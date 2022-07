Recensione Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition

Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition è uno smartphone unico nel suo genere con un’intera realizzazione, sia hardware che software, interamente dedicata al famoso manga giapponese.

Dopo avervi presentato l’anteprima e l’unboxing qualche giorno fa, scopriamo tutti i dettagli di questo nuovo Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition nella recensione completa.

Video unboxing e anteprima

Confezione ed unboxing

L’esperienza di unboxing di uno smartphone dedicato a fan e collezionisti è davvero unica. All’interno della confezione di Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition troviamo, infatti, una dotazione di accessori e gadget davvero molto interessante che non si limita alla classica combinazione di smartphone, cover in silicone, caricatore USB e relativo cavo, a questi si aggiungono numerosi set di sticker, una carta speciale, un box completamente serigrafato ed una spilla per il carrellino SIM con logo del manga.

I contenuti extra ed il packaging stesso sono in grado di renderle l’unboxing sorprendentemente piacevole e ricco di emozioni per tutti i fan di Goku e compagni. Mi sarebbe piaciuto trovare una cover il silicone in stile Dragon Ball o trasparente in modo da non vanificare tutto il lavoro di personalizzazione.

Design in stile Dragon Ball

Lo stile costruttivo è abbastanza classico e non ci sono spunti particolari. La disposizione di tutti gli elementi è lineare, la qualità realizzativa è molto buona e la costruzione impeccabile. La cover posteriore è cover in plastica e permette di contenere il peso (194 grammi). Nella media anche le dimensioni, 162,9 x 75,8 x 8,65 mm, che garantiscono una buona ergonomia ed una utilizzabilità ad una mano sufficiente.

A rendere il device unico, è la serigrafia dell’intero smartphone in stile Dragon Ball con cover e scocca che riprendono le linee della tuta di Goku, con tutti i dettagli che ci siamo abituati a vedere nel manga e nei cartoni animati in TV. Il risultato complessivo è davvero molto piacevole e ben realizzato, naturalmente dovete essere dei grandi fan della serie per riuscire ad apprezzarlo fino in fondo.

Hardware e connettività

Sotto la scocca personalizzata troviamo un buon hardware di fascia medio-alta composto dal processore Snapdragon 870, GPU Adreno 650, 8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1. L’hardware è quindi molto buono e capace di reggere al meglio anche nel multitasking, nel video editing ed in gaming, in queste attività viene in aiuto anche il solido sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inox.

Il comparto connettività è completo grazie al modulo 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 e chip NFC. La ricezione telefonica è buona e può contare su una buona qualità audio, sia in capsula che in vivavoce.

Buono anche il comparto sblocchi con il riconoscimento facciale che usa la fotocamera frontale ed un ottimo sensore per le impronte digitali sotto il display che funziona in maniera eccellente.

Display

Molto piacevole anche lo schermo basato su un display Amoled da 6,62 pollici con risoluzione FullHD+ da 1080 x 2400 pixel e 397 PPI. Punti di forza del display sono la frequenza di aggiornamento a 120 Hz che rende il sistema estremamente fluido e scorrevole, e soprattutto molto piacevole da utilizzare, e la buona luminosità massima di 1300 nit che ci permette di usarlo anche sotto la luce diretta del sole senza problemi.

Fotocamera

Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition dispone di una tripla fotocamera basata su un’ottica principale da 64 MP con apertura f/1.79, una ultrawide con apertura a 119° ed una macro da 4 centimetri.

La fotocamera ultrawide permette di scattare foto interessanti e torna particolarmente comoda per le foto di gruppo o per quelli di ampi paesaggi da immortalare. La macro a 4 MP è buona per far scena, ma potrebbe regalarvi qualche sorriso o scatto interessante se usata a dovere.

Buona la fotocamera principale che, grazie ad AI e HDR, permette di fare delle foto di qualità con un buon bilanciamento dei colori, poco rumore ed una generale pulizia dello scatto. Di notte, grazie alla modalità notturna, è possibile scattare foto sufficienti.

Software e personalizzazioni grafiche

GT Neo 3T monta Android 12 con la Realme UI 3.0 e porta con se un buon numero di funzionalità e personalizzazioni. Il lato software è uguale a quello del GT Neo 3 quindi vi invitiamo a leggere la recensione per un maggiore approfondimento.

A fare la differenza sono le personalizzazioni Dragon Ball Z che introducono un tema completamente rivisto con icone uniche e caratterizzate da forme circolari, a ricordare le sfere del drago, e contornate di arancio per riprendere il colore del dispositivo. Al tema si aggiungono degli sfondi dedicati al manga ed alcune animazioni interessanti, fra tutte vale la pena di citare l’animazione della ricaricare che ho trovato particolarmente piacevole (si vede bene nel video che trovate ad inizio articolo).

Batteria e autonomia

Lato autonomia il realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition può contare su una batteria da 5.000 mAh che gli consente di coprire un’intera giornata di utilizzo senza particolari problemi.

A fare la differenza è la ricarica a 80W che ci consente di ricaricare il 50% della batteria in solo 12 minuti ed il 100% in circa 30 minuti.

Conclusioni e prezzo

Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition è uno smartphone completo e ben realizzato, un device naturalmente dedicato ai grandi fan del manga che potranno portarsi a casa un prodotto unico nel suo genere.

Il prezzo, visto anche la collezionabilità del prodotto, è interessante: realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition si può acquistare a 499 euro nella configurazione 8/256 sullo store eBay di Realme.

Immagini di Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition