Recensione Oneodio A70: delle valide cuffie over ear economiche

Ho utilizzato le cuffie Oneodio A70 per un paio di settimane per ascoltare musica, guardare qualche film in streaming, lavorare e per montare alcuni dei video che trovate sul nostro canale Youtube. Le Oneodio A70 sono delle cuffie da DJ over ear ibride che possono essere utilizzate sia via cavo che tramite connessione Bluetooth e si caratterizzano per la presenza della doppia entrata audio che consente di riprodurre contemporaneamente l’audio proveniente da due fonti differenti. Scopriamo insieme tutti i segreti, pregi e difetti di queste cuffie over ear economiche da DJ nella recensione di Oneodio A70.

Videorecensione

Confezione

La scatola rivela ha una dotazione di accessori abbastanza completa ma di qualità decisamente economica. Il dettaglio principale che si nota quando si fa l’unboxing è un po’ di confusione con i cavi riposti a casaccio sul fondo della scatola assieme ai manuali. La dotazione di accessori è però soddisfacente e ci mette fra le mani un cavo USB-microUSB per la ricarica della batteria, un sacchetto in ecopelle per il trasporto, un cavo AUX standard con doppio jack da 3,5 mm da 1 erto ed un cavo audio dual-duty con jack da 3,5 e 6,35 mm. A questi si aggiungono un paio di manuali e la garanzia del produttore.

Design e costruzione

Il design delle Oneodio A70 è moderno e minimal con linee semplici e pulite ed alcuni dettagli, come il ricamo rosso sull’archetto e la parte esterna dei padiglioni zigrinata, che donano un tocco di carattere e fanno apprezzare maggiormente un design nel complesso sobrio. La costruzione è realizzata interamente realizzata in plastica ma risulta comunque solida, è difficile chiedere di più da un prodotto di questa fascia di prezzo. Le cuffie nel complesso risultano comode da indossare, con un archetto facilmente regolabile e ben realizzato, piacevole il ricamo rosso nella parte superiore e la scritta in rilievo, ed un peso sotto la media della categoria di 290 grammi.

I padiglioni sono abbastanza ampi e comodi grazie alla finta pelle e al memory foam che li rendono morbidi e mai fastidiosi, anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. Sulla parte bassa degli padiglioni sono presenti i pulsanti e le porte. Nella parte destra trovano posto il jack audio da 3,5 mm, i tasti per la gestione del volume ed il tasto di accensione. Nella cuffia sinistra invece troviamo il jack da 6,35 mm e la porta microUSB per la ricarica. La presenza di questa porta è abbastanza anacronistica e sottolinea la natura economica del prodotto. I pulsanti funzionano correttamente, solo in modalità Bluetooth, ma la loro realizzazione in plastica è di bassa qualità e ci fa capire ad ogni utilizzo di avere fra le mani un prodotto economico.

Le cuffie sono facilmente trasportabili grazie alla meccanismo di rotazione che permette di richiudere i padiglioni su se stessi col fine di ridurre le dimensioni complessive delle Fusion A70.

Qualità audio ed utilizzo

La connessione con lo smartphone o col PC può avvenire tramite la connessione Bluetooth 4.0 o tramite cavo. La connettività senza fili funziona particolarmente bene, senza lag e ritardi e problemi di disconnessione. Bene anche la connettività via cavo che consente di collegare dispositivi diversi anche contemporaneamente.

La presenza del jack da 3,5 mm e da 6,35 mm e la connessione Bluetooth 4.0 ci permettono quindi di poter collegare le cuffie con qualsiasi tipologia di dispositivo. Piacevole la presenza in confezione dal cavo da 6,35 utile per chi lavora nel mondo musicale. Buono il sistema di blocco dei jack che impedisce sganci involontari dei cavi mentre si è in movimento.

Utilizzando la connessione Bluetooth è possibile sfruttare la tecnologia Shareport per condividere la musica, o comunque la traccia audio, con altri dispositivi sfruttando la connessione fra le cuffie ed il secondo device con il cavo dual-duty.

La qualità audio delle cuffie Oneodio A70 è complessivamente più che buona. I driver a doppio diaframma da 40 mm riescono ad offrire una riproduzione dell’audio, sia per differenti tipi di musica che per la voce, buona con un suono preciso ed abbastanza pulito con buoni bassi e medi ed alti abbastanza precisi. Il volume massimo è alto, ma non arriva a livelli esagerati.

Le ho utilizzate per ascoltare musica, le ho testate con molti generi differenti, e devo dire che si sono comportate complessivamente molto bene con ogni stile musicale. Dall’elettronica al rock, dal metal alla classica non ho mai notato sbavature degne di nota e devo dire che per essere delle cuffie economiche suonano davvero bene e si confermano un prodotto adatto per un DJ alle prime armi. Più che soddisfacente la qualità della voce, le A70 risultano perfette per vedere un film o una serie TV in streaming o per ascoltare un podcast.

Male invece il microfono. L’audio ricevuto dal nostro interlocutore risulta sempre metallico e poco naturale e generalmente insufficiente. Potete utilizzarlo per qualche chiamata veloce se dovesse servire, ma non fateci affidamento per lo smart working.

Funzioni smart e riduzione del rumore

Non è presente una riduzione attiva del rumore, ci si basa solamente sulla funzione di isolamento dei padiglioni over ear. Questi ultimi grazie alla spessa e morbida imbottitura riescono a garantire un buon isolamento acustico che ci permette di usare con piacere le cuffie anche in situazioni con rumore di sottofondo, penso ad esempio sui mezzi o in una zone trafficate.

Le funzioni smart sono ridotte all’osso e si limitano alla gestione del volume ed all’attivazione dell’assistente vocale. Grazie alla pressione prolungata del tasto di accensione infatti è possibile attivare Siri o Google Assistant, funzione che torna comoda in svariate occasioni.

Peccato per la mancanza di un’applicazione che potrebbe aver reso ancora più interessanti queste cuffie e che potrebbe aver dato qualche funzionalità in più.

Utile per i professionisti del mondo musicale e per gli appassionati la possibilità di mettere in riproduzione più tracce musicali da dispositivi differenti.

Batteria ed autonomia

Alla valida qualità audio si affianca una eccellente autonomia. Le Oneodio A70 montano una batteria da 430 mAh ci consente una riproduzione musicale di circa 23-24 ore e quasi 20 ore di utilizzo in chiamata.

La ricarica avviene tramite la porta microUSB, che ho già criticato all’inizio di questa recensione, ed impiega un paio di ore.

Prezzo

Le cuffie Oneodio A70 sono vendute su Amazon a 44,99 euro e sono spesso scontate a 39,99. Il rapporto qualità-prezzo è corretto per la qualità costruttiva ed audio offerta dal prodotto.

Conclusioni – A chi le consiglio

per essere delle cuffie economiche suonano davvero bene

Nel complesso le Oneodio A70 si sono dimostrate essere delle più che valide cuffie over ear economiche. La qualità costruttiva non è delle migliori ma la qualità dell’audio, che è l’aspetto che conta davvero quando si acquistano delle cuffie, è davvero soddisfacente e ci mette alle orecchie un paio di cuffie over ear capaci di suonare alla grande con ogni genere musicale. La fascia di prezzo dei 50 euro è piena di ottimi prodotti ma queste Oneodio meritano sicuramente un’occasione.

Immagini di Oneodio A70

