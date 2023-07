Recensione Poco F5: il medio gamma da comprare

POCO F5 è arrivato sul mercato ormai più di due mesi e fin da subito si è dimostrato essere uno dei migliori smartphone di fascia media di questo 2023 grazie alle ottime caratteristiche tecniche e al prezzo molto interessante. In questi due mesi il prezzo è leggermente sceso, siamo passati dai 429 euro iniziali ad un prezzo online che si aggira attorno ai 399 euro. È da ormai più di un mese che sto utilizzando POCO F5 come telefono principale e in queste settimane ho avuto modo di testarlo approfonditamente e di metterlo a dura prova.

Analizziamo quindi il nuovo POCO F5 nella recensione completa, vediamo perché è uno dei medio gamma migliori del 2023 e capiamo perché potrebbe essere il telefono perfetto per chi cerca un rapporto eccellente fra qualità e prezzo.

Videorecensione dopo 1 mese di utilizzo

Premesse della recensione

Come ho fatto recentemente per la riprova dopo un anno di Pixel 6A, questa non sarà una recensione tecnica visto che ne sono già uscite moltissime in fase di lancio. In questo articolo ci concentriamo sul feeling quotidiano con POCO F5, sull’esperienza d’uso, sulle prestazioni per un utilizzo standard e sulla resa del telefono per quanto riguarda schermo, batteria, software e fotocamera. Come sempre ho cercato di non farmi influenzare dalla scheda tecnica, mi sono basato solamente sul comportamento e sulle prestazioni del telefono.

Saltiamo a piè pari anche l’unboxing, nella confezione troviamo un caricatore da 67W, il cavo USB-C per la ricarica, una cover in silicone trasparente ed una pellicola preapplicata sul display. Non manca davvero niente.

Com’è fatto – Design, costruzione ed ergonomia

POCO F5 non è uno smartphone che punta ad avere uno stile unico, è un telefono che punta tutto su sostanza e concretezza. Il design punta sulla semplicità grazie a linee classiche con bordi squadrati ed angoli arrotondati, il POCO F5 è uno smartphone semplice, che non ha tratti distintivi in termini di design, ma che risulta gradevole e ben costruito.

La scocca e la back cover sono interamente in plastica di ottima qualità che regala un buon feeling al tocco e che rende lo smartphone particolarmente leggero, solo 181 grammi, e questo ne esalta l’ergonomia e lo rende particolarmente comodo da usare anche con una sola mano. La cover posteriore, che ospita la tripla fotocamera, è realizzata con una trama in fibra di carbonio ed ha il difetto di trattenere molto impronte e ditate, se usate il telefono senza cover vi ritroverete a doverlo pulire spesso. Sul lato frontale invece troviamo uno stile pulito con cornici simmetriche ridotte ed un display protetto da un buon Gorilla Glass 5.

Dal punto di vista costruttivo ho apprezzato la certificazione IP53 che garantisce una protezione, suppur minima, da acqua e polvere, il sensore di prossimità fisico che evita ogni problema di accensione/spegnimento del display in fase di chiamata o di ascolto dei messaggi vocali, la presenza del jack audio da 3,5 mm e l’ottimo sensore per le impronte sul tasto di accensione che funziona in maniera impeccabile.

Come va lo schermo con refresh a 120 Hz – Display

POCO F5 monta un display di ottima qualità: uno schermo Amoled da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ da 1080 x 2400 pixel, refresh rate a 120 Hz a cui si aggiunto compatibilità con Dolby Vision e HDR10+.

Nell’uso quotidiano lo schermo si comparta molto bene: i colori sono tarati perfettamente e sempre brillanti e questo ci consente anche di goderci film e serie TV in streaming in alta qualità. A questo si aggiunge l’ottimo refresh rate a 120 Hz garantisce una fluidità eccezionale che ci permette di avere un sistema super fluido e burroso sotto le nostre dita e di avere ottime prestazioni in gaming e streaming. È presente anche l’always-on display.

Lo schermo è quindi eccellente nell’uso quotidiano e può contare su una luminosità nella media che gli permette di arrivare ad un massimo di 1000 nits che lo rende facilmente utilizzabile in quasi tutte le occasioni, ma che potrebbe dare qualche problemino di leggibilità nelle giornate estive sotto la luce diretta del sole.

Come scatta le foto – Fotocamere

POCO F5 non è un cameraphone, ma i risultati ottenibili con la fotocamera principale sono comunque discreti e perfetti per le foto delle vacanze e per scatti da postare sui social. La tripla fotocamera è così composta:

ottica principale da 64 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione OIS

grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2

macro da 2 MP con apertura f/2.4

La fotocamera principale col suo sensore da 64 MP riesce a scattare foto discrete con colori ben bilanciati ed una presenza di rumore ridotta, si comporta bene in tutti gli ambiti di utilizzo ma tende a soffrire in condizioni di buio o di scarsa illuminazione, ma qui può venirci parzialmente incontro la modalità notte. La presenza della stabilizzazione ottica aiuta in ogni caso a realizzare buoni scatti e dal POCO F5 una marcia in più rispetto a molti concorrenti.

Lato video si comporta benone e permette di registrare fino a 4k 30 fps con risultati accettabili, in questo settore i concorrenti di casa Pixel come il 6A e 7A si dimostrano nettamente superiori.

Sufficienti gli scatti della grandangolare e buoni i selfie realizzati con la fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.5.

Foto scattate con POCO F5

Come va nell’utilizzo quotidiano – Esperienza d’uso e software

La scheda tecnica di POCO F5 con processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, 8/12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. L’hardware, per quanto di fascia media, risulta ben performante ed ha prestazioni di alto livello, quasi paragonabili a quelli di dispositivi di fascia più alta che montano processori più potenti e costosi, e permette di non avere mai problemi di surriscaldamento o relativi alle temperature interne.

Le prestazioni nell’utilizzo quotidiano sono davvero in grado di fare la differenza rispetto a molti concorrenti. La MIUI 14 basata su Android 13 e con le personalizzazioni POCO ci garantisce un’esperienza di utilizzo sempre fluida e piacevole e ci permette di avere tempi di caricamento rapidi ed app che funzionano in maniera impeccabile, anche quelle più pesanti per il foto e video editing e i giochi.

L’esperienza d’uso quotidiana di POCO F5 è quindi più che soddisfacente e ci consente di avere ottime prestazioni con ogni tipologia di utilizzo, dai social al gaming passando per lo streaming e il lavoro.

Il POCO F5 si comporta bene anche per quanto riguarda la connettività grazie ad una buona gestione del segnale 5G in Dual SIM, Bluetooth 5.1, WiFi 6, porta USB-C e jack per le cuffie. Ottima anche la ricezione, con una qualità audio sempre buona.

Il comparto audio stereo è nella media e permette di ascolta musica e film senza problemi, in combinata con l’ottimo display diventa un ottimo telefono per lo streaming e il gaming.

L’unico aspetto che non mi ha convinto della parte software è legato alla presenza di parecchi bloatware, le app che trovate preinstallate al momento dell’accensione del telefono, ce ne sono molti ma per fortuna si possono disinstallare facilmente.

Quanto dura la batteria – Autonomia

Il POCO F5 monta una batteria da 5.000 mAh che ci garantisce di arrivare a fine giornata nonostante sessioni di utilizzo prolungate e particolarmente stressanti, arrivando sempre a 6-7 ore di schermo. Lo sto usando da ormai più di un mese e non ho mai avuto problemi ad arrivare a fine giornata, anzi, in alcuni casi, sono riuscito a coprire due giorni con un utilizzo medio.

Buona la ricarica rapida da 67W che riesce a caricare da 0 a 100% la batteria in circa 55 minuti. Manca purtroppo la ricarica wireless.

Dove acquistarlo per risparmiare – Miglior prezzo

Il POCO F5 ha un prezzo ufficiale di 429 euro, ma si riesce facilmente a risparmiare acquistandolo online dove è facile trovarlo attorno ai 390/400 euro.

429 euro è un ottimo prezzo, se lo trovate scontato su Amazon attorno ai 380/390 euro diventa un best buy da prendere ad occhi chiusi.

Potente e funzionale – Conclusioni

POCO F5 è uno smartphone ben costruito, capace di offrire ottime prestazioni grazie al buon hardware e all’ottimo display e in grado di portarci a fine di una giornata di utilizzo senza problemi grazie all’ottima batteria, non è il miglior cameraphone della categoria ma è completo, potente e perfettamente funzionale per ogni tipologia di utilizzo. Mi è piaciuto molto, l’ho trovato un telefono ben bilanciato e venduto al giusto prezzo.

Immagini di Poco F5