La migliore scrivania motorizzata economica? ACGAM ET225E

Per la mia postazione da lavoro utilizzo una scrivania motorizzata di Flexispot e volevo prenderne una anche per il mio garage dove scatto le foto ai prodotti e registro i video che trovate sul nostro canale. Purtroppo però hanno un prezzo fuori mercato e, onestamente, non mi sembrava il caso di spendere 500 euro per una scrivania. Mi sono quindi messo alla ricerca di un’alternativa e mi sono imbattuto nella sconosciuta ACGAM ET225E, nome impronunciabile per una scrivania motorizzate ergonomica, clone della ben più costosa Flexispot E7, venduta ad un prezzo molto interessante: 169 euro euro per la struttura motorizzata utilizzando il coupon NNNACGAMPL e 269 euro per la struttura + piano da 140 x 60 centimetri utilizzando il coupon NNNIT03061. Il mio consiglio è quello di acquistare solamente “le gambe” ed affidarsi ad Ikea per quanto riguarda il piano visto che c’è vasta scelta sia di piani per scrivanie che per tavoli che costano meno e sono di ottima fattura.

Videorecensione: ACGAM ET225E la migliore scrivania motorizzata economica a meno di 200 euro

Montaggio e configurazione

La scrivania arriva a casa da montare all’interno di un pacco particolarmente pesante, siamo attorno ai 25 kg, al cui interno troviamo tutto quello che serve per un montaggio agevole e senza intoppi, dovete solo armarvi di cacciavite e pazienza.

Le operazioni di montaggio della scrivania ACGAM ET225E sono tutto sommato abbastanza semplici, serve solo un po’ di tempo per allineare e fissare il tutto perfettamente, direi che in una ventina di minuti si riesce a completare il tutto senza particolari problemi. Il mio consiglio è quello di farsi aiutare da un’altra persona, soprattutto visto il peso della struttura completa, onde evitare problemi ed inutili difficoltà.

Per il montaggio procedete semplicemente seguendo il manuale che trovate nella scatola, le operazioni prevedono l’incastro ed il fissaggio dei vari componenti e l’installazione della centralina e della pulsantiera. I motori e le gambe telescopiche sono già montati e quindi il montaggio è alla portata di tutti. Durante il processo, vi consiglio di mettervi su di un tappeto, su un panno morbido o anche su un cartone in modo da evitare di graffiare il piano e la struttura.

Com’è fatta e vale la pena di acquistarla?

Una volta completata l’installazione ci ritroviamo fra le mani una scrivania solida e ben realizzata. Il design con gambe e dettagli squadrati, disponibile sia in nero che in bianco, la rende molto bella e moderna, perfetta sia per un ufficio che per una postazione da gaming. La possibilità di montare un piano a nostra scelta ci consente di personalizzarla e renderla unica, e di risparmiare magari utilizzando un piano che abbiamo già. Personalmente ho optato per il piano di ACGAM bianco in MDF da 140 x 60 cm e spessore da 1,8 cm con passacavi laterale, un piano semplice, ma solido e ben realizzato che ha la giusta profondità per lavorare al computer. La scrivania è in grado di ospitare piani più grandi: fino a 180 x 80 cm senza problemi, vista anche la capacità di reggere fino a 125 kg di peso.

Non mi dilungo eccessivamente sui tanti vantaggi del lavorare in piedi e di passare meno ore seduti, ne ho già parlato nella recensione della Flexispot E7. Preferisco concentrarmi sul funzionamento dei motori e sulla stabilità della scrivania stessa.

Modificare l’altezza della scrivania è davvero semplice, grazie alla pratica pulsantiera, con un design sicuramente migliorabile, possiamo azionare il doppio motore elettrico e modificare l’altezza del piano di lavoro passando da un minimo di 62 ad un massimo di 127 centimetri. Il doppio motore funziona molto bene, il movimento è sinuoso e il tutto si muove in maniera silenziosa, potete quindi usarla anche in un ufficio con altre persone, o di notte, senza disturbare.

La pulsantiera dispone di un piccolo schermo che mostra l’altezza ed ha anche una utile retroilluminazione. Grazie ai pratici pulsanti possiamo regolare manualmente l’altezza, ma anche di salvare 3 preset differenti in modo da poter passare subito alla giusta misura senza dover smanettare troppo. Nessun problema in caso di urti o incidenti visto che il sistema di blocco automatico funziona molto bene.

Uno degli aspetti che mi ha più soddisfatto è legato alla qualità costruttiva e alla robustezza. Nonostante questa sia una scrivania motorizzata economica, va ricordato che viene venduta a meno 200 euro contro un prezzo medio di 300/400 euro per questa tipologia di prodotto, è costruita in maniera impeccabile e le robuste gambe da 49 mm e gli ampi piedi di appoggio le donano un’ottima stabilità che ci consente di utilizzarla non solo per stare al pc, ma anche per piccoli lavori ed hobbistica senza che le vibrazioni creino problemi.

Avere la possibilità di lavorare alternando la posizione seduta a dei periodi in piedi è un toccasana per la nostra salute e ci evita problemi e dolori a collo, schiena e cervicali, poterlo fare senza spendere cifre elevate per una scrivania motorizzata è un toccasana anche per il nostro portafoglio. La ACGAM ET225E è una scrivania motorizzata economica perfetta per ogni tipo di postazione e con un prezzo di soli 169 euro è davvero un best buy.

Potete acquistare la scrivania ergonomica ACGAM ET225E a 169 euro utilizzando il coupon NNNACGAMPL e 269 euro per la struttura + piano da 140 x 60 centimetri con il coupon NNNIT03061.

Immagini della scrivania ACGAM ET225E