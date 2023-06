Recensione Realme 11 Pro: il medio gamma da battere?

Realme 11 Pro 5G riesce ad unire una qualità costruttiva eccellente, un bel display ed una buona fotocamera, il tutto ad un prezzo di soli 339 euro che lo rende uno degli smartphone di fascia media più interessanti del momento. Ho avuto la possibilità di testarlo in anteprima e racconto oggi la mia esperienza nella recensione di Realme 11 Pro.

Videorecensione Realme 11 Pro: lo smartphone da 350 euro da comprare nel 2023?

Premesse della recensione

Ho usato il nuovo Realme 11 Pro come telefono principale per due intere settimane, ho voluto testarlo a fondo perché è uno smartphone di fascia media che mi ha stupito in positivo per molti aspetti che lo rendono facilmente paragonabile ad un device di fascia superiore. Nella recensione quindi vogliono andare veloce per quanto riguarda la parte tecnica e concentrarmi maggiormente sulla mia esperienza d’uso, sul feeling con telefono e con la resa generale di fotocamera, schermo, software e batteria.

Smarchiamo subito anche il capitolo confezione, nella scatola troviamo smartphone con pellicola preapplicata, un alimentatore da 67W, un cavo USB-C per la ricarica ed una utile cover in silicone trasparente. Non manca niente.

Com’è fatto – Design, costruzione ed ergonomia

Lo stile del nuovo Realme 11 Pro mi è piaciuto molto, le scelte stilistiche sono quelle classiche di questo inizio 2023 con lineee pulire ed un enorme blocco fotografico circolare sul retro ed angolo e bordi arrotondati. A fare la differenza, e a dare un tocco di personalità, è la back cover in pella vegana che troviamo nella parte posteriore, il feeling al tocco è molto piacevole e l’impatto visivo notevole grazie anche alla banda colorata centrale e ai dettagli delle cuciture.

Gli altri elementi sono classici e l’ergonomia è buona grazie al peso contenuto, circa 190 grammi, e alla larghezza non esagerata (161.7 x 73.9 x 8.2) che permette di impugnarlo facilmente con una mano.

Com’è lo schermo – Display

Realme 11 Pro dispone di un display curvo OLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate a 120 Hz, supporto ad HDR10+, campionamento del tocco a 360 Hz, si arriva 1.260 in modalità gaming e PWM Dimming a 2.160 Hz.

Nell’uso quotidiano il display si comporta molto bene grazie ai colori ben tarati che lo rendono piacevole da usare, sia per l’uso classico che per streaming e gaming. Il refresh a 120 Hz, inoltre garantisce un’ottima fluidità ed il sistema scorre liscio sotto i nostri polpastrelli.

La luminosità massima è nella media, si arriva infatti a 950 nits che non è un valore particolarmente elevato, ma che ci consente di avere una leggibilità sotto la luce diretta del sole sempre sufficiente. Non è da escludere però qualche problemino nelle giornate estive più soleggiate.

Nella parte bassa dello schermo è posizionato un sensore per lo sblocco tramite impronta, funziona molto bene, è preciso e veloce e rende lo sblocco digitale affidabile.

Sotto il punto di vista qualitativo è sicuramente uno dei migliori schermi della categoria ed è un passo avanti rispetto a quasi tutti i prodotti concorrenti.

Piccola chicca: se al momento dell’acquisto attivate la garanzia avete 6 mesi di tempo per la sostituzione gratuita del display in caso di rottura.

Come scatta le foto – Fotocamere

La vera sfida di mercato degli smartphone di fascia media è spesso legata alle prestazioni della fotocamera e in questo settore il Realme 11 Pro 5G può sicuramente dire la sua.

Nell’ampio modulo fotografico posteriore troviamo una doppia fotocamera con un’ottica principale da 100 megapixel f/1.75-2.4 con OIS e macro ed una secondaria portrait da 2 MP.

La fotocamera principale è di alta qualità e permette di fare ottime foto grazie alla buona qualità del sensore e al buon lavoro a fatto a livello software, ulteriormente ottimizzabile grazie alla presenza di funzioni legate all’intelligenza artificiale. In queste settimane di prova ho realizzato molti scatti con tante condizioni di luce differente e sono riuscito, in ogni occasione, ad ottenere delle buone foto con un buon bilanciamento dei colori, poco rumore e, soprattutto, con colori ben tarati e bilanciati e livelli di contrasto soddisfacenti. Si comporta bene anche col buoi ed in condizioni di scarsa luminosità, naturalmente la qualità cala ma le foto restano sufficienti e con un livello di dettaglio e contrasto accettabile.

Interessante anche la modalità 2X che, grazie all’ampiezza del sensore, riesce a scattare foto zoomate senza perdita di qualità.

Si comparta molto bene anche nel comparto video grazie alla possibilità di registrare video di buona qualità fino ai 4K 60 fps, qui mostra tutta la sua potenza la stabilizzazione ottica OIS che riesce a garantire, oltre a foto perfette, video ben stabilizzati.

