Recensione Razer Gigantus V2: il tappetino per i gamer

Nel corso degli ultimi anni ho speso decisamente troppi soldi in tappetini economici. Ho sempre speso volentieri copiosi euro per comprarmi i migliori mouse, ma ho spesso trascurato l’importanza dei tappetini. Alla fine ho optato per un prodotto di alta qualità ed in grado di garantire precisione e stabilità: Razer Gigantus V2. Questo tappetino per il mouse è pensato per i gamer, ma risulta perfetto anche per chi lavora molte ore al giorno al PC e vuole dal proprio mouse precisione e rapidità. Scopriamo i segreti di questo pad nella recensione di Razer Gigantus V2.

Confezione

Le scatole dei prodotti Razer sono sempre ben curate e piacevoli alla vista. All’interno del box nero verde, molto figo, troviamo il nostro tappetino, niente altro. Del resto non potevamo aspettarci di più dalla dotazione di accessori di un mouse.

Costruzione e materiali

Razer Gigantus V2 è realizzato per riuscire ad offrire le migliori performance in ambito gaming. La superficie del tappetino è realizzata in tessuto in microtrama ultra-fitta che, oltre ad essere morbida e comoda, permette di ottenere movimenti fluidi ed una ottima precisione in termini di movimenti e DPI.

Nella parte intera, quella che va posata alla scrivania, è inserito un panno antiscivolo che permette un’ottima aderenza ed evita spostamenti involontari.

Dimensioni

Per la nostra recensione abbiamo utilizzato la versione Large che misura 45 x 40 centimetri. Una dimensioni più che sufficiente per poter muovere in libertà il mouse senza il pensiero di poter raggiungere la fine del tappetino nei momenti più impegnativi di gioco o lavoro.

Razer Gigantus V2 è disponibile in differenti misure: M da 36 x 27,5 cm, L da 45 x 40 cm, XXL da 94 x 41 cm, tripla XL da 120 x 55 cm. La misura media ha le dimensioni di un normale tappetino. La taglia XL permette di ospitare comodamente mouse e tastiera. La tripla XL, invece, è in grado di ricoprire un’intera scrivania e può rappresentare un’interessante soluzione per dare un tocco di stile al proprio studio. Gli spessori variano dai 3 ai 4 mm, in base alle dimensioni.

Feeling

Razer Gigantus V2 mi ha convinto fin dal primo utilizzo. Il mouse si muove in maniera fluida e naturale, sembra quasi galleggiare, e si ottengono così prestazioni più che soddisfacenti ed una grande precisione, sia in utilizzo gaming che in editing grafico. I materiali morbidi e lo spessore superiore alla media lo rendono comodo per posarci mano e polso durante le sessioni di gaming o di lavoro. Il materiale anti scivolo lo rende molto saldo alla scrivania e impedisce ogni movimento involontario del tappeto. Il feeling è quindi molto buono, un prodotto che mi è davvero piaciuto e che rimarrà sulla mia postazione di lavoro per lungo tempo.

Molto piacevole anche il design sobrio, niente fronzoli e un look total black che si abbina perfettamente ad ogni postazione, di gioco o di lavoro che sia. Il profilo del tappetino, quindi 3 o 4 mm, sono di colore verde brillante, un dettaglio piacevole e che dona un po’ di carattere al prodotto. Grazie al monocolore nero, e ai dettagli verdi,non risulta tamarro e questo è un gran bene.

Conclusioni

Razer Gigantus V2 è un eccellente tappetino da gaming. La qualità realizzativa è ottima e permette di avere performance eccellenti sia per il lavoro che per il gaming. Il design sobrio, inoltre, lo rende adatto ad ogni scrivania. Le differenti misure vi permetteranno di trovare il taglio più adatto alla vostra postazione. Un prodotto che rientra di diritto fra i migliori tappetini da gaming per PC.

Razer Givantus V2 è venduto a 19 euro direttamente sul sito di Razer o su Amazon.