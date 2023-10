Recensione Realme 11 5G: tanti pregi e qualche difetto

Grazie ad un invio in anteprima da parte di Realme, ho avuto l’occasione di utilizzare per una intera settimana il nuovo Realme 11 5G ed in questa recensione vediamo di scoprire i segreti di questo nuovo smartphone da 299 euro che punta molto sulla nuova fotocamera da 108 megapixel e su un buon hardware.

Prima di iniziare va fatta un po’ di chiarezza sui nomi, Realme è bravissima a fare ottimi telefoni ma con i nomi sta iniziando davvero a fare un gran casino. Questo Realme 11 5G è a tutti gli effetti un nuovo smartphone e ha davvero pochi punti in comune con il Reame 11 Pro lanciato qualche mese fa.

Videorecensione Realme 11 5G: bene, non benissimo

Specifiche tecniche Realme 11 5G

Processore: Dimensity 6100+ 5G

Chipset CPU: 6nm TSMC Process, Octa-core, 2A76 2.2 GHz, 6A55 2.0 GHz

GPU: ARM G57 MC2

Fotocamera frontale: 16MP

Fotocamera princiaple: 108MP Focal Length: 23.6mm FOV: 83.6° Aperture: f/1.75 Lens: 6P

Fotocamera portrait: 2MP 2MP Pixel: 2MP Focal Length: 21.6mm FOV: 89.1° Aperture: f/2.4 Lens: 3P

Display: 6.72 pollici Risoluzione: 1080*2400(FHD+)

Screen-to-body Ratio: 91.40%

Refresh Rate: 120Hz

Touch Sampling Rate: 240Hz

Luminosità massima: 550nits (typ.), 680nits (HBM)

Batteria e ricarica: 67W SUPERVOOC, 5000mAh

Dimensioni e peso: 165.7 mm x 76.0mm x 8.05mm, 190 grammi

Connessioni: 2.4/5GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.2

Memoria interna: 256 GB RAM: 8 GB + 8 GB Dynamic RAM

Sistema operativo: realme UI 4.0 basata Android 13

Plastica e sobrietà – Costruzione e design

Quando si impugna per la prima volta il nuovo Realme 11 5G ci si rende conto subito di avere fra le mani un device di fascia bassa. La costruzione interamente in plastica permette di contenere il peso del telefono, parliamo di circa 190 grammi, ma non dona un grande senso di solidità ed anche al tocco il feeling non è dei migliori, soprattutto per quanto riguarda la back cover.

Non male, invece, il design e lo stile del telefono. Le linee squadrate e pulite lo rendono uno smartphone piacevole e la scelta della plastica lucida per il retro contribuisce a dargli un po’ di carattere. Sul retro spicca un grosso blocco fotografico circolare che sembra una faccina e che ho trovato piacevole, forse si poteva optare per qualcosa di più contenuto in termini di dimensioni.

Nel complesso l’ergonomia del dispositivo è buona, il peso leggero e le linee squadrate lo rendono facile da impugnare e la plastica dona un buon grip rendendo il telefono davvero poco scivoloso. Le dimensioni sono abbondanti, non è facile usarlo con una mano sola, ma non è una missione impossibile. Il grosso blocco fotografico risulta un valido appoggio per il dito indice e migliora il grip quando si usa il telefono con una mano sola.

Uno schermo di fascia superiore – Display

La prima volta che si prende fra le mani Realme 11 5G potrebbe non convincere per la costruzione, ma tutto cambia quando si accende il display che ho trovato davvero di qualità.

Parliamo di uno schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz. Il display ha una valida luminosità massima che ci permette di avere una ottima leggibilità anche all’aperto e che regala colori brillanti e ben tarati che ci consentono un utilizzo molto piacevole dello smartphone.

Ottimo anche il refresh rate a 120 Hz, con sampling rate a 240 Hz, che offre un’esperienza fluida e coinvolgente.

Nella parte alta dello schermo troviamo anche il classico foro per la fotocamera frontale. L’unica nota negativa del display sono le cornici abbondanti, ma è un dettaglio accettabile su un device di questa fascia di prezzo.

Speaker sottotono – Audio, connettività e chiamate

Nella parte bassa della scocca troviamo un singolo speaker che non mi ha particolarmente convinto, tende a distorcere parecchio col volume al massimo e la qualità non è delle migliori, e non viene ben supportato dalla capsula auricolare e ci troviamo di fronte ad un audio praticamente nono. La qualità dello speaker viene parzialmente compensata dalla presenza del jack audio da 3,5 mm che tornerà sicuramente molto utile. Al suo fianco è posizionata anche una porta USB-C senza supporto all’uscita video.

Non male invece l’audio in chiamata, bene il sensore di prossimità fisico e bene anche la ricezione grazie al supporto del Dual SIM 5G grazie al pratico carrellino che ci consente di usare contemporaneamente due SIM ed una microSD per espandere la memoria. Completano poi il comporto connettività un buon Wifi, Bluetooth 5.2 e GPS. Un po’ zanzarosa la vibrazione che non mi ha convinto particolarmente.

