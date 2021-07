Recensione Kospet Rock: smartwatch rugged economico

Gli smartwatch rugged stanno conquistando sempre maggiori quote di mercato, grazie alla loro resistenza sono gli orologi smart perfetti per chi ha un lavoro movimentato o è appassionato di sport.

Dopo aver testato l’ottimo Amazfit T-Rex Pro ho testato un altro smartwatch rugged, il nuovo Kospet Rock. Questo device, venduto a soli 33 euro su Wiibuying, dovrebbe si propone come alternativa economica ai più costosi smartwatch rugged di fascia alta. L’ho usato per un’intera settimana e oggi vi propongono l’analisi completa nella recensione di Kospet Rock.

Videorecensione: rugged a 33 euro? ANCHE NO

Cosa c’è nella scatola – Confezione

La scatola di Kospet Rock è carina e ben realizzata, al suo interno troviamo una dotazione semplice ma completa che comprende:

lo smartwatch

il cavo USB per la ricarica con presa proprietaria

una pellicola per la protezione dello schermo

la solita manualistica

Primo avvio e configurazione

Una volta acceso lo smartwatch è pronto da utilizzare, non richiede necessariamente il pairing con app e smartphone per essere utilizzato. Potete quindi decidere di iniziare subito ad utilizzarlo, ma vi consiglio di procedere subito alla sincronizzazione col telefono.

Per fare il pairing con lo smartphone vi basta scaricare l’app Da Fit, disponibile per Android ed iOS, e seguire i semplici passaggi a schermo per la configurazione di un nuovo smartwatch. Tutta la procedura si completa in un paio di minuti ed è semplice e scorrevole da eseguire.

Com’è fatto – Design e costruzione

Lo stile di Kospet Rock è quello di un classico smartwatch rugged e si caratterizza quindi per l’aspetto da orologio tattico militare.

La prima cosa che si percepisce impugnando lo smartwatch è che il feeling al tatto non è dei migliori, l’aspetto cheap e plasticoso del prodotto si nota fin dal momento in cui si estrae dalla scatola. Essendo uno smartwatch rugged mi sarei aspettato un aspetto più solido e massiccio. La qualità è quasi adeguata al prezzo di vendita, da un prodotto da 30 euro non si poteva chiedere molto di più.

Lo stile è aggressivo ma il risultato finale non è particolarmente piacevole, si fanno notare i dettagli squadrati, la ghiera in rilievo, le viti a vista e i tasti zigrinati che donano al device un aspetto particolare. Sul lato destro troviamo due pulsanti fisici zigrinati che ci consentono di attivare l’interfaccia dello smartwatch. Trovo poco sensata l’idea di inserire i tasti solamente a destra, la presenza di due pulsanti anche sul lato sinistro avrebbe reso il design più piacevole e bilanciato e avrebbero aiutato la navigazione.

La natura rugged di Kospet Rock è confermata anche dai materiali plastici utilizzati per la costruzione e dalla ghiera in metallo che lo rendono particolarmente resistente ad urti, cadute e graffi. Lo smartwatch è realizzato per resistere a tutto ed è resistente ad acqua e polvere, si può immergere fino a 30 metri di profondità (3 ATM) e funziona anche a temperature estreme: da -40 a +55°.

Sufficiente il cinturino in silicone che risulta mediamente comodo e molto resistente. Purtroppo il cinturino non è standard e quindi non sarà facile trovare un sostituto in caso di rottura.

La natura rugged si ritrova anche nelle dimensioni: 43 x 42 x 12,7 mm. La cassa ha quindi dimensioni abbastanza importanti ma non risulta mai scomoda da utilizzare anche se indossato durante la notte.

Cosa c’è sotto la scocca – Hardware e sensori

L’hardware di Kospet Rock non vanta caratteristiche particolari e conta davvero poco visto il software semplice che deve far girare.

Ben più importanti sono i sensori montati nella parte interna della cassa che ci consentono di misurare una grande serie di dati fra cui il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue e la pressione sanguigna.

