 3,5, un cavo da USB a USB-C per la ricarica ed una bella custodia rigida per il trasporto delle cuffie.

Ho apprezzato la presenza della custodia che, grazie alla sua rigidità, permette di proteggere le cuffie e di trasportarle più facilmente durante i nostri spostamenti quotidiani.

Costruzione ed ergonomia

Le Soundcore Space Q45 sono delle cuffie over-ear costruite in maniera eccellente e la qualità si percepisce fin dal primo tocco grazie alle buone plastiche e ai dettagli in metallo satinato dell’archetto.

Lo stile ed il design sono quelli classici di questa tipologia delle cuffie, ma la combinazione di plastiche opache e metallo satinato rendono le cuffie molto piacevoli sotto il punto di vista stilistico e gradevoli al tocco. La costruzione, inoltre, è di buona qualità grazie ad un archetto comodo facilmente regolabile e alle cerniere in lega di alluminio che consentono di ruotare e richiudere i padiglioni per facilitarne il trasporto.

Le Space Q45 risultano molto comode da indossare, anche per sessioni di qualche ora, grazie al rivestimento in memory foam dei padiglioni che regala un buon feeling e non preme troppo sulle orecchie. Anche la parte interna dell’archetto è realizzata in silicone ed è confortevole, anche se nelle sessioni più lunghe il peso di quasi 300 grammi può farsi sentire.

Sui due padiglioni sono posizionati i tasti fisici e le porte che permettono di collegare i cavi e di sfruttare al meglio tutte le funzionalità. Sulla parte circolare delle cuffie sono presenti un tasto per l’accensione e spegnimento, il bilanciere del volume, un tasto dedicato all’ANC, il classico Play/Pausa, un jack audio ed una porta USB-C per la ricarica. Va segnalato che le cuffie possono essere utilizzate via cavo anche con la batteria scarica.

Qualità audio ed esperienza d’uso

Le Soundcore Space Q45 montano dei driver da 40 mm con diaframma a doppio strato costruito in seta e ceramica. I driver funzionano con una frequenza variabile fra i 20 Hz e i 40 KHz e supportano i codec LDAC che consentono alle cuffie di riprodurre un audio wireless in alta risoluzione.

La qualità audio è decisamente elevata e riusciamo ad avere una resa sonora più che soddisfacente in ogni ambito di utilizzo, perfetta sia per le parti cantate che per le sessioni strumentali dove riusciamo ad avere un suono sempre chiaro, limpido e ben definito. I bassi vengono ben esaltati, e c’è la possibilità di forzarli ulteriormente dell’applicazione, mentre gli alti sono leggermente sottotono, ma possono essere bilanciati grazie all’applicazione e ai vari equalizzatori.

Il suono riprodotto dalle Q45 di Soundcore ha un’ottima fedeltà e si riesce ad avere un’esperienza di ascolto piena e soddisfacente che le rende perfette per il tempo libero, ma adatta anche per scopri professionali come il video editing.

La connessione tramite Bluetooth 5.3 risulta stabile, veloce e precisa e riesce a funzionare anche a distanze importanti dallo smartphone. Le cuffie supportano anche il multipoint e ci permettono quindi di collegarle contemporaneamente a più dispositivi e passare da uno all’altro in base alle nostre necessità.

Cancellazione del rumore

Come per le Space A40, Soundcore parla di una cancellazione attiva del rumore ANC che arriva ad eliminare il 98% dei rumori ambientali. Come dicevo nella recensione delle Space A40, questo valore è sicuramente esagerato, ma le cuffie riescono ad offrire una convincente riduzione dei rumori, senza andare ad intaccare troppo la qualità audio.

Ho avuto l’occasione di utilizzare l’ANC in differenti occasioni ed ho apprezzato il funzionamento efficace e ben realizzato che permette di godersi in pace la propria musica e di lavorare senza essere disturbati dai rumori che ci circondano.

Alternativamente alla modalità di cancellazione del rumore è possibile utilizzare la modalità trasparenza che riproduce suoni e rumori esterni per evitare l’effetto di isolamento tipico di questa tipologia di cuffie.

App e funzionalità smart

L’app Soundcore dedicata alle Space Q45 ci mette a disposizione una buona serie di funzionalità che ci consentono di personalizzare il profilo sonoro ed il metodo di funzionamento delle cuffie.

Dallo schermo del nostro smartphone possiamo scegliere la modalità di ascolto fra normale, cancellazione del rumore e trasparenza, con la possibilità di impostare l’intensità di funzionamento delle ultime due funzioni.

Possiamo anche personalizzare il metodo di funzionamento dei pulsanti fisici e, soprattutto, gestire a piacimento l’equalizzatore creandone uno in base ai nostri gusti musicali o scegliendone uno fra i tanti disponibili pensati per differenti stili musicali.

Batteria e autonomia

Le Soundcore Anker Space Q45 possono contare su un’autonomia di ben 65 ore in modalità classica e di 50 ore con ANC attivo. Naturalmente i risultati cambiano in base al volume di ascolto, ma in questi giorni di test ho potuto riscontrare valori più o meno veritieri che mi hanno permesso di superare abbondantemente le 50 ore di utilizzo senza cancellazione del rumore.

L’autonomia è quindi eccellente e ci permette di usarle per lavoro o mentre siamo in viaggio senza dover mai dare troppa importanza alla batteria residua.

Conclusioni e prezzo

Le cuffie Soundcore Anker Space Q45 sono delle cuffie over-ear convincenti che ci consentono di ascoltare musica con un’ottima fedeltà audio e di godere di una riduzione attiva del rumore valida, il tutto accompagnato da una solida costruzione e da un’ottima autonomia.

Sono in vendita su Amazon a 150 euro, un prezzo che potrebbe sembrare alto ad un primo sguardo, ma assolutamente corretto per l’eccellente qualità complessiva del prodotto.

Immagini di Soundcore Space Q45