Mi ha convinto, invece, lo sblocco tramite impronte utilizzando il pulsante fisico laterale: è preciso e veloce, non sbaglia un colpo ed il tasto è ben posizionato e facile da raggiungere. Possiamo anche usare lo sblocco con il riconoscimento del volto che funziona benone, quando la luce ambientale lo permette.

Esperienza d’uso – Hardware e software

Realme 11 5G ha un sistema operativo basato su Android 13 con la personalizzazione Realme UI 4.0 che offre buone personalizzazioni e tutte le classiche funzionalità di Android. Al momento del lancio riceverete anche un primo aggiornamento che porta le patch di sicurezza di settembre e corregge alcuni bug, purtroppo però non sono note le politiche di aggiornamento degli anni futuri.

Il sistema gira bene ed è tutto molto fluido grazie al discreto comparto hardware composto da un processore Dimensity 6100 octa-core da 6nm, GPU ARM G57 MC2, 8 GB di RAM a cui si aggiungono 8 GB di RAM dinamica e 256 GB di memoria interna espandibile.

Nel complesso l’esperienza di utilizzo è soddisfacente ed appagante. Il sistema gira fluido, non si notano rallentamenti particolari e, per il mio utilizzo quotidiano, devo ammettere che ne sono rimasto soddisfatto. Le app social, quelle di streaming e la navigazione web offrono ottime prestazioni ed una buona utilizzabilità, oltretutto il buon display ci permette anche di goderci appieno film e serie TV. Si comporta benone anche lato gaming, ho fatto i classici test con COD e Real Racing e, accontentandosi di livelli di dettaglio medio, si riescono ad ottenere performance interessanti.

Ottica interessante – Fotocamera

Realme 11 5G monta una fotocamera principale da 108 MP con apertura f/1.75 e una secondaria da 2 MP. L’ottica da 108 MP manca di stabilizzazione ottica e richiede quindi un po’ di mano ferma, ma generalmente si comporta bene.

Negli scatti di giorno abbiamo una qualità buona delle immagini con un livello di bilanciamento dei colori corretto, non c’è un eccesso di saturazione, e una presenza di rumore ridotta. Di giorno riusciamo quindi a fare delle foto interessanti e molto valide, soprattutto se usate in campo social.

Di sera e di notte però il discorso cambia e, anche usando la modalità notte, non si riescono ad ottenere scatti particolarmente brillanti. L’ottica, nonostante sia da 108 MP, in modalità notte permette di fare foto sufficienti ma si perde molto dettaglio ed anche i colori tendono ad essere più slavati.

Non male la modalità di scatto da 108 MP che permette, in condizioni di luce favorevole, di fare buone foto e con un ottimo livello di dettaglio. Possiamo usare anche una modalità 3X che è semplicemente uno zoom ottico con un crop dello scatto da 108 MP, niente di esaltante.

Interessanti però le modalità di scatto presenti nell’app fotocamera (strada, film e pro) che permettono di fare qualche foto interessante e di avere un po’ di personalizzazione in più.

Niente di eccezionale per il comparto video, possiamo registrare al massimo a 1080p 30 fps, con una qualità sufficiente: la messa a fuoco è abbastanza veloce, ma i video sono abbastanza bui e la mancanza di una stabilizzazione ottica pesa nelle registrazioni in movimento.

Non male la fotocamera frontale da 16 MP che scatta selfie sufficienti e ci permette di fare buone videochiamate.

Foto scattate con Realme 11 5G

Batteria ottima – Autonomia

La batteria da 5.000 mAh di Realme 11 5G permette di avere una ottima autonomia e di arrivare alla fine delle giornate stress con un 20/30% di batteria residua. Nel caso di utilizzi più blandi è ipotizzabile una ricarica ogni due giorni.

La velocità di ricarica è impressionante, usando il caricatore in confezione (ci sono anche cavo e cover, oltre alla pellicola preapplicata) si può caricare il telefono dallo 0 al 50% in 17 minuti e dallo 0 al 100% in 47 minuti.

Quanto costa – Prezzo

Realme 11 5G viene venduto ad un prezzo ufficiale di 299 euro, non male vista la scheda tecnica e la buona dotazione di accessori presente in confezione.

Il rapporto qualità-prezzo è nella media, se scenderà di 50 euro fra qualche settimana diventerà sicuramente molto più appetibile.

Adesso è pronto – Conclusioni

Realme 11 5G è uno smartphone con molti pregi e con qualche difetto. Fra i pregi troviamo sicuramente il buon display, le valide performance e l’ottima batteria, non brillano invece la fotocamera e la qualità costruttiva che sono solamente nella media.

Foto di Realme 11 5G

Giudizio finale