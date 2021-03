Recensione Oneodio A30: economiche e con riduzione del rumore ANC

Dopo aver recensito le cuffie over era Oneodio A70 sono passato alle Oneodio A30. Le A30 sono delle cuffie over ear di qualità più alta rispetto alle A70 e si caratterizzano per una migliore qualità del suono e per una valida riduzione attiva del rumore. Le ho utilizzate per alcuni giorni per lavoro, per montare alcuni video e per ascoltare musica e serie TV, oggi vi racconto la mia esperienza nella recensione completa.

Videorecensione

Confezione

All’interno della scatola troviamo una dotazione di accessori abbastanza completa che comprende, oltre alle cuffie, un manuale, un cavo USB USB-C per la ricarica, un cavo con doppio jack audio da 3,5 mm, un adattatore per il doppio jack degli aerei ed un sacchetto in ecopelle per il trasporto. Un contenuto quindi completo che ci permette di utilizzare al meglio le cuffie in ogni situazione.

Design e costruzione

Il design delle cuffie Oneodio A30 è pulito, minimal e molto piacevole e si caratterizza per un look total black sobrio ed elegante. La struttura è realizzata interamente in plastica e risulta leggera e solida. Il peso complessivo è di 280 grammi e le cuffie risultano comode da indossare grazie all’archetto regolabile e ai padiglioni ampi e realizzati in memory foam. Le cuffie, anche se indossate per lungo tempo, non risultano mai fastidiose da indossare ed è facile trovare la giusta misura dell’archetto.

Sulla parte bassa del padiglione destro troviamo la porta USB-C per la ricarica ed il tasto per la riduzione attiva del rumore con relativo led. Nella cuffia sinistra i classici pulsanti ed il jack audio da 3,5 mm. I pulsanti funzionano solamente con la connessione Bluetooth e risultano plasticosi e poco piacevoli da utilizzare, anche se fanno correttamente il loro dovere.

Pratico ed utile il meccanismo di rotazione dei padiglioni che permette di rendere le cuffie più compatte e più facilmente trasportabili.

Qualità audio ed utilizzo

Il collegamento con smartphone e PC può avvenire tramite jack audio da 3,5 mm od utilizzando il Bluetooth 5.0. La connessione senza fili funziona perfettamente e non mi ha mai dato problemi con ritardi o lag.

La qualità audio dei driver da 40 mm è stranamente mutevole in base all’attivazione, o meno, della riduzione attiva del rumore. Senza ANC attivo le cuffie hanno un suono più pieno e corposo ma leggermente sporco ed impastato. Con la riduzione attiva del rumore il suono migliora notevolmente e risulta ben bilanciato e pulito con alti e medi precisi e con bassi corposi e piacevoli. La qualità della musica e della voce è decisamente buona, soprattutto se rapportata col prezzo di vendita, e ci permette di avere fra le mani delle cuffie perfette per godersi musica e film in streaming senza la pretesa di un audio professionale.

Sufficiente il funzionamento del microfono in fase di chiamata grazie anche alla presenza di un chip per la riduzione del rumore.

Funzioni smart e riduzione del rumore

Le funzioni smart, a causa dell’assenza di un’app dedicata, sono limitate alla gestione del volume ed al richiamo dell’assistente vocale. Con la pressione prolungata del tasto power si riesce ad attivare Siri o Google Assistant, una funzione particolarmente utile e che ho avuto modo di utilizzare in varie occasioni.

La riduzione attiva del rumore ANC è convincente e riesce a cancellare efficacemente i rumori fino a 26 dB. L’ho testata in ambienti mediamente rumorosi e devo dire che la qualità dell’ANC è più che soddisfacente ed è aiutata in buona misura anche dal buon isolamento garantito dagli avvolgenti padiglioni over ear.

Batteria ed autonomia

Le Oneodio A30 montano una batteria da 500 mAh che riesce a garantire un’autonomia sufficiente: 20 ore con ANC e connessione Bluetooth e circa 30 ore con ANC disattivo. C’è anche la possibilità di utilizzare la sola riduzione del rumore per circa 50 ore.

La ricarica viene eseguita con la porta USB-C ed impiega circa 2,5 ore, decisamente non rapida.

Prezzo

Le cuffie Oneodio A30 sono vendute sul sito del produttore e su Amazon a circa 50 euro. Un prezzo davvero interessante vista la buona qualità del suono e l’efficace riduzione attiva del rumore.

Conclusioni – A chi le consiglio

Le cuffie Oneodio A30 mi hanno stupito per la bontà del suono e per la buona riduzione attiva del rumore. Trovare delle cuffie con questa qualità vendute ad un prezzo così interessante è davvero difficile.

Le consiglio a chi cerca un paio di cuffie economiche in grado di comportarsi bene con musica e film e capaci di ridurre in maniera efficace il rumore grazie alla presenza dell’ANC.

Immagini di Oneodio A30