Peccato che i dati raccolti siamo molto imprecisi e distanti da quelli misurati da device di fascia più alta. Ho riscontrato errori di un 20% almeno nei battiti cardiaci ed i dati raccolti su ossigenazione e pressione non sono affidabili. Ci sono grossi problemi anche nella rilevazione dei passi, che vengono sovrastimati del 30-40% rispetto a quelli raccolti da Apple Watch, e nella rilevazione del sonno con una misurazione sbagliata delle ore dormite.

La connessione con lo smartphone avviene grazie al Bluetooth 5.0 e risulta stabile e non da problemi. Non sono presenti WiFi, NFC, microfono e speaker.

Non si salva nemmeno lo schermo – Display

Kospet Rock monta uno schermo TFT da 1,69 pollici con una risoluzione di 240 x 280 pixel. La risoluzione è chiaramente troppo bassa per uno schermo di queste dimensioni e quindi i dettagli dell’interfaccia risultano sempre poco precisi e i quadranti, soprattutto quelli con le lancette, sono sgranati.

La luminosità massima è invece buona, anche per un utilizzo all’aperto, ma manca il sensore per la gestione automatica e si deve quindi regolare a mano l’intensità dal pannello di controllo. Manca anche l’always-on display.

Buona anche la gestione dei quadranti, sull’app se ne trovano parecchi e abbiamo quindi buone possibilità di personalizzare lo smartwatch.

Il lato smart è sufficiente – Software e app

Kospet Rock monta un sistema operativo proprietario che mixa il software di Amazfit con quello di Apple Watch. Il risultato finale è un sistema operativo funzionale in grado di fornirci delle funzionalità sufficienti, nonostante alcuni grossolani errori di traduzione.

Dal nostro polso possiamo lanciare le misurazioni di battito, pressione e ossigenazione, controllare il meteo, gestire la musica in riproduzione sullo smartphone ed effettuare scatti da remoto utilizzando la fotocamera del telefono.

Le notifiche che arrivano sul nostro polso sono solamente consultabili e malamente sincronizzate con lo smartphone: vengono ricevute correttamente ma non risultano mai segnate come lette ed è quindi necessario andare a rimuoverle manualmente. Sul nostro polso non vengono visualizzate le emoticon, ma possiamo ricevere le notifiche delle chiamate in arrivo.

Non male il capitolo allenamenti con la possibilità di tracciare 20 tipologie di sport differenti. Anche qui però va tenuta in considerazione la sovrastima dei passi.

L’applicazione Da Fit è semplice ma ben realizzata e ci da accesso completo a tutti i dati raccolti dallo smartphone. Dall’app possiamo anche personalizzare il funzionamento del device andando ad impostare molti settaggi a nostro piacimento. Oltre a questo possiamo anche gestire le notifiche dalle differenti applicazioni e personalizzare il quadrante scegliendo fra i molti disponibili.

Non abbiamo la possibilità di sincronizzare i dati con app di terze parti, niente Strava quindi.

Quanto dura la batteria – Autonomia

L’autonomia è sicuramente l’aspetto migliore di questo smartwatch Kospet. All’interno della cassa del Rock trova posto una batteria da 350 mAh capace di fornire fino a due settimane di utilizzo.

Quanto costa – Prezzo

Kospet Rock viene venduto a poco più di 30 euro sul web. Il nostro consiglio è quello di acquistarlo su Wiibuying che lo offre a 33 euro spedizione compresa.

Conclusioni su Kospet Rock – A chi lo consiglio

Kospet Rock è uno smartwatch rugged economico insufficiente a causa di uno schermo non all’altezza, dei dati raccolti poco precisi e da funzioni smart ridotte. L’unico aspetto positivo è la resistenza ad urti, cadute, immersioni e temperature estreme.

Onestamente è dura trovare un pubblico di riferimento per un prodotto così scarso, il prezzo è interessante visto che viene venduto a 33 euro, ma per la stessa cifra ci si porta a casa una Mi Band 6 che fa tutto meglio.