Non male la fotocamera frontale da 16 megapixel f/2.45 che ci permette di scattare buoni selfie e fare videochiamate di buona qualità.

Molto interessante l’app fotocamera che ci mette a disposizione ottime possibilità di personalizza gli scatti e interessanti modalità fra cui vale sicuramente la pena citare: strada, 100 megapixel, film, pro, video a doppia vista, cielo stellato e lunga esposizione e varie feature legate all’AI e alla stabilizzazione.

Foto scattate con Realme 11 Pro

Come va nell’uso quotidiano – Esperienza d’uso, software e hardware

Sotto la bella cover in pelle di Realme 11 Pro è nascosto un buon comparto hardware composto da un processore octa-core Dimensity 7050 5G (2 ARM Cortex-A78 2.6GHz e 6 ARM Cortex-A55 2.0GHz) a 6nm, GPU Mali-G68 MC4, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

La parte connettività è completa ed è presente anche il supporto al Dual SIM 5G, alla ottima ricezione e al chip NFC a 360° che semplifica e velocizza i pagamenti contactless.

Il software è basato sulla Realme UI 4.0 basata su Android 13, la UI di Realme porta numerose aggiunte e miglioramenti e permette di avere una serie completa di funzionalità e di possibilità di personalizzazione.

Il difetto principale del comparto software è la massiccia presenza di bloatware, ovvero app preinstallate inutili e non necessarie ad un utilizzo completo del telefono, che sporcano l’interfaccia e sono davvero poco gradevoli da trovare alla prima accensione. Fortunatamente è facile rimuoverle.

Sotto il lato dell’esperienza d’uso e nell’uso quotidiano posso affermare che il Realme 11 Pro si comporta molto bene. L’utilizzo è sempre fluido e scorrevole con ogni app, l’hardware si dimostra capace di offrire buone prestazioni anche in gaming e con app pesanti e lato intrattenimento riusciamo ad avere un’esperienza piacevole e coinvolgente grazie al buon display e all’interessante speaker stereo Dolby Atmos.

Quanto dura la batteria – Autonomia

Realme 11 Pro 5G monta una batteria da 5.000 mAh compatibile con la ricarica rapida SUPERVOOC a 67W che ci consente di effettuare una ricarica completa in 47 minuti e di arrivare al 50% in 18 minuti.

In termini di autonomia il Realme 11 Pro 5G si comporta bene e riesce ad offrire una intera giornata di utilizzo senza problemi. Col mio uso stress sono arrivato a fine giornata sempre con un 20% di batteri residua, nelle giornate standard invece sono riuscito a restare con il 30/405 di batteria residua prima di andare a dormire.

Dove acquistarlo per risparmiare – Prezzo

Il Realme 11 Pro viene venduto a 339 euro, un prezzo corretto per la qualità offerta. Il miglior prezzo al momento lo trovate su Amazon ed è probabile che a breve venga messo in sconto con qualche offerta, soprattutto in fase di lancio.

Cosa mi è piaciuto di Realme 11 Pro

Il design e la costruzione sono ispirati e ben realizzati, l’idea di utilizzare la cover posteriore in pelle vegana è azzeccata e dona un bel tocco di personalità al dispositivo

sono ispirati e ben realizzati, l’idea di utilizzare la cover posteriore in pelle vegana è azzeccata e dona un bel tocco di personalità al dispositivo La fotocamera , in considerazione del prezzo di vendita, è valida e permette di fare ottime foto e buoni video

, in considerazione del prezzo di vendita, è valida e permette di fare ottime foto e buoni video L’esperienza d’uso è sempre fluida e scorrevole e le prestazioni sono sempre all’altezza delle aspettative

Cosa non mi è piaciuto di Realme 11 Pro

Non sono un grande amante degli schermi curvi , la curvatura laterale rende spesso complicato usare il telefono e porta a tocchi involontari. Oltretutto uno schermo curvo è più fragile e più difficile da proteggere adeguatamente con cover o pellicole

, la curvatura laterale rende spesso complicato usare il telefono e porta a tocchi involontari. Oltretutto uno schermo curvo è più fragile e più difficile da proteggere adeguatamente con cover o pellicole Il sistema è ben fatto ma ci sono davvero troppi bloatware installati, sono app che si possono rimuovere ma non fa mai piacere trovare roba inutile preinstallata alla prima accensione

Conclusioni su Realme 11 Pro

Realme 11 Pro 5G è un valido smartphone di fascia media ed è capace di offrire buone prestazioni, una solida fotocamera, un design azzeccato e non ha particolari difetti.

A 339 euro è sicuramente interessante e può essere lo smartphone da acquistare per chi cerca un telefono completo e capace di attirare l’attenzione grazie al suo design unico.

Foto di Realme 11 Pro 5G

Giudizio finale