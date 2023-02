Recensione Gioteck SC3 Pro: la migliore alternativa al Pro Controller di Nintendo Switch

Dopo aver avuto vari problemi di drift sui JoyCon di Nintendo Switch, mi sono messo alla ricerca di un controller dalle forme più classiche e che somigliasse maggiormente ai pad di PlayStation ed Xbox. Ho scartato subito il Pro Controller ufficiale visti i recenti problemi avuti con i JoyCon. Mi sono quindi lanciato sul nuovo Gioteck SC3 Pro, un controller Bluetooth di ottima fattura, con levette analogiche intercambiabili e illuminazione RGB compatibile con tutte le console e smartphone, è pensato e realizzato per Nintendo Switch ma niente vieta di usarlo con Xbox, PlayStation e smartphone Android ed iPhone.

Cosa c’è nella scatola

La scatola del controller Gioteck SC3 Pro ha una realizzazione classica ed una buona dotazione di accessori che comprende, oltre al controller, una coppia di levette analogiche di ricambio, un cavo USB-C per la ricarica ed un buon manuale.

Il manuale torna particolarmente utile per capire al meglio le funzionalità del joystick, come usare la retroilluminazione e come fare il pairing con console e smartphone.

Com’è costruito

Sotto il punto di vista costruttivo possiamo affermare che il Gioteck SC3 Pro è il perfetto mix fra l’impugnatura del controller di Xbox e il corpo del Pro Controller di Nintendo Switch.

Il risultato è quello di un pad ben costruito e particolarmente solido quando lo si va ad impugnare. La forma è particolarmente azzeccata e dona stabilità, ergonomia e grip al controller che si tiene bene in mano e risulta sempre ben saldo anche nelle fase più concitate.

Nulla di particolare da segnalare per quanto riguarda frecce direzionali e pulsanti, lo stile è classico e la precisione in fase di pressione è più che buona. Ottimi invece i ZL e ZR che hanno dimensioni maggiorate ed una pressione progressiva molto precisa.

A fare la differenza sono le personalizzazioni come le levette analogiche sostituibili (sono presenti anche quelli concavi nella scatola di vendita), la zigrinature utilizzate sui corni per migliorare il grip e la retroilluminazione. Il pad è diviso in più sezioni da una striscia trasparente retroilluminata personalizzabile, tamarra il giusto senza esagerare e capace di dare un tocco di personalizzazione al device. Sotto al corpo centrale ci sono anche due tasti programmabili e troviamo frontalmente una porta USB-C per la ricarica ed un jack per le cuffie.

Da segnalare anche la presenza del giroscopio, indispensabile per molti giochi Nintendo, e di una vibrazione nella media, non mi onestamente fatto impazzire.

Come va

Ho il Gioteck SC3 Pro Controller fra le mani da ormai un mese e ho avuto quindi il tempo di provarlo su Nintendo Switch, iPhone ed Apple TV per giocare a titoli completamente differenti ed in ogni caso ho ottenuto un ottime prestazioni.

In combinazione con la Switch il controller mi ha convinto e soddisfatto: la comodità e la stabilità fra le mani del pad sono eccezionali e permettono di giocare agevolmente sia a titoli classici che a RPG, giochi di guida e FPS. Le levette analogiche e le freccette sono particolarmente precise in fase di input e morbide in fase di manovra. Ottimi anche tutti i pulsanti che hanno un feedback molto simile a quelli del Pro Controller originali.

Mi è piaciuta l’illuminazione RGB, personalizzabile tramite un tasto dedicato, che da al controller una spicca personalità con buone possibilità di scegliere il colore preferito fra i tanti disponibili. Super comodi, infine, il tasto Home che riesce ad attivare la console ed il jack audio da 3,5 mm per collegare le cuffie direttamente al joystick.

Quanto dura la batteria

Nel sito ufficiale di Giotech si parla di una batteria da 750 mAh con un’autonomia variabile dalle 8 alle 20 ore in base al tipo di utilizzo e all’uso della illuminazione RGB.

Per quanto mi riguarda ho riscontrato un’autonomia variabile fra le 10 e le 12 ore, direi quindi molto buona tenendo conto che la batteria si ricarica facilmente in un paio di ore sfruttando la porta USB-C

Quanto costa e dove comprarlo

Il Gioteck SC3 Pro Wireless Controller ha un prezzo di 39,99 sterline, circa 45 euro, ed è acquistabile sul sito ufficiale di Gioteck, purtroppo però al momento non vengono fatte spedizioni al di fuori del Regno Unito.

L’alternativa più semplice è acquistarlo in Italia su Amazon dove è possibile acquistarlo a circa 65/70 euro, prezzo quindi decisamente più alto da tenere monitorato qualora dovesse scendere grazie ai box qui sotto.

Conclusioni

Il Gioteck SC3 Pro è molto probabilmente la migliore alternativa al Pro Controller ufficiale per Nintendo Switch. SC3 Pro è un joypad costruito in maniera eccellente e può contare su ottime funzionalità, una precisione invidiabile e varie chicche costruttive che soddisferanno gli appassionati di gaming.

Foto e immagini di Gioteck SC3 Pro

Giudizio finale